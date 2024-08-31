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https://uz.sputniknews.ru/20240831/posolstvo-uzbekistana-moskva-meropriyatie-den-nezavisimosti-45443248.html
В Посольстве Узбекистана в Москве состоялось мероприятие по случаю Дня Независимости
В Посольстве Узбекистана в Москве состоялось мероприятие по случаю Дня Независимости
Sputnik Узбекистан
В праздничном мероприятии приняли участие государственные и культурные деятели, представители иностранных посольств и журналисты.
2024-08-31T16:16+0500
2024-08-31T16:17+0500
узбекистан
россия
москва
посольство россии в узбекистане
день независимости
сотрудничество
ботиржон асадов
максим решетников
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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. В Посольстве Узбекистана в Москве состоялся торжественный прием по случаю Дня Независимости. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В мероприятии приняли участие государственные и культурные деятели, представители иностранных посольств, СМИ.Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов, выступая на церемонии, рассказал о достижениях республики за последние годы и добрых намерениях, которые страна ставит перед собой сегодня.В частности посол отметил, что за последние шесть лет ВВП Узбекистана вырос в 1,5 раза, ежегодно увеличивается количество школ и детских садов, а более 3 миллионов граждан республики выведены из бедности.На мероприятии также выступил министр экономического развития России Максим Решетников. Он заявил, что теплые отношения между лидерами России и Узбекистана затрагивают все сферы взаимодействия между двумя странами.Решетников также подчеркнул, что сотрудничество с Узбекистаном полезно и взаимовыгодно для России.Еще одним аспектом взаимоотношений является межрегиональное сотрудничество. Ни с одной другой страной Россия не установила столь глубоких и интенсивных межрегиональных связей, заявил российский министр.В завершение выступления министр пригласил всех желающих посетить Узбекистан, и не только чтобы увидеть знаменитые Самарканд или Бухару, но и съездить в квартал на окраине Ташкента, где расположены пятиэтажные дома и увидеть, насколько мирно течет там жизнь.На мероприятии также выступил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин. Он отметил что руководство республики уделяет большое внимание русскому языку, и заявил, что Россия всегда готова оказать помощь в этом отношении.Праздничное торжество по традиции продолжилось веселой музыкой, богатым узбекским дастарханом и неповторимым узбекским пловом.
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посольство посол день независимости россия узбекистан асадов решетников
посольство посол день независимости россия узбекистан асадов решетников

В Посольстве Узбекистана в Москве состоялось мероприятие по случаю Дня Независимости

16:16 31.08.2024 (обновлено: 16:17 31.08.2024)
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Флаги России и Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2024
© Национальный совет молодежных и детских объединений России
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В праздничном мероприятии приняли участие государственные и культурные деятели, представители иностранных посольств, и журналисты.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. В Посольстве Узбекистана в Москве состоялся торжественный прием по случаю Дня Независимости. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В мероприятии приняли участие государственные и культурные деятели, представители иностранных посольств, СМИ.
Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов, выступая на церемонии, рассказал о достижениях республики за последние годы и добрых намерениях, которые страна ставит перед собой сегодня.
В частности посол отметил, что за последние шесть лет ВВП Узбекистана вырос в 1,5 раза, ежегодно увеличивается количество школ и детских садов, а более 3 миллионов граждан республики выведены из бедности.
© SputnikВ Посольстве Узбекистана в Москве состоялся торжественный прием по случаю Дня Независимости
В Посольстве Узбекистана в Москве состоялся торжественный прием по случаю Дня Независимости - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2024
В Посольстве Узбекистана в Москве состоялся торжественный прием по случаю Дня Независимости
© Sputnik

"Сегодняшний Узбекистан – современное государство, стремящееся к общечеловеческим демократическим ценностям, все реформы, реализуемые республикой, основаны на возвышение человеческого достоинства", – сказал Ботиржон Асадов.

На мероприятии также выступил министр экономического развития России Максим Решетников. Он заявил, что теплые отношения между лидерами России и Узбекистана затрагивают все сферы взаимодействия между двумя странами.
Решетников также подчеркнул, что сотрудничество с Узбекистаном полезно и взаимовыгодно для России.

"Например, узбекские мигранты вносят существенный вклад во внутренний рынок труда России, где наблюдается дефицит рабочей силы. То, что они платят налоги в российский бюджет и отправляют деньги своим семьям — выгодно обеим сторонам", - сказал Решетников.

Еще одним аспектом взаимоотношений является межрегиональное сотрудничество. Ни с одной другой страной Россия не установила столь глубоких и интенсивных межрегиональных связей, заявил российский министр.
© SputnikВ Посольстве Узбекистана в Москве состоялся торжественный прием по случаю Дня Независимости
В Посольстве Узбекистана в Москве состоялся торжественный прием по случаю Дня Независимости - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2024
В Посольстве Узбекистана в Москве состоялся торжественный прием по случаю Дня Независимости
© Sputnik
В завершение выступления министр пригласил всех желающих посетить Узбекистан, и не только чтобы увидеть знаменитые Самарканд или Бухару, но и съездить в квартал на окраине Ташкента, где расположены пятиэтажные дома и увидеть, насколько мирно течет там жизнь.
"Мы восхищаемся развитием экономики Узбекистана сегодня, завтра нам нужен сильный партнер в лице Узбекистана", - сказал Решетников.
На мероприятии также выступил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин. Он отметил что руководство республики уделяет большое внимание русскому языку, и заявил, что Россия всегда готова оказать помощь в этом отношении.
Праздничное торжество по традиции продолжилось веселой музыкой, богатым узбекским дастарханом и неповторимым узбекским пловом.
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