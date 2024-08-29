https://uz.sputniknews.ru/20240829/uzbekistan-studenty-kurskaya-oblast-obucheniye-45417466.html

Узбекистан предложил перевести обучение сограждан в вузах Курской области в онлайн-формат

Узбекистан предложил перевести обучение сограждан в вузах Курской области в онлайн-формат

Sputnik Узбекистан

Стороны также обсудили вопросы развития сотрудничества между РУз и РФ в сфере обмена преподавателями и студентами

2024-08-29T15:08+0500

2024-08-29T15:08+0500

2024-08-29T15:08+0500

узбекистан

россия

образование

студенты

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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Министерство высшего образования, науки и инноваций Узбекистана предложило российской стороне перевести обучение узбекистанских студентов в вузах Курской области в онлайн-формат в целях безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.Вопросы двустороннего взаимодействия обсудили министр высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Конгратбай Шарипов и спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в ходе встречи в Самарканде.Речь шла и о развитии сотрудничества между Узбекистаном и Россией в сфере обмена преподавателями и студентами, добавили в пресс-службе.По данным российской стороны, число студентов из Узбекистана, обучающихся в вузах РФ, сегодня достигло почти 60 тыс. За последние три года число филиалов российских вузов в республике выросло с четырех до 14, в Ташкенте также открыли представительство РУДН.Напомним, что подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение остановили, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 28 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 7 тыс. военнослужащих, 74 танка.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В настоящее время в Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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