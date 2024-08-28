https://uz.sputniknews.ru/20240828/rossiyskie-boytsy-osvobodili-kamyshevku-dnr-45405479.html
Российские бойцы освободили Камышевку в ДНР
Российские бойцы освободили Камышевку в ДНР
Sputnik Узбекистан
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Центр". 28.08.2024, Sputnik Узбекистан
2024-08-28T15:50+0500
2024-08-28T15:50+0500
2024-08-28T15:50+0500
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ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Камышевка, сообщает Минобороны РФ.Камышевка находится в семи километрах к югу от Прогресса, являясь частью большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово, Курахово.
https://uz.sputniknews.ru/20240827/rostex-rasskazal-o-nochnyx-oxotnikax-v-zone-svo-45394555.html
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сво, россия, вооруженные силы, днр, безопасность, в мире
сво, россия, вооруженные силы, днр, безопасность, в мире
Российские бойцы освободили Камышевку в ДНР
Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Центр".
ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik
. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Камышевка, сообщает
Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Камышевка Донецкой Народной Республики и продолжают продвижение в глубину обороны противника", — говорится в сообщении.
Камышевка находится в семи километрах к югу от Прогресса, являясь частью большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово, Курахово.