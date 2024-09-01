https://uz.sputniknews.ru/20240901/eaes-edinoe-okno-trebovaniya-produktsiya-stran-soyuza-45452036.html
В ЕАЭС сформируют "единое окно" для всех требований продукции в каждой стране союза
В ЕАЭС сформируют "единое окно" для всех требований продукции в каждой стране союза
Sputnik Узбекистан
Теперь безопасность товаров в ЕАЭС будут гарантировать единые стандарты.
2024-09-01T13:20+0500
2024-09-01T13:20+0500
2024-09-01T13:20+0500
еаэс
союз-у
цифровизация
единое окно
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/1f/42287746_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_8dcd85a812e2a4e27cfa22954d272d19.jpg
ТАШКЕНТ, 1 сент — Sputnik.Техническое регулирование в Евразийском союзе переживает цифровую модернизацию. Об этом заявил замдиректора департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии Максим Ким.Так, в странах ЕАЭС планируют реализовать масштабный проект цифровой повестки, в результате которого все техрегламенты переведут в машиночитаемый формат, чтобы можно было работать с ними в цифре.Кроме того, будет создана удобная и простая цифровая среда для разработки новых технических регламентов. Также будет сформировано "единое окно" для всех требований продукции во всех странах союза.Техрегулирование при этом является неотъемлемой частью обеспечения такой свободы товаров.
https://uz.sputniknews.ru/20240830/eaeu-sifrovizatsiya-kazaxstan-soglasheniye-45427942.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/01/1f/42287746_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_247711d050cb53ebcdb34933026e94db.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еаэс "единое окно" продукция страна союз еэк
еаэс "единое окно" продукция страна союз еэк
В ЕАЭС сформируют "единое окно" для всех требований продукции в каждой стране союза
Теперь безопасность товаров в ЕАЭС будут гарантировать единые стандарты.
ТАШКЕНТ, 1 сент — Sputnik.Техническое регулирование в Евразийском союзе переживает цифровую модернизацию. Об этом заявил замдиректора департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии Максим Ким.
Так, в странах ЕАЭС планируют реализовать масштабный проект цифровой повестки, в результате которого все техрегламенты переведут в машиночитаемый формат, чтобы можно было работать с ними в цифре.
Кроме того, будет создана удобная и простая цифровая среда для разработки новых технических регламентов.
Также будет сформировано "единое окно" для всех требований продукции во всех странах союза.
"Страны отдали часть своих полномочий на наднациональный уровень, а договором определены 4 свободы, и один из свобод является обеспечение свободы движения товаров", - подчеркнул Максим Ким.
Техрегулирование при этом является неотъемлемой частью обеспечения такой свободы товаров.