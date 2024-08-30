Мирзиёев: Я горжусь вами и благодарю вас от имени нашего народа
17:10 30.08.2024 (обновлено: 17:21 30.08.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев вручил Гос. награды
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики поздравил соотечественников с высокими государственными наградами.
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Я горжусь вами и благодарю вас от имени нашего народа, сказал Шавкат Мирзиёев на церемонии вручения наград соотечественникам в резиденции Куксарой.
В соответствии с указами президента по случаю тридцать третьей годовщины независимости Узбекистана, представители различных сфер были удостоены почетных званий, орденов и медалей.
Мирзиёев подчеркнул значимость достигнутых в стране результатов и отметил важность усилий, которые привели к этим успехам.
"Во имя чего мы работаем? Прежде всего, ради счастья наших детей, чтобы наш народ жил в мире, свободе и благополучии. Мы начали движение во имя чести и достоинства человека. Кто на местах реализует эти инициативы и амбициозные цели? Такие, как вы — самоотверженные, патриотичные, сильные люди! Вы — герои, пример для нашей молодежи. Я горжусь вами и благодарю вас от имени нашего народа", — сказал он.
Глава республики подчеркнул, что эти усилия приносят плоды: кардинально меняется облик городов и сел, всех сфер и отраслей. Ведется масштабная работа в экономике, строительстве, образовании, здравоохранении и социальной защите. Люди видят результаты этих преобразований в своей повседневной жизни.
Мир признает, что страна встала на путь прогресса. По инициативе Узбекистана было принято несколько резолюций Организации Объединенных Наций. Инициативы, выдвинутые на крупных политических и экономических форумах, получили широкую поддержку международного сообщества, отметил он.
Президент напомнил о выгодных соглашениях в торгово-экономической, туристической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, подписанных с государствами дальнего и ближнего зарубежья, проведении в Узбекистане престижных международных конференций, фестивалей искусства и культуры, а также об исторической победе на Олимпийских играх в Париже.
Таким образом, мы вышли на мировую арену как созидательная и великодушная нация, все это — достижение нашего народа, подчеркнул он.
"Каждого трудолюбивого и самоотверженного соотечественника я считаю своим самым близким другом и верным соратником, — отметил Шавкат Мирзиёев. — Сегодня нашей Родине особенно нужны люди, которые чувствуют свою причастность к судьбе страны и народа, люди, способные вдохновить других, особенно молодежь, вселить веру в завтрашний день и объединить общество. Доверие народа, единство и согласие играют решающую роль в достижении наших целей".
Речь шла о текущей ситуации в мире и сложности поиска комплексных решений в условиях быстро меняющейся реальности, о том, что растущая глобальная конкуренция и борьба за будущее ставят перед странами и народами новые задачи. И лишь готовая к этим вызовам нация сможет поднять свое государство на достойное место.
Какое место займет Узбекистан в нынешнем все более неопределенном мире? Облегчаем ли мы жизнь нашей страны и народа своим трудом и отношением к происходящим изменениям? Эти вопросы должны волновать нас всех, подчеркнул президент.
Он также напомнил, что независимость даровала узбекистанцам истинное самосознание, вернула честь, достоинство и гордость. Однако независимость — это прежде всего ответственность: за самоопределение, за создание процветающей и свободной Родины.
Мирзиёев акцентировал внимание на том, что сегодняшние достижения — не предел для Узбекистана, народ которого достоин лучшей жизни и способен на большие дела. Он выразил уверенность, что если все граждане сплотятся, будут работать вместе, честно выполнять свои обязанности и активно участвовать в реформах, то страна достигнет поставленных целей.
Президент РУз также поздравил соотечественников, получающих награды в регионах.
"Что значит награда? Прежде всего, это высокое признание заслуг человека. Когда труд человека получает уважение и признание государства и общества, это приносит радость не только ему, но и его семье, близким, коллегам и всей стране. Наша задача — по достоинству оценить тех, кто честно и плодотворно трудится", — подчеркнул он.
Глава республики вручил соотечественникам почетные звания, ордена и медали.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев вручил Гос. награды
Шавкат Мирзиёев вручил Гос. награды
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Трудолюбивый человек всегда получает заслуженную оценку. Сегодня мы чествуем честный труд, самоотверженность и патриотизм. Пусть эти высокие звания и награды вдохновляют вас на новые свершения. Чем больше таких людей в нашей стране, тем больше у меня желания их награждать", — сказал он.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев вручил Гос. награды
Шавкат Мирзиёев вручил Гос. награды
© Пресс-служба президента Узбекистана
В свою очередь награжденные выразили благодарность за внимание и пожелали успехов всем гражданам республики.