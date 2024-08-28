https://uz.sputniknews.ru/20240828/ovsyanka-polza-vrach-rekomendatsii-45402313.html

За и против: врач раскрыла секреты овсянки

За и против: врач раскрыла секреты овсянки

Sputnik Узбекистан

По словам специалиста, чтобы овсянка приносила пользу, важно правильно ее готовить

2024-08-28T22:02+0500

2024-08-28T22:02+0500

2024-08-28T22:02+0500

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Овсянку многие врачи и диетологи считают продуктом здорового питания. В чем польза овсяной крупы и почему не стоит на нее особо налегать, рассказала радио Sputnik доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова.По ее словам, чтобы овсянка приносила пользу, важно правильно ее готовить.При этом она рекомендовала особо не налегать на овсяную кашу.Помимо овсянки необходимо включать в рацион богатые белком продукты.

https://uz.sputniknews.ru/20240827/deti-ojireniye-pitaniye-vrach-rekomendatsii-45393872.html

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