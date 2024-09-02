https://uz.sputniknews.ru/20240902/rossiyskie-voennye-opornyy-punkt-rabotino-zaporojskaya-oblast-45461928.html
Российские военные взяли опорный пункт севернее Работино в Запорожской области
Российские военные взяли опорный пункт севернее Работино в Запорожской области
Sputnik Узбекистан
Ранее для захвата именно этого села Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
2024-09-02T12:33+0500
2024-09-02T12:33+0500
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ТАШКЕНТ, 2 сент — Sputnik. Российские войска захватили опорный пункт украинских боевиков севернее села Работино на ореховском направлении в Запорожской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.Работино – село на линии фронта на ореховском направлении в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино.
https://uz.sputniknews.ru/20240901/rossiyskie-voennye-osvobodili-dva-naselennyx-punkta-dnr-45454885.html
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россия украина военные опорный пункт село работино запорожская область сво
Российские военные взяли опорный пункт севернее Работино в Запорожской области
12:33 02.09.2024 (обновлено: 12:51 02.09.2024)
Ранее для захвата Работино Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой.
ТАШКЕНТ, 2 сент — Sputnik.
Российские войска захватили опорный пункт украинских боевиков севернее села Работино на ореховском направлении в Запорожской области, сообщает РИА Новости
со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.
"Поступательное продвижение наших войск вперед севернее Работино продолжается. На этом участке фронта противник был выбит из очередного опорного пункта и вынужден пятиться назад", – сказал Рогов.
Работино – село на линии фронта на ореховском направлении в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении.
Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино.