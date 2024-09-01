https://uz.sputniknews.ru/20240901/parij-2024-uzbekistan-chetyre-medali-paralimpiyskix-igr-45449689.html

Париж-2024:В копилке Узбекистана еще четыре медали Паралимпийских Игр

Париж-2024:В копилке Узбекистана еще четыре медали Паралимпийских Игр

Sputnik Узбекистан

В настоящее время в копилке делегации Узбекистана имеются 11 медалей, 5 из которых – высшей пробы.

2024-09-01T11:38+0500

2024-09-01T11:38+0500

2024-09-01T11:42+0500

узбекистан

спорт

золотая медаль

серебро

бронза

париж

параатлеты

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ТАШКЕНТ, 1 сент — Sputnik. В Париже продолжаются XVII Паралимпийские летние игры, на которых узбекские параатлеты добиваются высоких результатов, сообщает НОК.Золотую медаль Паралимпийских игр удалось завоевать пара-таэквондисту Асадбеку Тоштемирову. Спортсмен, выступавший в весе до 88 кг в категории К44 в решающей схватке одолел мексиканца Луиса Нахеру и завоевал медаль высшей пробы. Следующий чемпион Паралимпийских игр – Ёркинбек Одилов. Гулжаной Наимова завоевала серебро и стала двукратным призером Паралимпиады. Следует отметить, что эта награда стала второй по счету для Наимовой на Паралимпийских играх. На предыдущих главных стартах четырехлетия Токио-2020, пара-таэквондистка завоевала золото. Очередным призером Паралимпиады стала Мохигул Хамдамова, выступавшая в дисциплине метании диска в категории F57. Узбекистанка с показателем 32.75 м, удостоилась бронзовой медали.Таким образом, в настоящее время в копилке делегации Узбекистана имеются 5 золотых, 3 серебряные и 3 бронзовые медали.XVII летние Паралимпийские игры продлятся до 8 сентября. Впервые в своей истории сборную Узбекистана представляют 65 параспортсменов, которые получили рекордные 113 лицензий в 9 видах спорта.

https://uz.sputniknews.ru/20240831/parij-2024-uzbekskie-paraatlety-zoloto-bronza-medal-45435817.html

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