https://uz.sputniknews.ru/20240830/mirziyoyev-lukashenko-telefonnyy-razgovor-45429415.html
Мирзиёев и Лукашенко поговорили по телефону — что обсудили
Мирзиёев и Лукашенко поговорили по телефону — что обсудили
Sputnik Узбекистан
Белорусский лидер 30 августа отмечает семидесятилетие
2024-08-30T15:31+0500
2024-08-30T15:31+0500
2024-08-30T16:49+0500
политика
шавкат мирзиёев
президент узбекистана
телефонный разговор
александр лукашенко
беларусь
поздравление
юбилей
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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Состоялся телефонный разговор Шавката Мирзиёева с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, сообщает пресс-служба лидера Узбекистана. В свою очередь Лукашенко поздравил лидера и многонациональный народ Узбекистана с предстоящим Днем независимости, пожелав мира, устойчивого развития и прогресса. В ходе беседы стороны рассмотрели вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Беларуси в Узбекистан 7 – 9 февраля этого года, в соответствии с принятой дорожной картой. Также они высоко оценили плодотворные итоги недавнего визита в РУз делегации во главе с Председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой. Лидеры двух стран отметили важность ускорения подготовки и реализации совместных проектов промышленной кооперации, а также расширения культурно-гуманитарного обмена.
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мирзиёев лукашенко телефонный разговор
мирзиёев лукашенко телефонный разговор
Мирзиёев и Лукашенко поговорили по телефону — что обсудили
15:31 30.08.2024 (обновлено: 16:49 30.08.2024)
Белорусский лидер 30 августа отмечает семидесятилетие.
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik.
Состоялся телефонный разговор Шавката Мирзиёева с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, сообщает
пресс-служба лидера Узбекистана.
"В начале беседы глава нашего государства тепло поздравил Президента Беларуси с юбилеем, пожелав ему крепкого здоровья и больших успехов, благополучия и процветания дружественному белорусскому народу", — говорится в сообщении.
В свою очередь Лукашенко поздравил лидера и многонациональный народ Узбекистана с предстоящим Днем независимости, пожелав мира, устойчивого развития и прогресса.
В ходе беседы стороны рассмотрели вопросы практической реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Беларуси в Узбекистан 7 – 9 февраля этого года, в соответствии с принятой дорожной картой.
Также они высоко оценили плодотворные итоги недавнего визита в РУз делегации во главе с Председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой.
Лидеры двух стран отметили важность ускорения подготовки и реализации совместных проектов промышленной кооперации, а также расширения культурно-гуманитарного обмена.