Для Республиканского онкоцентра Узбекистана построили новый комплекс
© Пресс-служба президента УзбекистанаРеспубликанский онкологический центр РУз начнет работу в новом комплексе
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики ознакомился с удобствами и возможностями центра на 650 стационарных и 80 дневных мест.
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в ходе ознакомления с созидательной работой в столице Узбекистана посетил новый комплекс Республиканского онкологического центра, сообщает пресс-служба президента.
В 2021 году он побывал в старом здании Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра онкологии и радиологии, дав поручения по улучшению условий в сфере. Вскоре после этого Мирзиёев подписал постановление "О дальнейшем совершенствовании системы оказания населению гематологических и онкологических услуг".
Документ предусматривает строительство нового комплекса для Республиканского онкологического центра. Проект разработали на основе опыта клиник Южной Кореи. В течение трех лет провели всю необходимую работу и на площади более 5 гектаров рядом с Ташкентской медицинской академией построили современную больницу.
Новый комплекс состоит из 9 сооружений, основные здания имеют 8 этажей. Здесь предусмотрены все необходимые условия для врачей и пациентов. На первом этаже расположены поликлиника и диагностическое оборудование, на втором — лаборатория, стационар, реанимационные и хирургические отделения, на верхних этажах — палаты. В подземной части разместились отделение радиотерапии, ядерной медицины, хозяйственные помещения.
Если в старом здании было 370 койко-мест, в новом центре — 650 стационарных и 80 дневных мест. Также в амбулаторных условиях могут ежедневно лечиться 500 пациентов.
"На оснащение всех онкологических больниц направлено 80 миллионов долларов. Главная задача теперь — обучение сотрудников и налаживание эффективного управления", — сказал Мирзиёев.
В центре организованы 17 клинических отделений, 18 операционных залов, 42 палаты реанимации и интенсивной терапии. Они оснащены новейшей техникой, применяемой в мировой медицине.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев посетил новый комплекс Республиканского онкологического центра в Ташкенте
Шавкат Мирзиёев посетил новый комплекс Республиканского онкологического центра в Ташкенте
© Пресс-служба президента Узбекистана
Например, магнитно-резонансный томограф марки MAGNETOM Altea от Siemens автоматизирует рабочий процесс с использованием искусственного интеллекта. Компьютерный томограф Senaria от Fuji обеспечивает точную диагностику с низкой дозой облучения и высоким качеством изображения. Также мультиспиральные томографы на 128 и 256 срезов позволяют обнаруживать даже самые мелкие опухоли в очень тонких срезах. Они в 8–16 раз мощнее ранее применявшихся.
"Для работы с такой современной техникой около ста специалистов повысили квалификацию в 8 зарубежных странах. По всей стране 1200 онкологов пройдут обучение за рубежом", — говорится в сообщении.
В хирургическом отделении есть возможность проводить 6 тыс. высокотехнологичных операций в год. Планируют наладить крайне востребованную трансплантацию костного мозга. С помощью нового оборудования здесь можно проводить операции по удалению опухолей глаз, глотки и пищевода без разрезов. Опухоли мочевого пузыря будут устранять малоинвазивным способом. В результате пациенты могут быстрее выздороветь и выписаться домой через 3–5 дней.
В отделении интенсивной терапии каждая койка оснащена кардиомониторами, аппаратами искусственной вентиляции легких и другим современным оборудованием.
"Впервые запускается отделение ядерной медицины для лучевой терапии. Оно состоит из 9 бункеров, и даже в случае остановки в одном из них, путем перевода в другие обеспечивается непрерывность процедуры. Будут внедрены новые методы лучевой терапии на линейных ускорителях, такие как VMAT, SMAT", — говорится в сообщении.
Амбулаторная химиотерапия рассчитана на 72 больных. В результате внедрения нового инфузионного оборудования лечение будет облегчено и ускорено.
Президент дал указания по цифровизации работы центра и повышению удобства для пациентов.
"Самая главная задача — цифровизация. Пусть люди не блуждают и не простаивают в очередях. Этот центр нужно связать не только с Ташкентом, но и с 15 региональными больницами таким образом, чтобы пациенты заранее знали время своего приезда и врача, который будет принимать. Для этого необходимо расширить применение искусственного интеллекта и сократить человеческий фактор", — сказал он.
Центр со своими региональными филиалами подключат к единой электронной платформе, и в республике запустят систему "канцер-регистр". В результате все данные об онкобольных, находящихся под наблюдением, будут доступны персоналу в полном объеме.
Президенту также рассказали о единой медицинской системе Dmed. Ее полностью запустят в Ташкенте к концу текущего года, а в дальнейшем внедрят по всей стране.
Здесь будут проводить научные исследования по применению позитронно-эмиссионной и однофотонной эмиссионной компьютерной томографии, исследования на основе молекулярно-генетической диагностики опухолей с дальнейшим внедрением в клиническую практику персонализированных таргетных и иммунотерапевтических методов лечения.
"Благодаря новому оборудованию и условиям эффективность раннего выявления и лечения онкологических заболеваний в центре повысится в несколько раз. В итоге это позволит снизить смертность, повысить показатели излечения и продлить жизнь людей. Это также станет основой для развития медицинского туризма", — говорится в сообщении.