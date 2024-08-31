https://uz.sputniknews.ru/20240831/rossiyskie-voennye-osvobodili-kirovo-dnr-45442124.html
Российские военные освободили населенный пункт Кирово в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Кирово в ДНР
Sputnik Узбекистан
Украинская армия потеряла свыше 450 военнослужащих, транспорт, боевую технику и вооружение. 31.08.2024, Sputnik Узбекистан
2024-08-31T15:17+0500
2024-08-31T15:17+0500
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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Кирово в ДНР, сообщило Минобороны РФ.Кирово (Пивничное) — восточный пригород Дзержинска (Торецка), входит в состав городской агломерации. Освобождение этого населенного пункта позволит в дальнейшем взять сам Дзержинск, который с 2014 года стал мощным укрепрайоном ВСУ с развитой железнодорожной сетью.Кроме того, бойцы поразили формирования 44-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 142-й пехотной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гродовка, Калиново, Михайловка, Розовка и Дружба в ДНР. Также российские военные отразили семь контратак штурмовых групп 32-й, 53-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты.По данным военного ведомства, потери противника составили:
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сво днр российские военные
сво днр российские военные
Российские военные освободили населенный пункт Кирово в ДНР
15:17 31.08.2024 (обновлено: 16:06 31.08.2024)
Украинская армия потеряла свыше 450 военнослужащих, транспорт, боевую технику и вооружение.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Подразделения группировки российских войск "Центр" освободили населенный пункт Кирово в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Кирово Донецкой Народной Республики и продолжают продвижение в глубину обороны противника", — уточнили в ведомстве.
Кирово (Пивничное) — восточный пригород Дзержинска (Торецка), входит в состав городской агломерации. Освобождение этого населенного пункта позволит в дальнейшем взять сам Дзержинск, который с 2014 года стал мощным укрепрайоном ВСУ с развитой железнодорожной сетью.
Кроме того, бойцы поразили формирования 44-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой, 142-й пехотной и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Гродовка, Калиново, Михайловка, Розовка и Дружба в ДНР. Также российские военные отразили семь контратак штурмовых групп 32-й, 53-й механизированных, 68-й егерской бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты.
По данным военного ведомства, потери противника составили:
боевая бронированная машина;
два 152-мм орудия "Мста-Б";
105-мм гаубица М101 производства США.