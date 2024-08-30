https://uz.sputniknews.ru/20240830/mirziyoyev-novyy-kompleks-onkotsentr-posescheniye-45423834.html

Для Республиканского онкоцентра Узбекистана построили новый комплекс

Для Республиканского онкоцентра Узбекистана построили новый комплекс

Sputnik Узбекистан

Глава республики ознакомился с удобствами и возможностями центра на 650 стационарных и 80 дневных мест.

2024-08-30T11:00+0500

2024-08-30T11:00+0500

2024-08-30T11:00+0500

общество

узбекистан

онкология

лечение онкологии

центр

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в ходе ознакомления с созидательной работой в столице Узбекистана посетил новый комплекс Республиканского онкологического центра, сообщает пресс-служба президента.В 2021 году он побывал в старом здании Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии, дав поручения по улучшению условий в сфере. Вскоре после этого Мирзиёев подписал постановление "О дальнейшем совершенствовании системы оказания населению гематологических и онкологических услуг".Документ предусматривает строительство нового комплекса для Республиканского онкологического центра. Проект разработали на основе опыта клиник Южной Кореи. В течение трех лет провели всю необходимую работу и на площади более 5 гектаров рядом с Ташкентской медицинской академией построили современную больницу.Новый комплекс состоит из 9 сооружений, основные здания имеют 8 этажей. Здесь предусмотрены все необходимые условия для врачей и пациентов. На первом этаже расположены поликлиника и диагностическое оборудование, на втором — лаборатория, стационар, реанимационные и хирургические отделения, на верхних этажах — палаты. В подземной части разместились отделение радиотерапии, ядерной медицины, хозяйственные помещения.Если в старом здании было 370 койко-мест, в новом центре — 650 стационарных и 80 дневных мест. Также в амбулаторных условиях могут ежедневно лечиться 500 пациентов.В центре организованы 17 клинических отделений, 18 операционных залов, 42 палаты реанимации и интенсивной терапии. Они оснащены новейшей техникой, применяемой в мировой медицине.Например, магнитно-резонансный томограф марки MAGNETOM Altea от Siemens автоматизирует рабочий процесс с использованием искусственного интеллекта. Компьютерный томограф Senaria от Fuji обеспечивает точную диагностику с низкой дозой облучения и высоким качеством изображения. Также мультиспиральные томографы на 128 и 256 срезов позволяют обнаруживать даже самые мелкие опухоли в очень тонких срезах. Они в 8–16 раз мощнее ранее применявшихся.В хирургическом отделении есть возможность проводить 6 тыс. высокотехнологичных операций в год. Планируют наладить крайне востребованную трансплантацию костного мозга. С помощью нового оборудования здесь можно проводить операции по удалению опухолей глаз, глотки и пищевода без разрезов. Опухоли мочевого пузыря будут устранять малоинвазивным способом. В результате пациенты могут быстрее выздороветь и выписаться домой через 3–5 дней.В отделении интенсивной терапии каждая койка оснащена кардиомониторами, аппаратами искусственной вентиляции легких и другим современным оборудованием.Амбулаторная химиотерапия рассчитана на 72 больных. В результате внедрения нового инфузионного оборудования лечение будет облегчено и ускорено.Президент дал указания по цифровизации работы центра и повышению удобства для пациентов.Центр со своими региональными филиалами подключат к единой электронной платформе, и в республике запустят систему "канцер-регистр". В результате все данные об онкобольных, находящихся под наблюдением, будут доступны персоналу в полном объеме.Президенту также рассказали о единой медицинской системе Dmed. Ее полностью запустят в Ташкенте к концу текущего года, а в дальнейшем внедрят по всей стране.Здесь будут проводить научные исследования по применению позитронно-эмиссионной и однофотонной эмиссионной компьютерной томографии, исследования на основе молекулярно-генетической диагностики опухолей с дальнейшим внедрением в клиническую практику персонализированных таргетных и иммунотерапевтических методов лечения."Благодаря новому оборудованию и условиям эффективность раннего выявления и лечения онкологических заболеваний в центре повысится в несколько раз. В итоге это позволит снизить смертность, повысить показатели излечения и продлить жизнь людей. Это также станет основой для развития медицинского туризма", — говорится в сообщении.

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узбекистан онкоцентр новый комплекс