https://uz.sputniknews.ru/20240830/eaeu-sifrovizatsiya-kazaxstan-soglasheniye-45427942.html
Цифровизация в ЕАЭС: соглашение об электронных паспортах подписано с Казахстаном
Цифровизация в ЕАЭС: соглашение об электронных паспортах подписано с Казахстаном
Sputnik Узбекистан
Директор Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК: Несмотря на временный характер, документ имеет большое значение для обеспечения свободного обращения техники в Евразийском экономическом союзе.
2024-08-30T16:40+0500
2024-08-30T16:40+0500
2024-08-30T16:40+0500
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цифровизация
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соглашение
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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. АО "Электронный паспорт" (Россия) и АО "Национальные информационные технологии" (АО НИТ, Казахстан) подписали Соглашение об информационном взаимодействии, сообщили в штаб-квартире ЕЭК. Теперь на всей территории ЕАЭС отслеживать передвижение грузовиков или тракторов из Казахстана станет гораздо проще. Данное соглашение необходимо для обмена данными при оформлении электронных паспортов транспортных средств, самоходных машин и других видов техники и обмена сведениями об электронных паспортах.
https://uz.sputniknews.ru/20240829/iran-eksport-eaeu-rost-45416959.html
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еаэс цифровизация казахстан соглашение электронные паспорта
еаэс цифровизация казахстан соглашение электронные паспорта
Цифровизация в ЕАЭС: соглашение об электронных паспортах подписано с Казахстаном
Директор Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК: Несмотря на временный характер, документ имеет большое значение для обеспечения свободного обращения техники в Евразийском экономическом союзе.
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik.
АО "Электронный паспорт" (Россия) и АО "Национальные информационные технологии" (АО НИТ, Казахстан) подписали Соглашение об информационном взаимодействии, сообщили
в штаб-квартире ЕЭК.
Теперь на всей территории ЕАЭС отслеживать передвижение грузовиков или тракторов из Казахстана станет гораздо проще.
"Несмотря на временный характер, документ имеет большое значение для обеспечения свободного обращения техники в Евразийском экономическом союзе", — подчеркнул директор Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Талгат Момышев.
Данное соглашение необходимо для обмена данными при оформлении электронных паспортов транспортных средств, самоходных машин и других видов техники и обмена сведениями об электронных паспортах.