https://uz.sputniknews.ru/20240903/uzbekistan-interes-goszakupki-eaeu-45471970.html
Узбекистан заинтересован в госзакупках в странах ЕАЭС
Узбекистан заинтересован в госзакупках в странах ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Перспективы сотрудничества в данном направлении обсудили в ходе онлайн-заседания Евразийской экономической комиссии.
2024-09-03T09:50+0500
2024-09-03T09:50+0500
2024-09-03T09:50+0500
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еаэс
еэк
узбекистан
госзакупки
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ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Узбекистан проявляет интерес к развитию диалога с ЕЭК в сфере государственных закупок, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии. Перспективы сотрудничества в данном направлении в рамках Евразийского экономического союза обсудили в онлайн-формате представители Департамента конкурентной политики и политики в области госзакупок Евразийской экономической комиссии и эксперты министерства экономики и финансов Узбекистана. Директор Департамента Жанар Адикова ознакомила узбекских коллег с базовыми принципами в сфере государственных (муниципальных) закупок, предусмотренных правом Союза, а также рассказала о роли Комиссии в некоторых вопросах регулирования госзакупок в странах ЕАЭС. В свою очередь, замдиректора Департамента ЕЭК Армине Акопян пригласила узбекскую сторону продолжить диалог на предстоящем Евразийском экономическом форуме, который пройдет 30 сентября – 1 октября в Ереване, а также предложила возможные направления дальнейшего сотрудничества в сфере государственных закупок.
https://uz.sputniknews.ru/20240901/eaes-edinoe-okno-trebovaniya-produktsiya-stran-soyuza-45452036.html
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узбекистан еаэс госзакупки
узбекистан еаэс госзакупки
Узбекистан заинтересован в госзакупках в странах ЕАЭС
Перспективы сотрудничества в данном направлении обсудили в ходе онлайн-заседания Евразийской экономической комиссии.
ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik.
Узбекистан проявляет интерес к развитию диалога с ЕЭК в сфере государственных закупок, сообщает
пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
Перспективы сотрудничества в данном направлении в рамках Евразийского экономического союза обсудили в онлайн-формате представители Департамента конкурентной политики и политики в области госзакупок Евразийской экономической комиссии и эксперты министерства экономики и финансов Узбекистана.
Директор Департамента Жанар Адикова ознакомила узбекских коллег с базовыми принципами в сфере государственных (муниципальных) закупок, предусмотренных правом Союза, а также рассказала о роли Комиссии в некоторых вопросах регулирования госзакупок в странах ЕАЭС.
"По итогам встречи представители Министерства экономики и финансов Узбекистана выразили интерес к продолжению и углублению диалога, а также обсуждению вопросов взаимного участия в государственных закупках", — говорится в сообщении.
В свою очередь, замдиректора Департамента ЕЭК Армине Акопян пригласила узбекскую сторону продолжить диалог на предстоящем Евразийском экономическом форуме, который пройдет 30 сентября – 1 октября в Ереване, а также предложила возможные направления дальнейшего сотрудничества в сфере государственных закупок.