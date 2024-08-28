https://uz.sputniknews.ru/20240828/mirziyoyev-telefonnyy-razgovor-gurbanguly-berdymuxamedov-45403710.html
Мирзиёев поговорил по телефону с Гурбангулы Бердымухамедовым — что обсудили
Мирзиёев поговорил по телефону с Гурбангулы Бердымухамедовым — что обсудили
Sputnik Узбекистан
В фокусе внимания сторон находились актуальные вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества
2024-08-28T12:41+0500
2024-08-28T12:41+0500
2024-08-28T15:32+0500
политика
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
телефонный разговор
туркменистан
гурбангулы бердымухамедов
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ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Они рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, расширения многопланового сотрудничества между странами. Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана передал главе Узбекистана приветствия от туркменского коллеги Сердара Бердымухамедова. Особое внимание в ходе беседы уделили продвижению совместных проектов в транспортно-коммуникационной и энергетической сферах.
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шавкат мирзиёев гурбангулы бердымухамедов телефонный разговор
шавкат мирзиёев гурбангулы бердымухамедов телефонный разговор
Мирзиёев поговорил по телефону с Гурбангулы Бердымухамедовым — что обсудили
12:41 28.08.2024 (обновлено: 15:32 28.08.2024)
В фокусе внимания сторон находились актуальные вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает
пресс-служба президента Узбекистана.
Они рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, расширения многопланового сотрудничества между странами.
Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана передал главе Узбекистана приветствия от туркменского коллеги Сердара Бердымухамедова.
"Лидеры Узбекистана и Туркменистана с глубоким удовлетворением отметили динамичное развитие двусторонних связей. Продолжаются активный политический диалог и интенсивные обмены, устойчивыми темпами растут показали взаимного товарооборота, усиливается кооперация ведущих предприятий в различных отраслях экономики. На регулярной основе проводятся совместные культурно-гуманитарные мероприятия", — говорится в сообщении.
Особое внимание в ходе беседы уделили продвижению совместных проектов в транспортно-коммуникационной и энергетической сферах.