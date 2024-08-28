https://uz.sputniknews.ru/20240828/mirziyoyev-vstrecha-pobediteli-parij-2024-45407594.html

Мирзиёев: подготовка к Олимпиаде-2028 должна начаться уже сейчас

Мирзиёев: подготовка к Олимпиаде-2028 должна начаться уже сейчас

Sputnik Узбекистан

Глава республики встретился с победителями и призерами XXXIII летних Олимпийских игр

2024-08-28T16:30+0500

2024-08-28T16:30+0500

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спорт

узбекистан

шавкат мирзиёев

олимпиада

париж

награда

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ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Подготовку к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе нужно начинать уже сейчас, сказал Шавкат Мирзиёев в ходе встречи с победителями и призерами XXXIII летних Олимпийских игр в Париже. Глава республики поздравил спортсменов с исторической победой на Играх. По словам президента, яркие победы стали достойным подарком к 33-й годовщине Независимости Узбекистана, воодушевили и еще крепче сплотили народ, стали для молодежи школой мужества и славы. Особое внимание он уделил подготовке к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе. Шавкат Мирзиёев отметил необходимость усиления деятельности федераций водных видов спорта, легкой атлетики, велоспорта, стрельбы и стрельбы из лука, гимнастики. Указал на недостаточное использование потенциала в таких командных видах спорта, как хоккей на траве, баскетбол, гандбол, регби, водное поло, а также возможностей в греко-римской борьбе, конном спорте, современном пятиборье, триатлоне, фехтовании, гребле, велоспорте. Президент подчеркнул, что эти спортивные федерации должны сделать соответствующие выводы и провести масштабную подготовку к предстоящей Олимпиаде. Как отмечалось, в ближайшие четыре года в республике примут большие программы по подготовке спортсменов, привлекут квалифицированных специалистов из-за рубежа в области спортивной медицины, фармакологии, диетологии, психологии и инженерии. Кроме того, будет внедрена специальная программа по выявлению новых талантов на местах, особенно в махаллях, и их целенаправленной подготовке к международным соревнованиям на основе адресной селекции. За 15 центрами подготовки олимпийцев и паралимпийцев, 6 республиканскими школами высшего спортивного мастерства и 56 специализированными спортивными школами с необходимой инфраструктурой закрепят местных и зарубежных тренеров. В соответствии с указом президента группа спортсменов и тренеров, достигших высоких результатов на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже, удостоена почетных званий и наград. Президент вручил эти награды победителям и призерам ОИ 2024.

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