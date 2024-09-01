https://uz.sputniknews.ru/20240901/eaes-edinoe-okno-trebovaniya-produktsiya-stran-soyuza-45452036.html

В ЕАЭС сформируют "единое окно" для всех требований продукции в каждой стране союза

В ЕАЭС сформируют "единое окно" для всех требований продукции в каждой стране союза

Sputnik Узбекистан

Теперь безопасность товаров в ЕАЭС будут гарантировать единые стандарты.

2024-09-01T13:20+0500

2024-09-01T13:20+0500

2024-09-01T13:20+0500

еаэс

союз-у

цифровизация

единое окно

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ТАШКЕНТ, 1 сент — Sputnik.Техническое регулирование в Евразийском союзе переживает цифровую модернизацию. Об этом заявил замдиректора департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии Максим Ким.Так, в странах ЕАЭС планируют реализовать масштабный проект цифровой повестки, в результате которого все техрегламенты переведут в машиночитаемый формат, чтобы можно было работать с ними в цифре.Кроме того, будет создана удобная и простая цифровая среда для разработки новых технических регламентов. Также будет сформировано "единое окно" для всех требований продукции во всех странах союза.Техрегулирование при этом является неотъемлемой частью обеспечения такой свободы товаров.

https://uz.sputniknews.ru/20240830/eaeu-sifrovizatsiya-kazaxstan-soglasheniye-45427942.html

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