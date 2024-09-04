https://uz.sputniknews.ru/20240904/mirziyoev-osnova-v-borbe-s-terrorizmom--zaschita-prav-i-svobod-cheloveka-45485955.html
Мирзиёев: Основа в борьбе с терроризмом — защита прав и свобод человека
Мирзиёев: Основа в борьбе с терроризмом — защита прав и свобод человека
Sputnik Узбекистан
Президент Узбекистана обратился к участникам конференции и отметил ключевые вопросы в повестке дня.
2024-09-04T11:05+0500
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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев обратился к участникам Международной конференции Региональной антитеррористической структуры ШОС и Антитеррористического центра СНГ, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. В своем послании глава государства отметил, что данное мероприятие подтверждает общее стремление обеспечить мир, безопасность и стабильность в регионе. Участники изучат лучшие национальные практики, наладят эффективные механизмы контртеррористического сотрудничества, рассмотрят задачи по пресечению "отмывания" денег и финансирования терроризма.Президент Узбекистана также отметил, что важную роль в борьбе с терроризмом и экстремизмом играет кибербезопасность. При этом фундаментальной основой противодействия террору, по словам Шавката Мирзиёева, является защита и продвижение прав и свобод человека, неукоснительное соблюдение принципа верховенства закона.Напомним, совместные учения компетентных органов стран СНГ "Восток – Антитеррор – 2024" сегодня стартуют в Узбекистане.
https://uz.sputniknews.ru/20240903/uzbekistanucheniya-vostok-antiterror--2024-45479410.html
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узбекистан конференция ратс шос антитеррористический центр снг
узбекистан конференция ратс шос антитеррористический центр снг
Мирзиёев: Основа в борьбе с терроризмом — защита прав и свобод человека
По словам президента Узбекистана, важную роль в борьбе с терроризмом и экстремизмом также играет кибербезопасность.
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев обратился к участникам Международной конференции Региональной антитеррористической структуры ШОС и Антитеррористического центра СНГ, сообщает
пресс-служба президента Узбекистана.
В своем послании глава государства отметил, что данное мероприятие подтверждает общее стремление обеспечить мир, безопасность и стабильность в регионе.
Участники изучат лучшие национальные практики, наладят эффективные механизмы контртеррористического сотрудничества, рассмотрят задачи по пресечению "отмывания" денег и финансирования терроризма.
"Уверен, что совместные антитеррористические учения "Восток – Антитеррор – 2024", которые завтра впервые пройдут в нашей стране, также послужат расширению практического взаимодействия и повышению потенциала подразделений специального назначения в борьбе с общими угрозами безопасности," — заявил Шавкат Мирзиёев в своем обращении.
Президент Узбекистана также отметил, что важную роль в борьбе с терроризмом и экстремизмом играет кибербезопасность.
"Все чаще представители наиболее уязвимых слоев населения, включая нашу молодежь и трудовых мигрантов, становятся жертвами "онлайн зомбирования", вовлекаются в различные незаконные группировки и совершают преступления", — отмечает глава государства.
При этом фундаментальной основой противодействия террору, по словам Шавката Мирзиёева, является защита и продвижение прав и свобод человека, неукоснительное соблюдение принципа верховенства закона.
Напомним, совместные учения компетентных органов стран СНГ "Восток – Антитеррор – 2024" сегодня стартуют в Узбекистане.