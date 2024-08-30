https://uz.sputniknews.ru/20240830/mirziyoyev-sootechestvenniki-nagrady-nezavisimost-vrucheniye-45431862.html

Мирзиёев: Я горжусь вами и благодарю вас от имени нашего народа

Мирзиёев: Я горжусь вами и благодарю вас от имени нашего народа

Sputnik Узбекистан

Глава республики поздравил соотечественников с высокими государственными наградами

2024-08-30T17:10+0500

2024-08-30T17:10+0500

2024-08-30T17:21+0500

общество

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

награждение

соотечественники

день независимости

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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Я горжусь вами и благодарю вас от имени нашего народа, сказал Шавкат Мирзиёев на церемонии вручения наград соотечественникам в резиденции Куксарой. В соответствии с указами президента по случаю тридцать третьей годовщины независимости Узбекистана, представители различных сфер были удостоены почетных званий, орденов и медалей. Мирзиёев подчеркнул значимость достигнутых в стране результатов и отметил важность усилий, которые привели к этим успехам. Глава республики подчеркнул, что эти усилия приносят плоды: кардинально меняется облик городов и сел, всех сфер и отраслей. Ведется масштабная работа в экономике, строительстве, образовании, здравоохранении и социальной защите. Люди видят результаты этих преобразований в своей повседневной жизни. Мир признает, что страна встала на путь прогресса. По инициативе Узбекистана было принято несколько резолюций Организации Объединенных Наций. Инициативы, выдвинутые на крупных политических и экономических форумах, получили широкую поддержку международного сообщества, отметил он. Президент напомнил о выгодных соглашениях в торгово-экономической, туристической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах, подписанных с государствами дальнего и ближнего зарубежья, проведении в Узбекистане престижных международных конференций, фестивалей искусства и культуры, а также об исторической победе на Олимпийских играх в Париже. Таким образом, мы вышли на мировую арену как созидательная и великодушная нация, все это — достижение нашего народа, подчеркнул он. Речь шла о текущей ситуации в мире и сложности поиска комплексных решений в условиях быстро меняющейся реальности, о том, что растущая глобальная конкуренция и борьба за будущее ставят перед странами и народами новые задачи. И лишь готовая к этим вызовам нация сможет поднять свое государство на достойное место. Какое место займет Узбекистан в нынешнем все более неопределенном мире? Облегчаем ли мы жизнь нашей страны и народа своим трудом и отношением к происходящим изменениям? Эти вопросы должны волновать нас всех, подчеркнул президент. Он также напомнил, что независимость даровала узбекистанцам истинное самосознание, вернула честь, достоинство и гордость. Однако независимость — это прежде всего ответственность: за самоопределение, за создание процветающей и свободной Родины. Мирзиёев акцентировал внимание на том, что сегодняшние достижения — не предел для Узбекистана, народ которого достоин лучшей жизни и способен на большие дела. Он выразил уверенность, что если все граждане сплотятся, будут работать вместе, честно выполнять свои обязанности и активно участвовать в реформах, то страна достигнет поставленных целей. Президент РУз также поздравил соотечественников, получающих награды в регионах. Глава республики вручил соотечественникам почетные звания, ордена и медали. В свою очередь награжденные выразили благодарность за внимание и пожелали успехов всем гражданам республики.

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