https://uz.sputniknews.ru/20240828/uzbekistan-fond-investitsii-ukaz-45404798.html

Национальный инвестфонд появится в Узбекистане, его акции разместят на зарубежных биржах

Национальный инвестфонд появится в Узбекистане, его акции разместят на зарубежных биржах

Sputnik Узбекистан

Фонд создадут в форме акционерного общества, его уставной капитал сформируют за счет ряда государственных долей предприятий и коммерческих банков республики

2024-08-28T14:40+0500

2024-08-28T14:40+0500

2024-08-28T15:25+0500

экономика

финансы

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

указ

инвестиции

фонд

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ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. В Узбекистане будет создан Национальный инвестиционный фонд, его акции разместят на ведущих зарубежных фондовых биржах. Это определено в соответствующем постановлении президента, сообщает Минюст. Основными задачами фонда определены: Фонд создадут в форме акционерного общества, его уставной капитал сформируют за счет ряда государственных долей предприятий и коммерческих банков Узбекистана, перечень которых также утвержден документом. Единственным акционером Фонда до публичного размещения акций будет министерство экономики и финансов РУз. Не менее 50% чистой прибыли инвестиционных активов Фонда до 2030 года будут направлять на выплату дивидендов по итогам соответствующего года.

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