https://uz.sputniknews.ru/20240828/mirziyoyev-telefonnyy-razgovor-gurbanguly-berdymuxamedov-45403710.html

Мирзиёев поговорил по телефону с Гурбангулы Бердымухамедовым — что обсудили

Мирзиёев поговорил по телефону с Гурбангулы Бердымухамедовым — что обсудили

Sputnik Узбекистан

В фокусе внимания сторон находились актуальные вопросы дальнейшего расширения многопланового сотрудничества

2024-08-28T12:41+0500

2024-08-28T12:41+0500

2024-08-28T15:32+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

телефонный разговор

туркменистан

гурбангулы бердымухамедов

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ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с Национальным лидером туркменского народа, Председателем Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Они рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-туркменских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, расширения многопланового сотрудничества между странами. Национальный лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана передал главе Узбекистана приветствия от туркменского коллеги Сердара Бердымухамедова. Особое внимание в ходе беседы уделили продвижению совместных проектов в транспортно-коммуникационной и энергетической сферах.

туркменистан

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шавкат мирзиёев гурбангулы бердымухамедов телефонный разговор