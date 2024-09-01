https://uz.sputniknews.ru/20240901/rossiya-vysoko-tsenit-sotrudnichestvo-mejdu-nashimi-stranami-malginov-45457876.html
Россия высоко ценит всестороннее сотрудничество между нашими странами – Мальгинов
Россия высоко ценит всестороннее сотрудничество между нашими странами – Мальгинов
Sputnik Узбекистан
Посол России в РУз поздравил народ Узбекистана с Днем независимости. В праздничном послании Мальгинов отметил, что в настоящее время российско-узбекские отношения успешно развиваются в рамках взаимного сотрудничества в СНГ, ШОС, ООН и на других международных площадках.
2024-09-01T18:33+0500
2024-09-01T18:33+0500
2024-09-01T18:33+0500
россия
узбекистан
день независимости
олег мальгинов
посол
посольство россии в узбекистане
поздравление
шос
снг
оон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/16/41690120_19:90:638:438_1920x0_80_0_0_41321d8d57d4a492f62f94c8442e3940.jpg
ТАШКЕНТ, 1 сент — Sputnik. Российско-узбекские отношения успешно развиваются в рамках взаимного сотрудничества в СНГ, ШОС, ООН и на других международных площадках. Это отметил в своем праздничном поздравлении в связи с 33-летием независимости Узбекистана посол России в Узбекистане Олег Мальгинов.Он отметил, что Россия высоко ценит шаги по укреплению многопланового партнерства и союзничества между двумя странами.Он отметил, что российско-узбекские отношения успешно развиваются в рамках взаимного сотрудничества в СНГ, ШОС, ООН и на других международных площадках.
https://uz.sputniknews.ru/20240901/shavkat-mirziyoev-pozdravil-narod-uzbekistana-dnem-nezavisimosti-respubliki-45446959.html
россия
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0c/16/41690120_103:67:598:438_1920x0_80_0_0_7121d9989da1e5403cccd30948ff4ab2.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мальгинов поздравление посол рф день независимости узбекистан
мальгинов поздравление посол рф день независимости узбекистан
Россия высоко ценит всестороннее сотрудничество между нашими странами – Мальгинов
Посол России в РУз поздравил народ Узбекистана с Днем независимости. В праздничном послании Мальгинов отметил, что в настоящее время российско-узбекские отношения успешно развиваются в рамках взаимного сотрудничества в СНГ, ШОС, ООН и на других международных площадках.
ТАШКЕНТ, 1 сент — Sputnik.
Российско-узбекские отношения успешно развиваются в рамках взаимного сотрудничества в СНГ, ШОС, ООН и на других международных площадках. Это отметил
в своем праздничном поздравлении в связи с 33-летием независимости Узбекистана посол России в Узбекистане Олег Мальгинов.
Он отметил, что Россия высоко ценит шаги по укреплению многопланового партнерства и союзничества между двумя странами.
“В России высоко ценят шаги по укреплению обращенного в будущее всестороннего сотрудничества, стратегического партнерства и союзничества между нашими странами и народами. Наглядным примером поступательно развивающихся связей между Россией и Узбекистаном стал знаковый визит Президента Российской Федерации Владимира Путина в Узбекистан в мае текущего года. Подписанные в его ходе документы открыли новые горизонты для развития связей на благо народов наших стран”,– сказал Мальгинов.
Он отметил, что российско-узбекские отношения успешно развиваются в рамках взаимного сотрудничества в СНГ, ШОС, ООН и на других международных площадках.
"Желаем всем крепкого здоровья, добра и благополучия! Пусть в каждой семье царят мир, гармония и взаимопонимание!", – говорится в праздничном поздравлении посла РФ в Узбекистане.