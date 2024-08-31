https://uz.sputniknews.ru/20240831/parij-2024-uzbekskie-paraatlety-zoloto-bronza-medal-45435817.html
Париж-2024: Узбекские параатлеты завоевали золотую и бронзовую медали
Париж-2024: Узбекские параатлеты завоевали золотую и бронзовую медали
Sputnik Узбекистан
Делегация республики завоевала 2 медали в программе по толканию ядра класса F37 среди мужчин.
2024-08-31T11:28+0500
2024-08-31T11:28+0500
2024-08-31T11:37+0500
узбекистан
золотая медаль
параатлеты
париж
олимпиада
спорт
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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Делегация Узбекистана завоевала на летних Паралимпийских играх-2024 в Париже еще две награды. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет.Медалей удостоились спортсмены в программе по толканию ядра класса F37 среди мужчин.На высшую ступень пьедестала почета с результатом 16.37 м поднялся Кудратуллахон Маруфхуджаев. А бронзовую медаль с показателем 15.24 м завоевал Толиббой Юлдошев, добавили в Комитете.XVII летние Паралимпийские игры продлятся до 8 сентября. Впервые в своей истории сборную Узбекистана представят 65 параспортсменов, которые получили рекордные 113 лицензий в 9 видах спорта.
https://uz.sputniknews.ru/20240830/uzbekistanka-paralimpiyskiy-rekord-zoloto-45433654.html
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париж-2024 параатлеты золото бронза медали паралимпиада
париж-2024 параатлеты золото бронза медали паралимпиада
Париж-2024: Узбекские параатлеты завоевали золотую и бронзовую медали
11:28 31.08.2024 (обновлено: 11:37 31.08.2024)
Делегация республики завоевала 2 медали в программе по толканию ядра класса F37 среди мужчин.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik.
Делегация Узбекистана завоевала на летних Паралимпийских играх-2024 в Париже еще две награды. Об этом сообщил
Национальный олимпийский комитет.
Медалей удостоились спортсмены в программе по толканию ядра класса F37 среди мужчин.
“Хорошие новости с французской арены продолжаются. Только что в состязаниях по пара-атлетике в программе толкании ядра класса F37 среди мужчин наши соотечественники удостоились золотой и бронзовой наград“, – говорится в сообщении.
На высшую ступень пьедестала почета с результатом 16.37 м поднялся Кудратуллахон Маруфхуджаев. А бронзовую медаль с показателем 15.24 м завоевал Толиббой Юлдошев, добавили в Комитете.
XVII летние Паралимпийские игры продлятся до 8 сентября. Впервые в своей истории сборную Узбекистана представят 65 параспортсменов, которые получили рекордные 113 лицензий в 9 видах спорта.