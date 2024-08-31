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Шавкат Мирзиёев по телефону поздравил паралимпийцев с победой – подробности
Шавкат Мирзиёев по телефону поздравил паралимпийцев с победой – подробности
Sputnik Узбекистан
Президент тепло поздравил легкоатлетов, завоевавших для сборной Узбекистана первые золотые медали Паралимпийских игр, и выразил им свои добрые пожелания.
2024-08-31T17:45+0500
2024-08-31T17:45+0500
2024-08-31T17:45+0500
узбекистан
спорт
шавкат мирзиёев
телефонный разговор
золотая медаль
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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с легкоатлетами Асилой Мирзаёровой и Кудратиллохоном Маруфходжаевым, завоевавшими для сборной Узбекистана первые золотые медали Паралимпийских игр в Париже. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Асила Мирзаёрова в прыжках в длину показала результат 5,22 метра и побила паралимпийский рекорд, державшийся почти 30 лет (с 1996 года). Кудратиллохон Маруфхужаев стал победителем в толкании ядра. Паралимпийцы поблагодарили президента за поздравление и постоянное внимание, пообещав достичь новых побед.
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шавкат мирзиёев телефон паралимпийцы золотые медали мирзаёрова маруфходжаев
шавкат мирзиёев телефон паралимпийцы золотые медали мирзаёрова маруфходжаев
Шавкат Мирзиёев по телефону поздравил паралимпийцев с победой – подробности
Президент тепло поздравил легкоатлетов, завоевавших для сборной Узбекистана первые золотые медали Паралимпийских игр, и выразил им свои добрые пожелания.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с легкоатлетами Асилой Мирзаёровой и Кудратиллохоном Маруфходжаевым, завоевавшими для сборной Узбекистана первые золотые медали Паралимпийских игр в Париже. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Асила Мирзаёрова в прыжках в длину показала результат 5,22 метра и побила паралимпийский рекорд, державшийся почти 30 лет (с 1996 года).
Кудратиллохон Маруфхужаев стал победителем в толкании ядра.
“Глава нашего государства тепло поздравил их и выразил им свои добрые пожелания. Поблагодарил их тренеров и родителей. Передал приветствия и поздравления другим нашим соотечественникам, ставшим призерами, пожелал успехов остальным участникам”, – говорится в сообщении.
Паралимпийцы поблагодарили президента за поздравление и постоянное внимание, пообещав достичь новых побед.