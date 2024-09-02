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https://uz.sputniknews.ru/20240902/parij-2024-uzbekskie-sportsmeny-tri-medali-paralimpiyskie-igry-45466916.html
Париж-2024: Узбекские спортсмены завоевали еще три медали на Паралимпийских играх
Париж-2024: Узбекские спортсмены завоевали еще три медали на Паралимпийских играх
Sputnik Узбекистан
В копилке национальной делегации Узбекистана в настоящее время 13 наград – шесть золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали.
2024-09-02T17:15+0500
2024-09-02T17:25+0500
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ТАШКЕНТ, 2 сент — Sputnik. Узбекские спортсмены завоевали еще три медали на Паралимпийских играх в Париже, сообщает Национальный олимпийский комитет.Представитель сборной Узбекистана Бобур Омонов завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх 2024 года в Париже.Параатлет выступил в программе толкания ядра класса F41(спортсмены с низким ростом), продемонстрировав результат 14,32 м и обновил свой же рекорд, поставленный на Паралимпиаде в Токио-2020.Благодаря этому показателю, Бобур Омонов пополнил копилку еще одной медалью высшей пробы и стал двукратным чемпионом Паралимпийских игр.Читайте также Шавкат Мирзиёев по телефону поздравил узбекистанских чемпионов Паралимпийских игр в ПарижеСледующая медаль летних Паралимпийских игр досталась Даниеру Салиеву. Спортсмен завоевал серебро на соревнованиях по прыжкам в длину в классе Т12 (с нарушениями зрения) по паралегкой атлетике. В бескомпромиссных соревнованиях узбекистанец добился результата 7,16 метра.Обладательницей бронзы стала Нурхан Курбанова – трехкратная победительница Паралимпийских игр.В настоящее время в копилке национальной делегации Узбекистана шесть золотых, четыре серебряные и три бронзовые награды.
https://uz.sputniknews.ru/20240901/parij-2024-uzbekistan-chetyre-medali-paralimpiyskix-igr-45449689.html
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париж-2024 параатлеты паралимпийские игры золото серебро бронза спорт
париж-2024 параатлеты паралимпийские игры золото серебро бронза спорт

Париж-2024: Узбекские спортсмены завоевали еще три медали на Паралимпийских играх

17:15 02.09.2024 (обновлено: 17:25 02.09.2024)
© НОК УзбекистанаУзбекские спортсмены завоевали три медали на Паралимпийских играх в Париже.
Узбекские спортсмены завоевали три медали на Паралимпийских играх в Париже. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.09.2024
© НОК Узбекистана
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В копилке национальной делегации Узбекистана в настоящее время шесть золотых, четыре серебряные и три бронзовые награды.
ТАШКЕНТ, 2 сент — Sputnik. Узбекские спортсмены завоевали еще три медали на Паралимпийских играх в Париже, сообщает Национальный олимпийский комитет.
Представитель сборной Узбекистана Бобур Омонов завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх 2024 года в Париже.
Параатлет выступил в программе толкания ядра класса F41(спортсмены с низким ростом), продемонстрировав результат 14,32 м и обновил свой же рекорд, поставленный на Паралимпиаде в Токио-2020.
Благодаря этому показателю, Бобур Омонов пополнил копилку еще одной медалью высшей пробы и стал двукратным чемпионом Паралимпийских игр.
Читайте также Шавкат Мирзиёев по телефону поздравил узбекистанских чемпионов Паралимпийских игр в Париже
Следующая медаль летних Паралимпийских игр досталась Даниеру Салиеву. Спортсмен завоевал серебро на соревнованиях по прыжкам в длину в классе Т12 (с нарушениями зрения) по паралегкой атлетике. В бескомпромиссных соревнованиях узбекистанец добился результата 7,16 метра.
© НОК УзбекистанаУзбекские спортсмены завоевали три медали на Паралимпийских играх в Париже.
Узбекские спортсмены завоевали три медали на Паралимпийских играх в Париже. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.09.2024
Узбекские спортсмены завоевали три медали на Паралимпийских играх в Париже.
© НОК Узбекистана
Обладательницей бронзы стала Нурхан Курбанова – трехкратная победительница Паралимпийских игр.

“Наша опытная параспортсменка завоевала свою третью медаль на Паралимпийских играх. Участвуя в программе толкания ядра класса F54 (выступающие наинвалидных колясках), девушка завоевала бронзовую медаль с результатом 7,75 метра“, – отметили в НОК.

© НОК УзбекистанаУзбекские спортсмены завоевали три медали на Паралимпийских играх в Париже.
Узбекские спортсмены завоевали три медали на Паралимпийских играх в Париже. - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.09.2024
Узбекские спортсмены завоевали три медали на Паралимпийских играх в Париже.
© НОК Узбекистана
В настоящее время в копилке национальной делегации Узбекистана шесть золотых, четыре серебряные и три бронзовые награды.
В настоящее время в копилке делегации Узбекистана имеются 5 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые медали. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.09.2024
Париж-2024:В копилке Узбекистана еще четыре медали Паралимпийских Игр
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