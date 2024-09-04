https://uz.sputniknews.ru/20240904/mirziyoev-osnova-v-borbe-s-terrorizmom--zaschita-prav-i-svobod-cheloveka-45485955.html

Мирзиёев: Основа в борьбе с терроризмом — защита прав и свобод человека

Мирзиёев: Основа в борьбе с терроризмом — защита прав и свобод человека

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана обратился к участникам конференции и отметил ключевые вопросы в повестке дня.

2024-09-04T11:05+0500

2024-09-04T11:05+0500

2024-09-04T11:05+0500

учения

ратс шос

шос

снг

ташкент

борьба с терроризмом

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/0f/45199318_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_bd0be579d03b43d0096d26da6d191621.jpg

ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев обратился к участникам Международной конференции Региональной антитеррористической структуры ШОС и Антитеррористического центра СНГ, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. В своем послании глава государства отметил, что данное мероприятие подтверждает общее стремление обеспечить мир, безопасность и стабильность в регионе. Участники изучат лучшие национальные практики, наладят эффективные механизмы контртеррористического сотрудничества, рассмотрят задачи по пресечению "отмывания" денег и финансирования терроризма.Президент Узбекистана также отметил, что важную роль в борьбе с терроризмом и экстремизмом играет кибербезопасность. При этом фундаментальной основой противодействия террору, по словам Шавката Мирзиёева, является защита и продвижение прав и свобод человека, неукоснительное соблюдение принципа верховенства закона.Напомним, совместные учения компетентных органов стран СНГ "Восток – Антитеррор – 2024" сегодня стартуют в Узбекистане.

https://uz.sputniknews.ru/20240903/uzbekistanucheniya-vostok-antiterror--2024-45479410.html

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан конференция ратс шос антитеррористический центр снг