https://uz.sputniknews.ru/20240901/rossiya-vysoko-tsenit-sotrudnichestvo-mejdu-nashimi-stranami-malginov-45457876.html

Россия высоко ценит всестороннее сотрудничество между нашими странами – Мальгинов

Россия высоко ценит всестороннее сотрудничество между нашими странами – Мальгинов

Sputnik Узбекистан

Посол России в РУз поздравил народ Узбекистана с Днем независимости. В праздничном послании Мальгинов отметил, что в настоящее время российско-узбекские отношения успешно развиваются в рамках взаимного сотрудничества в СНГ, ШОС, ООН и на других международных площадках.

2024-09-01T18:33+0500

2024-09-01T18:33+0500

2024-09-01T18:33+0500

россия

узбекистан

день независимости

олег мальгинов

посол

посольство россии в узбекистане

поздравление

шос

снг

оон

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/16/41690120_19:90:638:438_1920x0_80_0_0_41321d8d57d4a492f62f94c8442e3940.jpg

ТАШКЕНТ, 1 сент — Sputnik. Российско-узбекские отношения успешно развиваются в рамках взаимного сотрудничества в СНГ, ШОС, ООН и на других международных площадках. Это отметил в своем праздничном поздравлении в связи с 33-летием независимости Узбекистана посол России в Узбекистане Олег Мальгинов.Он отметил, что Россия высоко ценит шаги по укреплению многопланового партнерства и союзничества между двумя странами.Он отметил, что российско-узбекские отношения успешно развиваются в рамках взаимного сотрудничества в СНГ, ШОС, ООН и на других международных площадках.

https://uz.sputniknews.ru/20240901/shavkat-mirziyoev-pozdravil-narod-uzbekistana-dnem-nezavisimosti-respubliki-45446959.html

россия

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мальгинов поздравление посол рф день независимости узбекистан