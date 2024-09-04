Дзюдоисты Узбекистана завоевали 13 медалей на чемпионате Азии
© Foto : Министерство спорта РУзДзюдоистов Узбекистана торжественно встретили в аэропорту Ташкента после Чемпионата Азии
© Foto : Министерство спорта РУз
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Спортсменов торжественно встретили в международном аэропорту Ташкента.
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Молодежная сборная Узбекистана по дзюдо вернулась домой после чемпионата Азии в Мунгёне с 13-ю медалями, 7 из которых — золотые, сообщает Минспорта РУз.
В общекомандном зачете Узбекистан занял первое место из 17 стран.
Награду высшей пробы сборной принесли:
-48 кг: Лазиза Хайдарова,
-60 кг: Муродил Муродиллаев,
-66 кг: Замохшари Бекмуродов,
-70 кг: Барчиной Кадырова,
-78 кг: Ширинджон Ёлдошева,
-90 кг: Шахзодходжа Шарипов,
-100 кг: Мухаммадсадик Садыков.
Серебро выиграли:
-66 кг: Дилшодбек Хамроев,
-73 кг: Ходжиакбар Тошев,
+100 кг: Фазлиддин Рафиков.
Бронзу получили:
-52 кг: Мухайё Ахматова,
-57 кг: Деспина Бочкова,
до 81 кг: Мардон Равшанов.