https://uz.sputniknews.ru/20240830/mirziyoyev-lukashenko-telefonnyy-razgovor-45429415.html

Мирзиёев и Лукашенко поговорили по телефону — что обсудили

Мирзиёев и Лукашенко поговорили по телефону — что обсудили

Sputnik Узбекистан

Белорусский лидер 30 августа отмечает семидесятилетие

2024-08-30T15:31+0500

2024-08-30T15:31+0500

2024-08-30T16:49+0500

политика

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

телефонный разговор

александр лукашенко

беларусь

поздравление

юбилей

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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Состоялся телефонный разговор Шавката Мирзиёева с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана. В свою очередь Лукашенко поздравил лидера и многонациональный народ Узбекистана с предстоящим Днем независимости, пожелав мира, устойчивого развития и прогресса. В ходе беседы стороны рассмотрели вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Беларуси в Узбекистан 7 – 9 февраля этого года, в соответствии с принятой дорожной картой. Также они высоко оценили плодотворные итоги недавнего визита в РУз делегации во главе с Председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой. Лидеры двух стран отметили важность ускорения подготовки и реализации совместных проектов промышленной кооперации, а также расширения культурно-гуманитарного обмена.

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