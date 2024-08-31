https://uz.sputniknews.ru/20240831/chem-zapomnitsya-xiii-festival-shark-taronalari-45444283.html

"Шарк тароналари": Чем запомнился XIII музыкальный фестиваль в Самарканде

"Шарк тароналари": Чем запомнился XIII музыкальный фестиваль в Самарканде

Sputnik Узбекистан

Пять лет ожидания завершились триумфом: Международный музыкальный фестиваль "Шарк тароналари", прошедший в Самарканде, собрал на одной площадке музыкантов и гостей почти из 80 стран.

2024-08-31T18:32+0500

2024-08-31T18:32+0500

2024-08-31T19:19+0500

узбекистан

шарк тароналари

фестиваль

культура

музыканты

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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. В течение четырех дней Самарканд и его окрестности были во власти музыки, объединяющей народы. По вечерам на Регистане проходили конкурсные прослушивания, во время которых артисты старались не только покорить членов жюри, слушателей, но насладиться живыми декорациями – древними сооружениями, подсвеченными в такт звучавшим здесь мелодиям. На фестивале побывал корреспондент Sputnik Узбекистан.Пока Регистан очаровывал зарубежных артистов, а они, в свою очередь, старались очаровать публику, в туристическом комплексе Silk Road Samarkand проходила международная научно-практическая конференция "Музыкальная культура народов Востока: принципы творческой интеграции в процессах глобализации". Со своими докладами здесь выступили порядка 40 музыковедов, фольклористов, руководителей международных научно-исследовательских институтов и научно-творческих центров из 32 стран.Эксперты говорили на самые разные темы, поднимая насущные проблемы современного музыкального искусства. К примеру, обладательница 1-го места V Международного музыкального фестиваля "Шарк тароналари" Нодира Пирматова, которая преподает в Узбекском национальном институте музыкального искусства имени Юнуса Раджаби, подняла вопрос постановки голоса у современных исполнителей макома.Наряду с тематическими дискуссиями в рамках научной конференции прошло немало и других мероприятий. Так, во время небольших перерывов уникальные произведения исполняли макомисты Узбекистана. Здесь же состоялась презентация "Капсула макома", во время которой участникам подарили флешки с собранной коллекцией узбекской классической музыки.Во время проведения "Шарк тароналари" в Самарканде собралось немало знаменитостей, внесших свой вклад в организацию этого фестиваля. Одна из них – заслуженный деятель искусств, профессор Института национального эстрадного искусства имени Батыра Закирова Дилором Омонуллаева.Ценителей искусства подкупала не только атмосфера, царящая на площади Регистан, но то, что все композиции артисты исполняли исключительно вживую.Погрузиться в мелодии, объединяющие народы, смогли не только зрители, пришедшие на Регистан, но и граждане, проживающие в близлежащих районах области, а также горожане, посетившие в дни фестиваля парк "Ёшлик", областной русский театр драмы и театр музыкальной драмы. Зарубежные артисты выступили там с концертами и мастер-классами.После подведения итогов стали известны имена победителей и призеров: третье место по своему направлению заняли артисты из России, Монголии и Японии. Второе место разделили между собой музыканты из Казахстана и Узбекистана. Первое по праву завоевал ансамбль из Туркменистана, а абсолютными победителями – обладателями Гран-при фестиваля стали представители ансамбля "Семург" из Азербайджана. Фестиваль "Шарк тароналари" завершен. Однако пройдет два года, и он вновь покорит сердца самаркандцев и миллионы людей по всему миру, вдохновит и объединит.

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