https://uz.sputniknews.ru/20240901/shavkat-mirziyoev-pozdravil-narod-uzbekistana-dnem-nezavisimosti-respubliki-45446959.html

Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Днем независимости республики

Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Днем независимости республики

Sputnik Узбекистан

В парке "Янги Узбекистон" состоялось праздничное мероприятие по случаю 33-й годовщины независимости Узбекистана. На церемонии президент поздравил народ со... 01.09.2024, Sputnik Узбекистан

2024-09-01T10:19+0500

2024-09-01T10:19+0500

2024-09-01T10:44+0500

день независимости

праздник

шавкат мирзиёев

поздравление

президент узбекистана

янги узбекистон

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ТАШКЕНТ, 1 сент — Sputnik. В парке "Янги Узбекистон" состоялись праздничные торжества по случаю 33-й годовщины независимости республики Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба президента.Шавкат Мирзиёев выступил на церемонии с речью и поздравил народ страны со значимым для республики праздником.В ходе выступления президент отметил значимые достижения страны за годы независимости.По данным Международного валютного фонда, в 2023 году валовой внутренний продукт страны впервые превысил $100 млрд. Всемирный банк прогнозирует рост валового внутреннего продукта страны на 5,3% в этом году.Все реформы проникнуты идеей "Во имя интересов и достоинства человека, во имя счастья народа!" Успехи в экономике позволили с сентября этого года повысить размеры пенсий и пособий, с октября – заработную плату работникам бюджетных организаций, медицинским работникам и педагогам.Системная работа дает свои результаты во всех сферах. Молодежь вносит достойный вклад в развитие нашей страны. Это проявилось и в спорте: на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже узбекские спортсмены достигли впечатляющих успехов. В эти дни одна за другой поступают радостные новости с Паралимпийских игр.Президент еще раз поздравил спортсменов и выразил уверенность в том, что они достигнут еще более высоких рубежей.Подчеркнута важность мира в нынешнее сложное и тревожное время.Была отмечена работа по развитию социальной сферы, налаживанию системы качественного образования. Подчеркнуто, что будущее страны, осуществление всех благородных устремлений зависит от знаний и потенциала молодежи.Президент подчеркнул, что в экономике будут обеспечены равные права для всех, и страна станет неотъемлемой частью международного торгового пространства. Задача по обеспечению населения достойными рабочими местами будет возлагаться на предпринимателей.Узбекистан в настоящее время входит в число 40 крупнейших стран мира по численности населения. Отмечалось, что своими реформами, трудом, знаниями и талантом народ может превратить эту цифру в мощный потенциал.Развитие не происходит само по себе, оно достигается усердием, активностью, сплоченностью. В завершение своего выступления Шавкат Мирзиёев призвал общество жить этими идеалами.После выступления президента состоялся традиционный праздничный салют, а после – концертная программа с участием фольклорных коллективов.

https://uz.sputniknews.ru/20240824/mirziyoyev-nagrajdeniye-nezavisimost-ukaz-45357892.html

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