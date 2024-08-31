"Шарк тароналари": Чем запомнился XIII музыкальный фестиваль в Самарканде
18:32 31.08.2024 (обновлено: 19:19 31.08.2024)
© Sputnik УзбекистанВ Самарканде завершился фестиваль “Шарк тароналари”
© Sputnik Узбекистан
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Пять лет ожидания завершились триумфом: Международный музыкальный фестиваль "Шарк тароналари"(Мелодии Востока), прошедший в Самарканде, собрал на одной площадке музыкантов и гостей почти из 80 стран.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. В течение четырех дней Самарканд и его окрестности были во власти музыки, объединяющей народы. По вечерам на Регистане проходили конкурсные прослушивания, во время которых артисты старались не только покорить членов жюри, слушателей, но насладиться живыми декорациями – древними сооружениями, подсвеченными в такт звучавшим здесь мелодиям. На фестивале побывал корреспондент Sputnik Узбекистан.
"Не каждому дано выступить на площади Регистан в окружении трех невероятно красивых сооружений. Поэтому атмосфера, царившая в дни фестиваля, вдохновляла и заряжала позитивными эмоциями. В конкурсе, который по праву является самым лучшим в Центральной Азии, наш коллектив принимал участие впервые. Рада, что по его итогам мы удостоились второго почетного места", - говорит солистка этнофольклорного ансамбля "Атамекен" из Казахстана Аимгуль Ахмедова.
© Sputnik УзбекистанВ Самарканде завершился фестиваль “Шарк тароналари”
В Самарканде завершился фестиваль “Шарк тароналари”
© Sputnik Узбекистан
Пока Регистан очаровывал зарубежных артистов, а они, в свою очередь, старались очаровать публику, в туристическом комплексе Silk Road Samarkand проходила международная научно-практическая конференция "Музыкальная культура народов Востока: принципы творческой интеграции в процессах глобализации". Со своими докладами здесь выступили порядка 40 музыковедов, фольклористов, руководителей международных научно-исследовательских институтов и научно-творческих центров из 32 стран.
Эксперты говорили на самые разные темы, поднимая насущные проблемы современного музыкального искусства. К примеру, обладательница 1-го места V Международного музыкального фестиваля "Шарк тароналари" Нодира Пирматова, которая преподает в Узбекском национальном институте музыкального искусства имени Юнуса Раджаби, подняла вопрос постановки голоса у современных исполнителей макома.
© Sputnik УзбекистанВ Самарканде завершился фестиваль “Шарк тароналари”
В Самарканде завершился фестиваль “Шарк тароналари”
© Sputnik Узбекистан
Наряду с тематическими дискуссиями в рамках научной конференции прошло немало и других мероприятий. Так, во время небольших перерывов уникальные произведения исполняли макомисты Узбекистана. Здесь же состоялась презентация "Капсула макома", во время которой участникам подарили флешки с собранной коллекцией узбекской классической музыки.
"По итогам конференции подписано 12 соглашений о сотрудничестве между руководителями вузов и международных научно-исследовательских центров Китая, Франции, России, Германии, Гамбии, Омана и Иордании. Также мы приняли резолюцию "Союза художественных университетов тюркских государств" при ТЮРКСОЙ. К слову, наш вуз по решению присутствующих был принят в члены данного Союза, что позволит расширить возможности музыкального искусства страны", - говорит профессор, исполняющий обязанности ректора Узбекского национального института музыкального искусства имени Юнуса Раджаби Эльдор Шерманов.
Во время проведения "Шарк тароналари" в Самарканде собралось немало знаменитостей, внесших свой вклад в организацию этого фестиваля. Одна из них – заслуженный деятель искусств, профессор Института национального эстрадного искусства имени Батыра Закирова Дилором Омонуллаева.
"Шарк тароналари в моей жизни имеет особое, значимое место, так как являюсь автором гимна "Шарк тароналари". В 1997 году он прозвучал на пяти языках мира: узбекском, английском, французском, форси и арабском. К сожалению, сегодня он уже не звучит. Во время нынешнего фестиваля, который превратился в "Мелодии мира", участвовали три мои воспитанника. Рада, что все они были отмечены специальными номинациями и вторым призовым местом", - отметила Дилором Омонуллаева.
Ценителей искусства подкупала не только атмосфера, царящая на площади Регистан, но то, что все композиции артисты исполняли исключительно вживую.
© Sputnik Узбекистан В Самарканде завершился фестиваль “Шарк тароналари”
В Самарканде завершился фестиваль “Шарк тароналари”
© Sputnik Узбекистан
Погрузиться в мелодии, объединяющие народы, смогли не только зрители, пришедшие на Регистан, но и граждане, проживающие в близлежащих районах области, а также горожане, посетившие в дни фестиваля парк "Ёшлик", областной русский театр драмы и театр музыкальной драмы. Зарубежные артисты выступили там с концертами и мастер-классами.
© Sputnik Узбекистан В Самарканде завершился фестиваль “Шарк тароналари”
В Самарканде завершился фестиваль “Шарк тароналари”
© Sputnik Узбекистан
После подведения итогов стали известны имена победителей и призеров: третье место по своему направлению заняли артисты из России, Монголии и Японии. Второе место разделили между собой музыканты из Казахстана и Узбекистана. Первое по праву завоевал ансамбль из Туркменистана, а абсолютными победителями – обладателями Гран-при фестиваля стали представители ансамбля "Семург" из Азербайджана.
"Говорят "дважды в реку не войти", у меня это получилось. В 2017 году я выступал на Регистане вместе с Сохибом Пошшозода, мы играли с ним на национальных инструментах. Тогда наше выступление было высоко оценено, и мы удостоились Гран-при фестиваля. В этом году я выступил с ансамблем и снова успех. Регистан – мистическое место, доказывающее, что в мире музыки нет ничего невозможного", - сказал участник ансамбля "Семург" Камран Керимов.
© Sputnik УзбекистанВ Самарканде завершился фестиваль “Шарк тароналари”
В Самарканде завершился фестиваль “Шарк тароналари”
© Sputnik Узбекистан
Фестиваль "Шарк тароналари" завершен. Однако пройдет два года, и он вновь покорит сердца самаркандцев и миллионы людей по всему миру, вдохновит и объединит.