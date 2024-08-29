https://uz.sputniknews.ru/20240829/rossiya-predprinimateli-biznes-missiya-uzbekistan-45409242.html

Российские предприниматели приехали с бизнес-миссией в Узбекистан

Российские предприниматели приехали с бизнес-миссией в Узбекистан

Sputnik Узбекистан

Двадцать молодых предпринимателей уже побывали в Агентстве по делам молодежи и провели B2B встречи с потенциальными узбекскими партнерами. В программе также... 29.08.2024, Sputnik Узбекистан

2024-08-29T12:15+0500

2024-08-29T12:15+0500

2024-08-29T12:15+0500

узбекистан

ташкент

россия

бизнес-миссия

молодые предприниматели

видео

эксклюзив

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/1d/45413150_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_df9fc95636516368e7c277a73f70e883.jpg

ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. С 26 по 30 августа в Ташкенте с бизнес-миссией находятся 20 молодых российских предпринимателей, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан. Они приехали в рамках международной программы по развитию российского молодежного предпринимательства "Росмолодежь. Бизнес".Среди обозначенных бизнес-направлений — производство и реализация одежды, обуви, бытовых товаров, парфюмерии, меда, изделий из дерева, а также строительство детских площадок и сотрудничество с биржей труда РУз. Один из участников бизнес-миссии — Иван Шумилов. Предприниматель занимается внедрением новых бизнес-технологий и рассчитывает, что вместе с узбекскими партнерами сможет экспортировать в Россию совместные IT-решения. Он также добавил, что рынок Узбекистана активно развивается и отметил, что он становится более емким, четким и практическим. Предприниматели признаются, что хотели бы привлечь узбекский экспорт в Россию, потому что в стране много готовых бизнес-решений. Так, по словам владельца российского диджитал-агентства Андрея Никулина, в Ташкенте "много крутых продуктов, которые можно просто упаковать" и привезти в РФ. В качестве примера предприниматель называет гостинично-ресторанный бизнес, в частности, такую сферу как HoReCa (продукция готова к употреблению на месте непосредственно после приготовления и покупки). Еще один участник бизнес-миссии — производитель одежды, которая меняет цвет и светится в темноте. В2В встречи прошли с участием 72 местных предпринимателей. Кроме этого, в программе бизнес-миссии посещение крупнейших предприятий в Ташкенте, среди которых несколько текстильных. Подробнее о том, как проходит бизнес-миссия российских предпринимателей — в видео Sputnik Узбекистан.

узбекистан

ташкент

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

узбекистан, ташкент, россия, бизнес-миссия, молодые предприниматели, видео, эксклюзив