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https://uz.sputniknews.ru/20240831/chem-zapomnitsya-xiii-festival-shark-taronalari-45444283.html
"Шарк тароналари": Чем запомнился XIII музыкальный фестиваль в Самарканде
"Шарк тароналари": Чем запомнился XIII музыкальный фестиваль в Самарканде
Sputnik Узбекистан
Пять лет ожидания завершились триумфом: Международный музыкальный фестиваль "Шарк тароналари", прошедший в Самарканде, собрал на одной площадке музыкантов и гостей почти из 80 стран.
2024-08-31T18:32+0500
2024-08-31T19:19+0500
узбекистан
шарк тароналари
фестиваль
культура
музыканты
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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. В течение четырех дней Самарканд и его окрестности были во власти музыки, объединяющей народы. По вечерам на Регистане проходили конкурсные прослушивания, во время которых артисты старались не только покорить членов жюри, слушателей, но насладиться живыми декорациями – древними сооружениями, подсвеченными в такт звучавшим здесь мелодиям. На фестивале побывал корреспондент Sputnik Узбекистан.Пока Регистан очаровывал зарубежных артистов, а они, в свою очередь, старались очаровать публику, в туристическом комплексе Silk Road Samarkand проходила международная научно-практическая конференция "Музыкальная культура народов Востока: принципы творческой интеграции в процессах глобализации". Со своими докладами здесь выступили порядка 40 музыковедов, фольклористов, руководителей международных научно-исследовательских институтов и научно-творческих центров из 32 стран.Эксперты говорили на самые разные темы, поднимая насущные проблемы современного музыкального искусства. К примеру, обладательница 1-го места V Международного музыкального фестиваля "Шарк тароналари" Нодира Пирматова, которая преподает в Узбекском национальном институте музыкального искусства имени Юнуса Раджаби, подняла вопрос постановки голоса у современных исполнителей макома.Наряду с тематическими дискуссиями в рамках научной конференции прошло немало и других мероприятий. Так, во время небольших перерывов уникальные произведения исполняли макомисты Узбекистана. Здесь же состоялась презентация "Капсула макома", во время которой участникам подарили флешки с собранной коллекцией узбекской классической музыки.Во время проведения "Шарк тароналари" в Самарканде собралось немало знаменитостей, внесших свой вклад в организацию этого фестиваля. Одна из них – заслуженный деятель искусств, профессор Института национального эстрадного искусства имени Батыра Закирова Дилором Омонуллаева.Ценителей искусства подкупала не только атмосфера, царящая на площади Регистан, но то, что все композиции артисты исполняли исключительно вживую.Погрузиться в мелодии, объединяющие народы, смогли не только зрители, пришедшие на Регистан, но и граждане, проживающие в близлежащих районах области, а также горожане, посетившие в дни фестиваля парк "Ёшлик", областной русский театр драмы и театр музыкальной драмы. Зарубежные артисты выступили там с концертами и мастер-классами.После подведения итогов стали известны имена победителей и призеров: третье место по своему направлению заняли артисты из России, Монголии и Японии. Второе место разделили между собой музыканты из Казахстана и Узбекистана. Первое по праву завоевал ансамбль из Туркменистана, а абсолютными победителями – обладателями Гран-при фестиваля стали представители ансамбля "Семург" из Азербайджана. Фестиваль "Шарк тароналари" завершен. Однако пройдет два года, и он вновь покорит сердца самаркандцев и миллионы людей по всему миру, вдохновит и объединит.
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фестиваль шарк тароналари площадь регистан самарканд
фестиваль шарк тароналари площадь регистан самарканд

"Шарк тароналари": Чем запомнился XIII музыкальный фестиваль в Самарканде

18:32 31.08.2024 (обновлено: 19:19 31.08.2024)
© Sputnik УзбекистанВ Самарканде завершился фестиваль “Шарк тароналари”
В Самарканде завершился фестиваль “Шарк тароналари” - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2024
© Sputnik Узбекистан
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Пять лет ожидания завершились триумфом: Международный музыкальный фестиваль "Шарк тароналари"(Мелодии Востока), прошедший в Самарканде, собрал на одной площадке музыкантов и гостей почти из 80 стран.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. В течение четырех дней Самарканд и его окрестности были во власти музыки, объединяющей народы. По вечерам на Регистане проходили конкурсные прослушивания, во время которых артисты старались не только покорить членов жюри, слушателей, но насладиться живыми декорациями – древними сооружениями, подсвеченными в такт звучавшим здесь мелодиям. На фестивале побывал корреспондент Sputnik Узбекистан.
"Не каждому дано выступить на площади Регистан в окружении трех невероятно красивых сооружений. Поэтому атмосфера, царившая в дни фестиваля, вдохновляла и заряжала позитивными эмоциями. В конкурсе, который по праву является самым лучшим в Центральной Азии, наш коллектив принимал участие впервые. Рада, что по его итогам мы удостоились второго почетного места", - говорит солистка этнофольклорного ансамбля "Атамекен" из Казахстана Аимгуль Ахмедова.
© Sputnik УзбекистанВ Самарканде завершился фестиваль “Шарк тароналари”
В Самарканде завершился фестиваль “Шарк тароналари” - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2024
В Самарканде завершился фестиваль “Шарк тароналари”
© Sputnik Узбекистан
Пока Регистан очаровывал зарубежных артистов, а они, в свою очередь, старались очаровать публику, в туристическом комплексе Silk Road Samarkand проходила международная научно-практическая конференция "Музыкальная культура народов Востока: принципы творческой интеграции в процессах глобализации". Со своими докладами здесь выступили порядка 40 музыковедов, фольклористов, руководителей международных научно-исследовательских институтов и научно-творческих центров из 32 стран.
Эксперты говорили на самые разные темы, поднимая насущные проблемы современного музыкального искусства. К примеру, обладательница 1-го места V Международного музыкального фестиваля "Шарк тароналари" Нодира Пирматова, которая преподает в Узбекском национальном институте музыкального искусства имени Юнуса Раджаби, подняла вопрос постановки голоса у современных исполнителей макома.
© Sputnik УзбекистанВ Самарканде завершился фестиваль “Шарк тароналари”
В Самарканде завершился фестиваль “Шарк тароналари” - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2024
В Самарканде завершился фестиваль “Шарк тароналари”
© Sputnik Узбекистан
Наряду с тематическими дискуссиями в рамках научной конференции прошло немало и других мероприятий. Так, во время небольших перерывов уникальные произведения исполняли макомисты Узбекистана. Здесь же состоялась презентация "Капсула макома", во время которой участникам подарили флешки с собранной коллекцией узбекской классической музыки.
"По итогам конференции подписано 12 соглашений о сотрудничестве между руководителями вузов и международных научно-исследовательских центров Китая, Франции, России, Германии, Гамбии, Омана и Иордании. Также мы приняли резолюцию "Союза художественных университетов тюркских государств" при ТЮРКСОЙ. К слову, наш вуз по решению присутствующих был принят в члены данного Союза, что позволит расширить возможности музыкального искусства страны", - говорит профессор, исполняющий обязанности ректора Узбекского национального института музыкального искусства имени Юнуса Раджаби Эльдор Шерманов.
Во время проведения "Шарк тароналари" в Самарканде собралось немало знаменитостей, внесших свой вклад в организацию этого фестиваля. Одна из них – заслуженный деятель искусств, профессор Института национального эстрадного искусства имени Батыра Закирова Дилором Омонуллаева.
"Шарк тароналари в моей жизни имеет особое, значимое место, так как являюсь автором гимна "Шарк тароналари". В 1997 году он прозвучал на пяти языках мира: узбекском, английском, французском, форси и арабском. К сожалению, сегодня он уже не звучит. Во время нынешнего фестиваля, который превратился в "Мелодии мира", участвовали три мои воспитанника. Рада, что все они были отмечены специальными номинациями и вторым призовым местом", - отметила Дилором Омонуллаева.
Ценителей искусства подкупала не только атмосфера, царящая на площади Регистан, но то, что все композиции артисты исполняли исключительно вживую.
© Sputnik Узбекистан В Самарканде завершился фестиваль “Шарк тароналари”
В Самарканде завершился фестиваль “Шарк тароналари” - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2024
В Самарканде завершился фестиваль “Шарк тароналари”
© Sputnik Узбекистан
Погрузиться в мелодии, объединяющие народы, смогли не только зрители, пришедшие на Регистан, но и граждане, проживающие в близлежащих районах области, а также горожане, посетившие в дни фестиваля парк "Ёшлик", областной русский театр драмы и театр музыкальной драмы. Зарубежные артисты выступили там с концертами и мастер-классами.
© Sputnik Узбекистан В Самарканде завершился фестиваль “Шарк тароналари”
В Самарканде завершился фестиваль “Шарк тароналари” - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2024
В Самарканде завершился фестиваль “Шарк тароналари”
© Sputnik Узбекистан
После подведения итогов стали известны имена победителей и призеров: третье место по своему направлению заняли артисты из России, Монголии и Японии. Второе место разделили между собой музыканты из Казахстана и Узбекистана. Первое по праву завоевал ансамбль из Туркменистана, а абсолютными победителями – обладателями Гран-при фестиваля стали представители ансамбля "Семург" из Азербайджана.
"Говорят "дважды в реку не войти", у меня это получилось. В 2017 году я выступал на Регистане вместе с Сохибом Пошшозода, мы играли с ним на национальных инструментах. Тогда наше выступление было высоко оценено, и мы удостоились Гран-при фестиваля. В этом году я выступил с ансамблем и снова успех. Регистан – мистическое место, доказывающее, что в мире музыки нет ничего невозможного", - сказал участник ансамбля "Семург" Камран Керимов.
© Sputnik УзбекистанВ Самарканде завершился фестиваль “Шарк тароналари”
В Самарканде завершился фестиваль “Шарк тароналари” - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2024
В Самарканде завершился фестиваль “Шарк тароналари”
© Sputnik Узбекистан
Фестиваль "Шарк тароналари" завершен. Однако пройдет два года, и он вновь покорит сердца самаркандцев и миллионы людей по всему миру, вдохновит и объединит.
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