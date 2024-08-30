https://uz.sputniknews.ru/20240830/eaeu-sifrovizatsiya-kazaxstan-soglasheniye-45427942.html

Цифровизация в ЕАЭС: соглашение об электронных паспортах подписано с Казахстаном

Цифровизация в ЕАЭС: соглашение об электронных паспортах подписано с Казахстаном

Sputnik Узбекистан

Директор Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК: Несмотря на временный характер, документ имеет большое значение для обеспечения свободного обращения техники в Евразийском экономическом союзе.

2024-08-30T16:40+0500

2024-08-30T16:40+0500

2024-08-30T16:40+0500

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транспорт

казахстан

соглашение

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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. АО "Электронный паспорт" (Россия) и АО "Национальные информационные технологии" (АО НИТ, Казахстан) подписали Соглашение об информационном взаимодействии, сообщили в штаб-квартире ЕЭК. Теперь на всей территории ЕАЭС отслеживать передвижение грузовиков или тракторов из Казахстана станет гораздо проще. Данное соглашение необходимо для обмена данными при оформлении электронных паспортов транспортных средств, самоходных машин и других видов техники и обмена сведениями об электронных паспортах.

https://uz.sputniknews.ru/20240829/iran-eksport-eaeu-rost-45416959.html

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