Шавкат Мирзиёев поздравил народ Узбекистана с Днем независимости республики

ТАШКЕНТ, 1 сент — Sputnik. В парке "Янги Узбекистон" состоялись праздничные торжества по случаю 33-й годовщины независимости республики Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба президента.Шавкат Мирзиёев выступил на церемонии с речью и поздравил народ страны со значимым для республики праздником.В ходе выступления президент отметил значимые достижения страны за годы независимости.По данным Международного валютного фонда, в 2023 году валовой внутренний продукт страны впервые превысил $100 млрд. Всемирный банк прогнозирует рост валового внутреннего продукта страны на 5,3% в этом году.Все реформы проникнуты идеей "Во имя интересов и достоинства человека, во имя счастья народа!" Успехи в экономике позволили с сентября этого года повысить размеры пенсий и пособий, с октября – заработную плату работникам бюджетных организаций, медицинским работникам и педагогам.Системная работа дает свои результаты во всех сферах. Молодежь вносит достойный вклад в развитие нашей страны. Это проявилось и в спорте: на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже узбекские спортсмены достигли впечатляющих успехов. В эти дни одна за другой поступают радостные новости с Паралимпийских игр.Президент еще раз поздравил спортсменов и выразил уверенность в том, что они достигнут еще более высоких рубежей.Подчеркнута важность мира в нынешнее сложное и тревожное время.Была отмечена работа по развитию социальной сферы, налаживанию системы качественного образования. Подчеркнуто, что будущее страны, осуществление всех благородных устремлений зависит от знаний и потенциала молодежи.Президент подчеркнул, что в экономике будут обеспечены равные права для всех, и страна станет неотъемлемой частью международного торгового пространства. Задача по обеспечению населения достойными рабочими местами будет возлагаться на предпринимателей.Узбекистан в настоящее время входит в число 40 крупнейших стран мира по численности населения. Отмечалось, что своими реформами, трудом, знаниями и талантом народ может превратить эту цифру в мощный потенциал.Развитие не происходит само по себе, оно достигается усердием, активностью, сплоченностью. В завершение своего выступления Шавкат Мирзиёев призвал общество жить этими идеалами.После выступления президента состоялся традиционный праздничный салют, а после – концертная программа с участием фольклорных коллективов.
“В эти волнующие минуты мы все еще глубже осознаем огромное, историческое значение нашего бесценного достояния – национальной независимости. Именно благодаря независимости возродилась наша национальная государственность. Узбекистан вступил в новую историческую эпоху. Именно благодаря независимости мы заняли достойное место в мировом сообществе. И мы вправе этим гордиться“, - сказал глава государства.
В ходе выступления президент отметил значимые достижения страны за годы независимости.
По данным Международного валютного фонда, в 2023 году валовой внутренний продукт страны впервые превысил $100 млрд. Всемирный банк прогнозирует рост валового внутреннего продукта страны на 5,3% в этом году.
Все реформы проникнуты идеей "Во имя интересов и достоинства человека, во имя счастья народа!" Успехи в экономике позволили с сентября этого года повысить размеры пенсий и пособий, с октября – заработную плату работникам бюджетных организаций, медицинским работникам и педагогам.
Системная работа дает свои результаты во всех сферах. Молодежь вносит достойный вклад в развитие нашей страны. Это проявилось и в спорте: на XXXIII летних Олимпийских играх в Париже узбекские спортсмены достигли впечатляющих успехов. В эти дни одна за другой поступают радостные новости с Паралимпийских игр.
Президент еще раз поздравил спортсменов и выразил уверенность в том, что они достигнут еще более высоких рубежей.
Подчеркнута важность мира в нынешнее сложное и тревожное время.
“Какой бы непростой ни была жизнь, мы последовательно продолжим демократические реформы, мобилизуя все наши силы и возможности на благо народа, во имя укрепления мира и стабильности в стране. Но сохранение мира не должно оставаться лишь делом военнослужащих. Это – священный долг для всех нас, для каждого гражданина Узбекистана. Главная наша ценность – мир и стабильность. Сила нашей страны – в единстве народа”, - подчеркнул Шавкат Мирзиёев.
Была отмечена работа по развитию социальной сферы, налаживанию системы качественного образования. Подчеркнуто, что будущее страны, осуществление всех благородных устремлений зависит от знаний и потенциала молодежи.
Президент подчеркнул, что в экономике будут обеспечены равные права для всех, и страна станет неотъемлемой частью международного торгового пространства. Задача по обеспечению населения достойными рабочими местами будет возлагаться на предпринимателей.
Узбекистан в настоящее время входит в число 40 крупнейших стран мира по численности населения. Отмечалось, что своими реформами, трудом, знаниями и талантом народ может превратить эту цифру в мощный потенциал.
“Учитывая ограниченность наших возможностей в выходе к морю, необходимо больше внимания уделять креативным сферам и последовательно их развивать. В мире много стран, которые ежегодно получают многомиллиардные доходы от экспорта креативной промышленной продукции. Поэтому мы будем всесторонне стимулировать предпринимателей-изобретателей, особенно молодых, организовавших производство такой продукции“, - сказал Президент.
Развитие не происходит само по себе, оно достигается усердием, активностью, сплоченностью. В завершение своего выступления Шавкат Мирзиёев призвал общество жить этими идеалами.
“Наше стремительное время требует от нас ставить перед собой все более высокие цели. Сегодня наша главная задача – добиться того, чтобы независимое государство и свободное общество, которое мы создавали своими силами и потенциалом, было еще более прекрасным и благоустроенным. Это – высокий рубеж, достойный неустанного труда. Это – яркая, славная цель, которой стоит посвятить жизнь“, - сказал глава государства.