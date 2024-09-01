https://uz.sputniknews.ru/20240901/legkaya-atletika-sharifa-davronova-dvukratnaya-chempionka-mira-45457368.html

Легкая атлетика: Шарифа Давронова стала двукратной чемпионкой мира

Легкая атлетика: Шарифа Давронова стала двукратной чемпионкой мира

Sputnik Узбекистан

В Перу завершился молодежный чемпионат мира по легкой атлетике.

2024-09-01T17:22+0500

2024-09-01T17:22+0500

2024-09-01T17:25+0500

узбекистан

перу

легкая атлетика

спорт

золотая медаль

шарифа давронова

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ТАШКЕНТ, 1 сент — Sputnik.Легкоатлетка Шарифа Давронова из Узбекистана завоевала золотую медаль на Чемпионате мира по легкой атлетике среди юниоров, проходившем в Перу. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет.В Перу завершился молодежный чемпионат мира по легкой атлетике U20. На данном первенстве планеты Шарифа Давронова победила в программе тройного прыжка и завоевала вторую золотую медаль Чемпионатов мира.Давронова показала результат 13,75 метра. Двумя годами ранее спортсменка также удостоилась награды высшей пробы на ЧМ U20 в Колумбии.Барнохон Сайфуллаева, которая также боролась за медали в программе прыжков в высоту, c результатом 1,84 метра повторила свой личный рекорд.

https://uz.sputniknews.ru/20240901/parij-2024-uzbekistan-chetyre-medali-paralimpiyskix-igr-45449689.html

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