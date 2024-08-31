https://uz.sputniknews.ru/20240831/shavkat-mirziyoev-po-telefonu-pozdravil-paralimpiytsev-s-pobedoy--podrobnosti-45443997.html

Шавкат Мирзиёев по телефону поздравил паралимпийцев с победой – подробности

Шавкат Мирзиёев по телефону поздравил паралимпийцев с победой – подробности

Sputnik Узбекистан

Президент тепло поздравил легкоатлетов, завоевавших для сборной Узбекистана первые золотые медали Паралимпийских игр, и выразил им свои добрые пожелания.

2024-08-31T17:45+0500

2024-08-31T17:45+0500

2024-08-31T17:45+0500

узбекистан

спорт

шавкат мирзиёев

телефонный разговор

золотая медаль

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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев провел телефонный разговор с легкоатлетами Асилой Мирзаёровой и Кудратиллохоном Маруфходжаевым, завоевавшими для сборной Узбекистана первые золотые медали Паралимпийских игр в Париже. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.Асила Мирзаёрова в прыжках в длину показала результат 5,22 метра и побила паралимпийский рекорд, державшийся почти 30 лет (с 1996 года). Кудратиллохон Маруфхужаев стал победителем в толкании ядра. Паралимпийцы поблагодарили президента за поздравление и постоянное внимание, пообещав достичь новых побед.

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