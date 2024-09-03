https://uz.sputniknews.ru/20240903/rossiya-boytsy-kurskaya-oblast-drony-45480602.html
Российские военнослужащие применяют в Курской области новейшие дроны
Российские военнослужащие применяют в Курской области новейшие дроны
Sputnik Узбекистан
Бои с применением БПЛА, не подверженным воздействию средств РЭБ противника, ведут в населенном пункте Борки
2024-09-03T17:00+0500
2024-09-03T17:00+0500
2024-09-03T17:00+0500
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ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Российские войска используют новейшие дроны для выявления и уничтожения украинских военных в Курской области, сообщает РИА Новости.Морпехи РФ ведут бои в населенном пункте Борки. Подразделения украинской 92-й отдельной штурмовой бригады оказывают ожесточенное сопротивление и цепляются буквально за каждый дом. Некоторые украинские военнослужащие, которые совсем недавно находились в местах лишения свободы, прячутся в труднодоступных местах, для их уничтожения российские морпехи применяют новейшие БПЛА с управлением по оптоволоконному кабелю. Такие дроны не подвержены воздействию средств РЭБ противника, к тому же до конечной точки беспилотник передает видео высокого качества, что позволяет эффективно выявлять и уничтожать неприятеля.Напомним, что подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 2 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 8,9 тыс. военнослужащих, 80 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. По его словам, противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://uz.sputniknews.ru/20240902/rossiyskie-voennye-opornyy-punkt-rabotino-zaporojskaya-oblast-45461928.html
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россия военнослужащие курская область бпла
россия военнослужащие курская область бпла
Российские военнослужащие применяют в Курской области новейшие дроны
Бои с применением БПЛА, не подверженным воздействию средств РЭБ противника, ведут в населенном пункте Борки.
ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik.
Российские войска используют новейшие дроны для выявления и уничтожения украинских военных в Курской области, сообщает
РИА Новости.
Морпехи РФ ведут бои в населенном пункте Борки. Подразделения украинской 92-й отдельной штурмовой бригады оказывают ожесточенное сопротивление и цепляются буквально за каждый дом. Некоторые украинские военнослужащие, которые совсем недавно находились в местах лишения свободы, прячутся в труднодоступных местах, для их уничтожения российские морпехи применяют новейшие БПЛА с управлением по оптоволоконному кабелю. Такие дроны не подвержены воздействию средств РЭБ противника, к тому же до конечной точки беспилотник передает видео высокого качества, что позволяет эффективно выявлять и уничтожать неприятеля.
"FPV - это новейшая технология сейчас... То есть она, конечно, не панацея, но в нынешних условиях она очень помогает выявлять противника и точно уничтожать. То есть по определенным целям, где нужно конкретно залететь, она очень хорошо справляется со своей работой" — рассказал командир взвода БПЛА с позывным "Акра".
Напомним, что подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 2 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 8,9 тыс. военнослужащих, 80 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. По его словам, противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.