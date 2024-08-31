https://uz.sputniknews.ru/20240831/posolstvo-uzbekistana-moskva-meropriyatie-den-nezavisimosti-45443248.html

В Посольстве Узбекистана в Москве состоялось мероприятие по случаю Дня Независимости

В Посольстве Узбекистана в Москве состоялось мероприятие по случаю Дня Независимости

Sputnik Узбекистан

В праздничном мероприятии приняли участие государственные и культурные деятели, представители иностранных посольств и журналисты.

2024-08-31T16:16+0500

2024-08-31T16:16+0500

2024-08-31T16:17+0500

узбекистан

россия

москва

посольство россии в узбекистане

день независимости

сотрудничество

ботиржон асадов

максим решетников

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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. В Посольстве Узбекистана в Москве состоялся торжественный прием по случаю Дня Независимости. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В мероприятии приняли участие государственные и культурные деятели, представители иностранных посольств, СМИ.Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов, выступая на церемонии, рассказал о достижениях республики за последние годы и добрых намерениях, которые страна ставит перед собой сегодня.В частности посол отметил, что за последние шесть лет ВВП Узбекистана вырос в 1,5 раза, ежегодно увеличивается количество школ и детских садов, а более 3 миллионов граждан республики выведены из бедности.На мероприятии также выступил министр экономического развития России Максим Решетников. Он заявил, что теплые отношения между лидерами России и Узбекистана затрагивают все сферы взаимодействия между двумя странами.Решетников также подчеркнул, что сотрудничество с Узбекистаном полезно и взаимовыгодно для России.Еще одним аспектом взаимоотношений является межрегиональное сотрудничество. Ни с одной другой страной Россия не установила столь глубоких и интенсивных межрегиональных связей, заявил российский министр.В завершение выступления министр пригласил всех желающих посетить Узбекистан, и не только чтобы увидеть знаменитые Самарканд или Бухару, но и съездить в квартал на окраине Ташкента, где расположены пятиэтажные дома и увидеть, насколько мирно течет там жизнь.На мероприятии также выступил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин. Он отметил что руководство республики уделяет большое внимание русскому языку, и заявил, что Россия всегда готова оказать помощь в этом отношении.Праздничное торжество по традиции продолжилось веселой музыкой, богатым узбекским дастарханом и неповторимым узбекским пловом.

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