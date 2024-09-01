https://uz.sputniknews.ru/20240901/legkaya-atletika-sharifa-davronova-dvukratnaya-chempionka-mira-45457368.html
Легкая атлетика: Шарифа Давронова стала двукратной чемпионкой мира
Легкая атлетика: Шарифа Давронова стала двукратной чемпионкой мира
Sputnik Узбекистан
В Перу завершился молодежный чемпионат мира по легкой атлетике.
2024-09-01T17:22+0500
2024-09-01T17:22+0500
2024-09-01T17:25+0500
узбекистан
перу
легкая атлетика
спорт
золотая медаль
шарифа давронова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/01/45453388_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_27e42e7271ba30b19866e179bf0596f6.jpg
ТАШКЕНТ, 1 сент — Sputnik.Легкоатлетка Шарифа Давронова из Узбекистана завоевала золотую медаль на Чемпионате мира по легкой атлетике среди юниоров, проходившем в Перу. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет.В Перу завершился молодежный чемпионат мира по легкой атлетике U20. На данном первенстве планеты Шарифа Давронова победила в программе тройного прыжка и завоевала вторую золотую медаль Чемпионатов мира.Давронова показала результат 13,75 метра. Двумя годами ранее спортсменка также удостоилась награды высшей пробы на ЧМ U20 в Колумбии.Барнохон Сайфуллаева, которая также боролась за медали в программе прыжков в высоту, c результатом 1,84 метра повторила свой личный рекорд.
https://uz.sputniknews.ru/20240901/parij-2024-uzbekistan-chetyre-medali-paralimpiyskix-igr-45449689.html
узбекистан
перу
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/01/45453388_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8d56bf9e569551412deaadfb5fb9853c.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
перу молодежный чемпионат мира легкая атлетика давронова золотая медаль
перу молодежный чемпионат мира легкая атлетика давронова золотая медаль
Легкая атлетика: Шарифа Давронова стала двукратной чемпионкой мира
17:22 01.09.2024 (обновлено: 17:25 01.09.2024)
В Перу завершился молодежный чемпионат мира по легкой атлетике.
ТАШКЕНТ, 1 сент — Sputnik.
Легкоатлетка Шарифа Давронова из Узбекистана завоевала золотую медаль на Чемпионате мира по легкой атлетике среди юниоров, проходившем в Перу. Об этом сообщил
Национальный олимпийский комитет.
В Перу завершился молодежный чемпионат мира по легкой атлетике U20. На данном первенстве планеты Шарифа Давронова победила в программе тройного прыжка и завоевала вторую золотую медаль Чемпионатов мира.
Давронова показала результат 13,75 метра. Двумя годами ранее спортсменка также удостоилась награды высшей пробы на ЧМ U20 в Колумбии.
Барнохон Сайфуллаева, которая также боролась за медали в программе прыжков в высоту, c результатом 1,84 метра повторила свой личный рекорд.
“К сожалению, этого не хватило Сайфуллаевой, чтобы оказаться в числе призеров. Таким образом, она завершила свое выступление на 6-м месте“, – отметили в НОК.