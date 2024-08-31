https://uz.sputniknews.ru/20240831/kitayskie-investory-sotrudnichestvo-region-uzbekistan-45435284.html

Китайские инвесторы хотят сотрудничать с регионами Узбекистана – подробности

Китайские инвесторы хотят сотрудничать с регионами Узбекистана – подробности

Sputnik Узбекистан

В ближайшие дни состоится бизнес-форум с участием китайских компаний на тему "Бизнес с Узбекистаном”. Также китайские бизнесмены посетят регионы республики для разработки совместных инвестиционных проектов.

2024-08-31T10:02+0500

2024-08-31T10:02+0500

2024-08-31T10:02+0500

китай

узбекистан

инвестиции

бизнес

сотрудничество

бизнес-форум

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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Узбекистан и Китай расширяют ряды участников межрегионального сотрудничества, сообщает ИА "Дунё".Перспективы и возможности расширенного взаимодействия между регионами двух стран обсудили в Генеральном консульстве Узбекистана в Гуанчжоу, где состоялась встреча с основателем и председателем ассоциации NOVA International Belt and Road Platform Ю Тин. Участники встречи отметили, что бизнес-форумы, семинары и визиты делегаций из регионов Узбекистана, проведенные в 2023 году и с начала 2024 года, повысили интерес многих китайских компаний из южных провинций к Узбекистану.По итогам встречи стороны также договорились организовать китайским бизнесменам посещение регионов Узбекистана для разработки совместных инвестиционных проектов.

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