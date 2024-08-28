Мирзиёев: подготовка к Олимпиаде-2028 должна начаться уже сейчас
16:30 28.08.2024 (обновлено: 17:15 28.08.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев встретился с победителями и призерами XXXIII летних Олимпийских игр.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики встретился с победителями и призерами XXXIII летних Олимпийских игр.
ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Подготовку к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе нужно начинать уже сейчас, сказал Шавкат Мирзиёев в ходе встречи с победителями и призерами XXXIII летних Олимпийских игр в Париже.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев встретился с победителями и призерами XXXIII летних Олимпийских игр.
Шавкат Мирзиёев встретился с победителями и призерами XXXIII летних Олимпийских игр.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Глава республики поздравил спортсменов с исторической победой на Играх.
"Проявив большое мужество и стойкость в самой напряженной борьбе, вы завоевали 8 золотых, 2 серебряные, 3 бронзовые медали, и это яркий результат, свидетельствующий о высоком потенциале развития нашей страны. Эта историческая победа еще раз показала, на какие великие свершения способна молодежь Нового Узбекистана. Наша страна среди государств-участников заняла 13-е место в общекомандном зачете, 4-е место – на Азиатском континенте и 1-е место среди тюркских, исламских стран и в Содружестве Независимых Государств. Эти небывалые в истории Узбекистана результаты очень порадовали всех нас, — подчеркнул Мирзиёев.
По словам президента, яркие победы стали достойным подарком к 33-й годовщине Независимости Узбекистана, воодушевили и еще крепче сплотили народ, стали для молодежи школой мужества и славы.
"Глава государства выразил благодарность спортсменам, их тренерам и наставникам, членам спортивной делегации. Он пожелал сил и удачи нашим стойким спортсменам, участвующим в эти дни в Паралимпийских играх", — говорится в сообщении.
Особое внимание он уделил подготовке к Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе.
Шавкат Мирзиёев отметил необходимость усиления деятельности федераций водных видов спорта, легкой атлетики, велоспорта, стрельбы и стрельбы из лука, гимнастики. Указал на недостаточное использование потенциала в таких командных видах спорта, как хоккей на траве, баскетбол, гандбол, регби, водное поло, а также возможностей в греко-римской борьбе, конном спорте, современном пятиборье, триатлоне, фехтовании, гребле, велоспорте.
Президент подчеркнул, что эти спортивные федерации должны сделать соответствующие выводы и провести масштабную подготовку к предстоящей Олимпиаде.
Как отмечалось, в ближайшие четыре года в республике примут большие программы по подготовке спортсменов, привлекут квалифицированных специалистов из-за рубежа в области спортивной медицины, фармакологии, диетологии, психологии и инженерии.
"В Олимпийском городке будет создана особая система проведения соревнований и учебно-тренировочных занятий на основе передового зарубежного опыта. Специализированные спортивные учреждения, такие как школы Баходира Джалолова и Оксаны Чусовитиной, будут организованы в каждом регионе по каждому виду спорта", — говорится в сообщении.
Кроме того, будет внедрена специальная программа по выявлению новых талантов на местах, особенно в махаллях, и их целенаправленной подготовке к международным соревнованиям на основе адресной селекции.
За 15 центрами подготовки олимпийцев и паралимпийцев, 6 республиканскими школами высшего спортивного мастерства и 56 специализированными спортивными школами с необходимой инфраструктурой закрепят местных и зарубежных тренеров.
"Глава государства подчеркнул, что развитие массового спорта должно стать неотъемлемой частью национального олимпийского движения. Правительству поручено разработать соответствующие предложения в этой сфере", — говорится в сообщении.
В соответствии с указом президента группа спортсменов и тренеров, достигших высоких результатов на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже, удостоена почетных званий и наград.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
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© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент вручил эти награды победителям и призерам ОИ 2024.