https://uz.sputniknews.ru/20240831/parij-2024-uzbekskie-paraatlety-zoloto-bronza-medal-45435817.html

Париж-2024: Узбекские параатлеты завоевали золотую и бронзовую медали

Париж-2024: Узбекские параатлеты завоевали золотую и бронзовую медали

Sputnik Узбекистан

Делегация республики завоевала 2 медали в программе по толканию ядра класса F37 среди мужчин.

2024-08-31T11:28+0500

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узбекистан

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париж

олимпиада

спорт

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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Делегация Узбекистана завоевала на летних Паралимпийских играх-2024 в Париже еще две награды. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет.Медалей удостоились спортсмены в программе по толканию ядра класса F37 среди мужчин.На высшую ступень пьедестала почета с результатом 16.37 м поднялся Кудратуллахон Маруфхуджаев. А бронзовую медаль с показателем 15.24 м завоевал Толиббой Юлдошев, добавили в Комитете.XVII летние Паралимпийские игры продлятся до 8 сентября. Впервые в своей истории сборную Узбекистана представят 65 параспортсменов, которые получили рекордные 113 лицензий в 9 видах спорта.

https://uz.sputniknews.ru/20240830/uzbekistanka-paralimpiyskiy-rekord-zoloto-45433654.html

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