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За и против: врач раскрыла секреты овсянки
За и против: врач раскрыла секреты овсянки
Sputnik Узбекистан
По словам специалиста, чтобы овсянка приносила пользу, важно правильно ее готовить
2024-08-28T22:02+0500
2024-08-28T22:02+0500
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Овсянку многие врачи и диетологи считают продуктом здорового питания. В чем польза овсяной крупы и почему не стоит на нее особо налегать, рассказала радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова.По ее словам, чтобы овсянка приносила пользу, важно правильно ее готовить.При этом она рекомендовала особо не налегать на овсяную кашу.Помимо овсянки необходимо включать в рацион богатые белком продукты.
https://uz.sputniknews.ru/20240827/deti-ojireniye-pitaniye-vrach-rekomendatsii-45393872.html
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врач овсянка польза
врач овсянка польза

За и против: врач раскрыла секреты овсянки

22:02 28.08.2024
© © Depositphotos.com / BelchonockОвсяная каша с орехами и яблоком
Овсяная каша с орехами и яблоком - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.08.2024
© © Depositphotos.com / Belchonock
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По словам специалиста, чтобы овсянка приносила пользу, важно правильно ее готовить.
Овсянку многие врачи и диетологи считают продуктом здорового питания. В чем польза овсяной крупы и почему не стоит на нее особо налегать, рассказала радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова.
"Овсяная крупа – это сложный углевод, она содержит большое количество клетчатки, что крайне важно для микробиома человека, для сердечно-сосудистого здоровья. Еще очень важный компонент овсянки это – бета-глюканы, вещества, которые благоприятно влияют на кишечник. Кроме того, они так изменяют усвояемость жиров, что уровень холестерина становится заметно меньше", — объяснила специалист.
По ее словам, чтобы овсянка приносила пользу, важно правильно ее готовить.
"Крупа не должна быть перемолотой в порошок. Правильно брать крепкие, цельные хлопья, запаривать их теплой водой с вечера, а утром подогревать и добавлять ягоды, например. Только так приготовленная овсянка оказывает максимально благоприятный эффект на кишечник", — считает Павлова.
При этом она рекомендовала особо не налегать на овсяную кашу.

"Овсянка не эликсир (для) здоровья, помните, как в известном фильме: "Овсянка, сэр!". Не нужно думать, что если вы едите овсянку, то никаких проблем со здоровьем не будет. Но если употреблять ее 2-3 раза в неделю, будет очень здорово", — пояснила врач.

Помимо овсянки необходимо включать в рацион богатые белком продукты.

"Важно не есть только одну овсянку, потому что если человек не ест белок, а ест только кашу, допустим, на завтрак, то это негативно сказывается на его организме. Мышечная масса уменьшается, из овсянки мы не можем взять белок, он не усвоится или усвоится в минимальном количестве", – предупредила Павлова.

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