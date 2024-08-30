https://uz.sputniknews.ru/20240830/mirziyoyev-tashkent-koltsevaya-doroga-rekonstruktsiya-45424880.html

Мирзиёев: новые дороги и сооружения являются достойным подарком ко Дню независимости

Мирзиёев: новые дороги и сооружения являются достойным подарком ко Дню независимости

Sputnik Узбекистан

Глава республики ознакомился с реконструированной Ташкентской кольцевой дорогой

2024-08-30T12:10+0500

2024-08-30T12:10+0500

2024-08-30T12:10+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

общество

ташкент

дорога

реконструкция

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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Новые дороги и сооружения являются достойным подарком ко Дню независимости, сказал Шавкат Мирзиёев, ознакомившись с созданными удобствами для транспорта и пешеходов на реконструированной Ташкентской кольцевой дороге, сообщает пресс-служба президента.Это самая длинная и широкая улица столицы Узбекистана. Однако, часть ее, проходящая через Мирзо-Улугбекский район, была узкой и не выдерживала нынешний трафик — 45-50 тысяч автомобилей в день. Поэтому дорогу расширили и реконструировали.Дорога свяжет столицу и несколько районов Ташобласти. За последние годы нагрузка на нее значительно возросла. С учетом этого здесь применили современные транспортные решения. Четыре километра дороги покрыли асфальтобетоном. А проезжую часть значительно расширили и довели до 6-8 полос. Также построили 4 подземных перехода, пешеходные и велосипедные дорожки.На пересечении улицы с улицей Буюк ипак йули построили путепровод из сборных железных конструкций. Этот метод, впервые примененный в республике, имеет много преимуществ. В частности, срок его строительства в два раза меньше, чем у других мостов. Срок службы — более ста лет. Ремонт путепровода также обходится намного дешевле.Вдоль улиц установили систему ночного освещения с электронным управлением, интеллектуальные светофоры. Построили тринадцать остановок. Придорожную полосу озеленили, посадили декоративные деревья. Для справки: за прошедший период этого года по республике реконструировали 12,6 тыс. км автодорог и около двухсот мостов.

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