https://uz.sputniknews.ru/20240831/rossiyskie-voennye-osvobodili-kirovo-dnr-45442124.html

Российские военные освободили населенный пункт Кирово в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Кирово в ДНР

Sputnik Узбекистан

Украинская армия потеряла свыше 450 военнослужащих, транспорт, боевую технику и вооружение. 31.08.2024, Sputnik Узбекистан

2024-08-31T15:17+0500

2024-08-31T15:17+0500

2024-08-31T16:06+0500

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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Кирово в ДНР, сообщило Минобороны РФ.Кирово (Пивничное) — восточный пригород Дзержинска (Торецка), входит в состав городской агломерации. Освобождение этого населенного пункта позволит в дальнейшем взять сам Дзержинск, который с 2014 года стал мощным укрепрайоном ВСУ с развитой железнодорожной сетью.Кроме того, бойцы поразили формирования 44-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 142-й пехотной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гродовка, Калиново, Михайловка, Розовка и Дружба в ДНР. Также российские военные отразили семь контратак штурмовых групп 32-й, 53-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты.По данным военного ведомства, потери противника составили:

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