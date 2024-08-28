https://uz.sputniknews.ru/20240828/uzbekistan-pensionery-vyplaty-plastik-sentyabr-45404584.html
Пенсионерам в РУз выплаты за сентябрь начислят на пластиковые карты до Дня независимости
Пенсионерам в РУз выплаты за сентябрь начислят на пластиковые карты до Дня независимости
Sputnik Узбекистан
Выплата пенсий гражданам в наличной форме начнется после праздничных выходных на основании утвержденных графиков
2024-08-28T13:35+0500
2024-08-28T13:35+0500
2024-08-28T15:29+0500
узбекистан
пенсия
общество
внебюджетный пенсионный фонд при министерстве финансов узбекистана
пластиковые карты
выплата
день независимости
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ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Узбекистанцы, получающие пенсии на пластиковые карты, получат выплаты за сентябрь до 1 сентября, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан во Внебюджетном пенсионном фонде. Выплата пенсий гражданам, получающим в наличной форме, начнется после праздничных выходных на основании утвержденных графиков, добавили в организации. В фонде также уточнили, что в сентябре граждане получат пенсию с учетом ее повышения на 15%. Напомним, что в честь Дня независимости узбекистанцы в соответствии с указом президента отдохнут 4 дня подряд: с 31 августа (при шестидневной рабочей неделе) по 3 сентября.
https://uz.sputniknews.ru/20240813/uzbekistan-pensii-posobiya-zarplaty-povysheniye-45161673.html
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узбекистан пластиковые карты начисление выплаты
узбекистан пластиковые карты начисление выплаты
Пенсионерам в РУз выплаты за сентябрь начислят на пластиковые карты до Дня независимости
13:35 28.08.2024 (обновлено: 15:29 28.08.2024)
Эксклюзив
Выплата пенсий гражданам в наличной форме начнется после праздничных выходных на основании утвержденных графиков.
ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik.
Узбекистанцы, получающие пенсии на пластиковые карты, получат выплаты за сентябрь до 1 сентября, сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан
во Внебюджетном пенсионном фонде.
Выплата пенсий гражданам, получающим в наличной форме, начнется после праздничных выходных на основании утвержденных графиков, добавили в организации.
В фонде также уточнили, что в сентябре граждане получат пенсию с учетом ее повышения на 15%.
Напомним, что в честь Дня независимости узбекистанцы в соответствии с указом президента отдохнут 4 дня подряд: с 31 августа (при шестидневной рабочей неделе) по 3 сентября.