Российские предприниматели приехали с бизнес-миссией в Узбекистан
© Sputnik
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Двадцать молодых предпринимателей уже побывали в Агентстве по делам молодежи и провели B2B встречи с потенциальными узбекскими партнерами. В программе также посещение крупнейших промпредприятий.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. С 26 по 30 августа в Ташкенте с бизнес-миссией находятся 20 молодых российских предпринимателей, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Они приехали в рамках международной программы по развитию российского молодежного предпринимательства "Росмолодежь. Бизнес".
© Росмолодежь.БизнесРоссийские предприниматели на круглом столе в Агентстве по делам молодежи
Российские предприниматели на круглом столе в Агентстве по делам молодежи
© Росмолодежь.Бизнес
Среди обозначенных бизнес-направлений — производство и реализация одежды, обуви, бытовых товаров, парфюмерии, меда, изделий из дерева, а также строительство детских площадок и сотрудничество с биржей труда РУз.
© Sputnik / Авенир ДебердеевB2B встреча российских предпринимателей с потенциальными партнерами
B2B встреча российских предпринимателей с потенциальными партнерами
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Один из участников бизнес-миссии — Иван Шумилов. Предприниматель занимается внедрением новых бизнес-технологий и рассчитывает, что вместе с узбекскими партнерами сможет экспортировать в Россию совместные IT-решения.
"Мы приехали в Узбекистан в поисках партнеров — узбекских предпринимателей, которые делают передовые IT-продукты, которые мы можем интегрировать в российский рынок. Мы также заинтересованы в том, чтобы продукты наших партнеров интегрировать в Узбекистане и найти какие-то пути экспорта из Узбекистана совместных IT-решений", — рассказал технологический предприниматель Иван Шумилов.
Он также добавил, что рынок Узбекистана активно развивается и отметил, что он становится более емким, четким и практическим.
Предприниматели признаются, что хотели бы привлечь узбекский экспорт в Россию, потому что в стране много готовых бизнес-решений.
© Sputnik / Авенир ДебердеевB2B встреча российских предпринимателей с потенциальными партнерами
B2B встреча российских предпринимателей с потенциальными партнерами
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Так, по словам владельца российского диджитал-агентства Андрея Никулина, в Ташкенте "много крутых продуктов, которые можно просто упаковать" и привезти в РФ.
В качестве примера предприниматель называет гостинично-ресторанный бизнес, в частности, такую сферу как HoReCa (продукция готова к употреблению на месте непосредственно после приготовления и покупки).
"У вас очень интересные блюда, огромные порции, по-своему уникальное меню, которого нет у нас в России", — объясняет Андрей Никулин.
Еще один участник бизнес-миссии — производитель одежды, которая меняет цвет и светится в темноте.
"Здесь присутствует специальная пропитка, полностью безопасная, потому что слой, который прилегает к телу, не покрывается ею. Состав 100% хлопок", — рассказал о своей продукции основатель технологичного бренда одежды Андрей Колосов.
В2В встречи прошли с участием 72 местных предпринимателей. Кроме этого, в программе бизнес-миссии посещение крупнейших предприятий в Ташкенте, среди которых несколько текстильных.
© Sputnik / Авенир ДебердеевB2B встреча российских предпринимателей с потенциальными партнерами
B2B встреча российских предпринимателей с потенциальными партнерами
© Sputnik / Авенир Дебердеев
Подробнее о том, как проходит бизнес-миссия российских предпринимателей — в видео Sputnik Узбекистан.