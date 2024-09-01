Париж-2024:В копилке Узбекистана еще четыре медали Паралимпийских Игр
11:38 01.09.2024 (обновлено: 11:42 01.09.2024)
© Пресс-служба НОК УзбекистанаУзбекские параатлеты завоевали высокие награды на Паралимпийских Играх в Париже
© Пресс-служба НОК Узбекистана
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В настоящее время в копилке делегации Узбекистана имеются 11 медалей, 5 из которых – высшей пробы.
ТАШКЕНТ, 1 сент — Sputnik. В Париже продолжаются XVII Паралимпийские летние игры, на которых узбекские параатлеты добиваются высоких результатов, сообщает НОК.
Золотую медаль Паралимпийских игр удалось завоевать пара-таэквондисту Асадбеку Тоштемирову. Спортсмен, выступавший в весе до 88 кг в категории К44 в решающей схватке одолел мексиканца Луиса Нахеру и завоевал медаль высшей пробы.
Следующий чемпион Паралимпийских игр – Ёркинбек Одилов.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаУзбекские параатлеты завоевали высокие награды на Паралимпийских Играх в Париже
Узбекские параатлеты завоевали высокие награды на Паралимпийских Играх в Париже
© Пресс-служба НОК Узбекистана
“Еще одна золотая медаль в активе делегации Узбекистана. Данную награду завоевал пара-атлет Ёркинбек Одилов, выступавший в программе по метанию копья в категории F57. Одилов, занявший 4 место на Играх Токио-2020, на нынешней Паралимпиаде с результатом 50.32 м, поднялся на высшую ступень пьедестала“, – отметили в Комитете.
Гулжаной Наимова завоевала серебро и стала двукратным призером Паралимпиады.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаУзбекские параатлеты завоевали высокие награды на Паралимпийских Играх в Париже
Узбекские параатлеты завоевали высокие награды на Паралимпийских Играх в Париже
© Пресс-служба НОК Узбекистана
“Талантливая пара-таэквондистка Гулжаной Наимова (+65 кг) завоевала свою вторую медаль на Паралимпийских играх. В финале категории К44 Наимова из-за травмы не смогла завершить схватку против Эми Трюсдейл из Великобританияи, и уступив своей сопернице, удостоилась серебряной награды“,– отметили в НОК.
Следует отметить, что эта награда стала второй по счету для Наимовой на Паралимпийских играх. На предыдущих главных стартах четырехлетия Токио-2020, пара-таэквондистка завоевала золото.
Очередным призером Паралимпиады стала Мохигул Хамдамова, выступавшая в дисциплине метании диска в категории F57. Узбекистанка с показателем 32.75 м, удостоилась бронзовой медали.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаУзбекские параатлеты завоевали высокие награды на Паралимпийских Играх в Париже
Узбекские параатлеты завоевали высокие награды на Паралимпийских Играх в Париже
© Пресс-служба НОК Узбекистана
Таким образом, в настоящее время в копилке делегации Узбекистана имеются 5 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые медали.
XVII летние Паралимпийские игры продлятся до 8 сентября. Впервые в своей истории сборную Узбекистана представляют 65 параспортсменов, которые получили рекордные 113 лицензий в 9 видах спорта.