https://uz.sputniknews.ru/20240902/parij-2024-uzbekskie-sportsmeny-tri-medali-paralimpiyskie-igry-45466916.html

Париж-2024: Узбекские спортсмены завоевали еще три медали на Паралимпийских играх

Париж-2024: Узбекские спортсмены завоевали еще три медали на Паралимпийских играх

Sputnik Узбекистан

В копилке национальной делегации Узбекистана в настоящее время 13 наград – шесть золотых, четыре серебряные и три бронзовые медали.

2024-09-02T17:15+0500

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2024-09-02T17:25+0500

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ТАШКЕНТ, 2 сент — Sputnik. Узбекские спортсмены завоевали еще три медали на Паралимпийских играх в Париже, сообщает Национальный олимпийский комитет.Представитель сборной Узбекистана Бобур Омонов завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх 2024 года в Париже.Параатлет выступил в программе толкания ядра класса F41(спортсмены с низким ростом), продемонстрировав результат 14,32 м и обновил свой же рекорд, поставленный на Паралимпиаде в Токио-2020.Благодаря этому показателю, Бобур Омонов пополнил копилку еще одной медалью высшей пробы и стал двукратным чемпионом Паралимпийских игр.Читайте также Шавкат Мирзиёев по телефону поздравил узбекистанских чемпионов Паралимпийских игр в ПарижеСледующая медаль летних Паралимпийских игр досталась Даниеру Салиеву. Спортсмен завоевал серебро на соревнованиях по прыжкам в длину в классе Т12 (с нарушениями зрения) по паралегкой атлетике. В бескомпромиссных соревнованиях узбекистанец добился результата 7,16 метра.Обладательницей бронзы стала Нурхан Курбанова – трехкратная победительница Паралимпийских игр.В настоящее время в копилке национальной делегации Узбекистана шесть золотых, четыре серебряные и три бронзовые награды.

https://uz.sputniknews.ru/20240901/parij-2024-uzbekistan-chetyre-medali-paralimpiyskix-igr-45449689.html

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