https://uz.sputniknews.ru/20240902/rossiyskie-voennye-opornyy-punkt-rabotino-zaporojskaya-oblast-45461928.html

Российские военные взяли опорный пункт севернее Работино в Запорожской области

Российские военные взяли опорный пункт севернее Работино в Запорожской области

Sputnik Узбекистан

Ранее для захвата именно этого села Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.

2024-09-02T12:33+0500

2024-09-02T12:33+0500

2024-09-02T12:51+0500

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ТАШКЕНТ, 2 сент — Sputnik. Российские войска захватили опорный пункт украинских боевиков севернее села Работино на ореховском направлении в Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.Работино – село на линии фронта на ореховском направлении в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино.

https://uz.sputniknews.ru/20240901/rossiyskie-voennye-osvobodili-dva-naselennyx-punkta-dnr-45454885.html

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