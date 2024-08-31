https://uz.sputniknews.ru/20240831/kitayskie-investory-sotrudnichestvo-region-uzbekistan-45435284.html
Китайские инвесторы хотят сотрудничать с регионами Узбекистана – подробности
Китайские инвесторы хотят сотрудничать с регионами Узбекистана – подробности
Sputnik Узбекистан
В ближайшие дни состоится бизнес-форум с участием китайских компаний на тему "Бизнес с Узбекистаном”. Также китайские бизнесмены посетят регионы республики для разработки совместных инвестиционных проектов.
2024-08-31T10:02+0500
2024-08-31T10:02+0500
2024-08-31T10:02+0500
китай
узбекистан
инвестиции
бизнес
сотрудничество
бизнес-форум
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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Узбекистан и Китай расширяют ряды участников межрегионального сотрудничества, сообщает ИА "Дунё".Перспективы и возможности расширенного взаимодействия между регионами двух стран обсудили в Генеральном консульстве Узбекистана в Гуанчжоу, где состоялась встреча с основателем и председателем ассоциации NOVA International Belt and Road Platform Ю Тин. Участники встречи отметили, что бизнес-форумы, семинары и визиты делегаций из регионов Узбекистана, проведенные в 2023 году и с начала 2024 года, повысили интерес многих китайских компаний из южных провинций к Узбекистану.По итогам встречи стороны также договорились организовать китайским бизнесменам посещение регионов Узбекистана для разработки совместных инвестиционных проектов.
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китай узбекистан регионы сотрудничество инвестиции бизнес-форум
китай узбекистан регионы сотрудничество инвестиции бизнес-форум
Китайские инвесторы хотят сотрудничать с регионами Узбекистана – подробности
В ближайшие дни состоится бизнес-форум с участием китайских компаний на тему "Бизнес с Узбекистаном”. Также китайские бизнесмены посетят регионы республики для разработки совместных инвестиционных проектов.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Узбекистан и Китай расширяют ряды участников межрегионального сотрудничества, сообщает ИА "Дунё".
Перспективы и возможности расширенного взаимодействия между регионами двух стран обсудили в Генеральном консульстве Узбекистана в Гуанчжоу, где состоялась встреча с основателем и председателем ассоциации NOVA International Belt and Road Platform Ю Тин.
Участники встречи отметили, что бизнес-форумы, семинары и визиты делегаций из регионов Узбекистана, проведенные в 2023 году и с начала 2024 года, повысили интерес многих китайских компаний из южных провинций к Узбекистану.
“Для дальнейшего расширения взаимного сотрудничества и установления кооперационных связей между предприятиями двух стран, достигнута договоренность организовать в ближайшие дни бизнес-форум с участием китайских компаний на тему "Бизнес с Узбекистаном”, – отметили в Агентстве.
По итогам встречи стороны также договорились организовать китайским бизнесменам посещение регионов Узбекистана для разработки совместных инвестиционных проектов.