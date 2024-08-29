https://uz.sputniknews.ru/20240829/kak-kofe-vliyaet-na-mozg-45417642.html

Невролог: как кофе влияет на мозг

Невролог: как кофе влияет на мозг

Sputnik Узбекистан

Человеку в день можно потреблять 300-400 миллиграммов кофеина без вреда для здоровья, это примерно 3-4 чашки кофе по 200 миллилитров

2024-08-29T22:06+0500

2024-08-29T22:06+0500

2024-08-29T22:06+0500

это интересно

мнение эксперта

кофе

мозг

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Умеренное употребление кофе способствует улучшению кратковременной памяти, концентрации и внимания, а также повышению настроения, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-невролога Владимира Мартынова.Кроме того, по словам специалиста, кофеин помогает улучшить настроение, поскольку в организме человека повышается уровень дофамина и серотонина, что также снижает риск депрессии.Мартынов пояснил, что в день можно потреблять 300-400 миллиграммов кофеина без вреда для здоровья, это примерно 3-4 чашки кофе по 200 миллилитров. При этом он уточнил, что кофе бывает разный, поэтому и количество кофеина в нем варьируется.

https://uz.sputniknews.ru/20240828/ovsyanka-polza-vrach-rekomendatsii-45402313.html

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