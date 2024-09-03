https://uz.sputniknews.ru/20240903/rossiya-boytsy-kurskaya-oblast-drony-45480602.html

Российские военнослужащие применяют в Курской области новейшие дроны

Российские военнослужащие применяют в Курской области новейшие дроны

Sputnik Узбекистан

Бои с применением БПЛА, не подверженным воздействию средств РЭБ противника, ведут в населенном пункте Борки

2024-09-03T17:00+0500

2024-09-03T17:00+0500

2024-09-03T17:00+0500

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ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Российские войска используют новейшие дроны для выявления и уничтожения украинских военных в Курской области, сообщает РИА Новости.Морпехи РФ ведут бои в населенном пункте Борки. Подразделения украинской 92-й отдельной штурмовой бригады оказывают ожесточенное сопротивление и цепляются буквально за каждый дом. Некоторые украинские военнослужащие, которые совсем недавно находились в местах лишения свободы, прячутся в труднодоступных местах, для их уничтожения российские морпехи применяют новейшие БПЛА с управлением по оптоволоконному кабелю. Такие дроны не подвержены воздействию средств РЭБ противника, к тому же до конечной точки беспилотник передает видео высокого качества, что позволяет эффективно выявлять и уничтожать неприятеля.Напомним, что подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 2 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 8,9 тыс. военнослужащих, 80 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. По его словам, противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://uz.sputniknews.ru/20240902/rossiyskie-voennye-opornyy-punkt-rabotino-zaporojskaya-oblast-45461928.html

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