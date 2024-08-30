https://uz.sputniknews.ru/20240830/otsutstviye-snov-zabolevaniye-vrach-mneniye-45428218.html

Врач: на какие заболевания может указывать отсутствие снов

Врач: на какие заболевания может указывать отсутствие снов

Sputnik Узбекистан

Также отсутствие сновидений у некоторых людей может быть следствием естественного процесса старения

2024-08-30T22:04+0500

2024-08-30T22:04+0500

2024-08-30T22:04+0500

это интересно

мнение эксперта

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Полное отсутствие сновидений может свидетельствовать о тревожно-депрессивных расстройствах и злокачественных новообразованиях, однако пожилые люди с течением времени могут перестать видеть сновидения без всяких на то причин. Это происходит потому, что количество сна с возрастом уменьшается, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-невролога Марину Филиппову.Вместе с тем, по словам специалиста, полное отсутствие сновидений действительно может свидетельствовать о заболеваниях. Это те же болезни, которые могут вызывать ночные страхи: нарколепсия, синдром обструктивного апноэ сна, тревожно-депрессивное расстройство, зависимости (алкогольная, наркотическая, лекарственная), злокачественные новообразования, опухоли головного мозга.

https://uz.sputniknews.ru/20240829/kak-kofe-vliyaet-na-mozg-45417642.html

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