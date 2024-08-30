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https://uz.sputniknews.ru/20240830/mirziyoyev-tashkent-koltsevaya-doroga-rekonstruktsiya-45424880.html
Мирзиёев: новые дороги и сооружения являются достойным подарком ко Дню независимости
Мирзиёев: новые дороги и сооружения являются достойным подарком ко Дню независимости
Sputnik Узбекистан
Глава республики ознакомился с реконструированной Ташкентской кольцевой дорогой
2024-08-30T12:10+0500
2024-08-30T12:10+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
общество
ташкент
дорога
реконструкция
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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Новые дороги и сооружения являются достойным подарком ко Дню независимости, сказал Шавкат Мирзиёев, ознакомившись с созданными удобствами для транспорта и пешеходов на реконструированной Ташкентской кольцевой дороге, сообщает пресс-служба президента.Это самая длинная и широкая улица столицы Узбекистана. Однако, часть ее, проходящая через Мирзо-Улугбекский район, была узкой и не выдерживала нынешний трафик — 45-50 тысяч автомобилей в день. Поэтому дорогу расширили и реконструировали.Дорога свяжет столицу и несколько районов Ташобласти. За последние годы нагрузка на нее значительно возросла. С учетом этого здесь применили современные транспортные решения. Четыре километра дороги покрыли асфальтобетоном. А проезжую часть значительно расширили и довели до 6-8 полос. Также построили 4 подземных перехода, пешеходные и велосипедные дорожки.На пересечении улицы с улицей Буюк ипак йули построили путепровод из сборных железных конструкций. Этот метод, впервые примененный в республике, имеет много преимуществ. В частности, срок его строительства в два раза меньше, чем у других мостов. Срок службы — более ста лет. Ремонт путепровода также обходится намного дешевле.Вдоль улиц установили систему ночного освещения с электронным управлением, интеллектуальные светофоры. Построили тринадцать остановок. Придорожную полосу озеленили, посадили декоративные деревья. Для справки: за прошедший период этого года по республике реконструировали 12,6 тыс. км автодорог и около двухсот мостов.
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ташкент объекты открытие день независимости
ташкент объекты открытие день независимости

Мирзиёев: новые дороги и сооружения являются достойным подарком ко Дню независимости

12:10 30.08.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев побывал на Ташкентской кольцевой дороге и ознакомился с созданными удобствами для транспорта и пешеходов
Шавкат Мирзиёев побывал на Ташкентской кольцевой дороге и ознакомился с созданными удобствами для транспорта и пешеходов - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.08.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики ознакомился с реконструированной Ташкентской кольцевой дорогой.
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Новые дороги и сооружения являются достойным подарком ко Дню независимости, сказал Шавкат Мирзиёев, ознакомившись с созданными удобствами для транспорта и пешеходов на реконструированной Ташкентской кольцевой дороге, сообщает пресс-служба президента.
Это самая длинная и широкая улица столицы Узбекистана. Однако, часть ее, проходящая через Мирзо-Улугбекский район, была узкой и не выдерживала нынешний трафик — 45-50 тысяч автомобилей в день. Поэтому дорогу расширили и реконструировали.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Ташкенте расширили и реконструировали кольцевую дорогу
В Ташкенте расширили и реконструировали кольцевую дорогу - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.08.2024
В Ташкенте расширили и реконструировали кольцевую дорогу
© Пресс-служба президента Узбекистана
Дорога свяжет столицу и несколько районов Ташобласти. За последние годы нагрузка на нее значительно возросла. С учетом этого здесь применили современные транспортные решения. Четыре километра дороги покрыли асфальтобетоном. А проезжую часть значительно расширили и довели до 6-8 полос. Также построили 4 подземных перехода, пешеходные и велосипедные дорожки.
"На основе передовых решений были организованы 3 разворота и 18 точек слияния. Это создаст удобства для водителей и станет важным фактором снижения пробок", — говорится в сообщении.
На пересечении улицы с улицей Буюк ипак йули построили путепровод из сборных железных конструкций. Этот метод, впервые примененный в республике, имеет много преимуществ. В частности, срок его строительства в два раза меньше, чем у других мостов. Срок службы — более ста лет. Ремонт путепровода также обходится намного дешевле.
Вдоль улиц установили систему ночного освещения с электронным управлением, интеллектуальные светофоры. Построили тринадцать остановок. Придорожную полосу озеленили, посадили декоративные деревья.
"Президент подчеркнул, что новые дороги и сооружения являются достойным подарком ко Дню независимости, и отметил, что созидательная работа, нацеленная на повышение комфорта жизни народа, будет продолжена", — говорится в сообщении.
Для справки: за прошедший период этого года по республике реконструировали 12,6 тыс. км автодорог и около двухсот мостов.
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