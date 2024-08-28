https://uz.sputniknews.ru/20240828/uzbekistan-fond-investitsii-ukaz-45404798.html
Национальный инвестфонд появится в Узбекистане, его акции разместят на зарубежных биржах
Национальный инвестфонд появится в Узбекистане, его акции разместят на зарубежных биржах
Sputnik Узбекистан
Фонд создадут в форме акционерного общества, его уставной капитал сформируют за счет ряда государственных долей предприятий и коммерческих банков республики
2024-08-28T14:40+0500
2024-08-28T14:40+0500
2024-08-28T15:25+0500
экономика
финансы
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
указ
инвестиции
фонд
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ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. В Узбекистане будет создан Национальный инвестиционный фонд, его акции разместят на ведущих зарубежных фондовых биржах. Это определено в соответствующем постановлении президента, сообщает Минюст. Основными задачами фонда определены: Фонд создадут в форме акционерного общества, его уставной капитал сформируют за счет ряда государственных долей предприятий и коммерческих банков Узбекистана, перечень которых также утвержден документом. Единственным акционером Фонда до публичного размещения акций будет министерство экономики и финансов РУз. Не менее 50% чистой прибыли инвестиционных активов Фонда до 2030 года будут направлять на выплату дивидендов по итогам соответствующего года.
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узбекистан инвестиционный фонд акции задачи
узбекистан инвестиционный фонд акции задачи
Национальный инвестфонд появится в Узбекистане, его акции разместят на зарубежных биржах
14:40 28.08.2024 (обновлено: 15:25 28.08.2024)
Фонд создадут в форме акционерного общества, его уставной капитал сформируют за счет ряда государственных долей предприятий и коммерческих банков республики.
ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik.
В Узбекистане будет создан Национальный инвестиционный фонд, его акции разместят на ведущих зарубежных фондовых биржах. Это определено в соответствующем постановлении президента, сообщает
Минюст.
Основными задачами фонда определены:
повышение рыночной стоимости чистых активов Фонда;
размещение его акций на ведущих зарубежных фондовых биржах;
привлечение ведущих международных институциональных инвесторов для участия в процессах привлечения инвестиций в активы Фонда и их приватизации;
внедрение стандартов корпоративного управления Организации экономического сотрудничества и развития, переход на международные стандарты финансовой отчетности, участие во внедрении стандартов экологического, социального и корпоративного управления (ESG) в инвестиционных активах Фонда.
Фонд создадут в форме акционерного общества, его уставной капитал сформируют за счет ряда государственных долей предприятий и коммерческих банков Узбекистана, перечень которых также утвержден документом.
Единственным акционером Фонда до публичного размещения акций будет министерство экономики и финансов РУз.
Не менее 50% чистой прибыли инвестиционных активов Фонда до 2030 года будут направлять на выплату дивидендов по итогам соответствующего года.