https://uz.sputniknews.ru/20240904/dzyudoisty-uzbekistan-13-medaley-chempionat-azii-45487785.html

Дзюдоисты Узбекистана завоевали 13 медалей на чемпионате Азии

Дзюдоисты Узбекистана завоевали 13 медалей на чемпионате Азии

Sputnik Узбекистан

В общем зачете из 17 стран Узбекистан занял первое место.

2024-09-04T14:01+0500

2024-09-04T14:01+0500

2024-09-04T14:01+0500

дзюдо

узбекистан

спорт

чемпионат азии

золото

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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Молодежная сборная Узбекистана по дзюдо вернулась домой после чемпионата Азии в Мунгёне с 13-ю медалями, 7 из которых — золотые, сообщает Минспорта РУз. В общекомандном зачете Узбекистан занял первое место из 17 стран. Награду высшей пробы сборной принесли: Серебро выиграли: Бронзу получили:

https://uz.sputniknews.ru/20240902/parij-2024-uzbekskie-sportsmeny-tri-medali-paralimpiyskie-igry-45466916.html

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