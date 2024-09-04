https://uz.sputniknews.ru/20240904/uzbekistan-zvanie-zaslujenniy-predprinimatel-45486804.html
В Узбекистане учредили звание "Заслуженный предприниматель"
В Узбекистане учредили звание "Заслуженный предприниматель"
Sputnik Узбекистан
Его будут присуждать бизнесменам, которые внесли значительный вклад в развитие экономики страны.
2024-09-04T12:04+0500
2024-09-04T12:04+0500
2024-09-04T12:04+0500
узбекистан
предпринимательство
звание
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/15/45305344_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_84a1635d825706618989878543ba2fea.jpg
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. В Узбекистане учредили почетное звание "Заслуженный предприниматель". Его будут присваивать бизнесменам, которые внесли значимый вклад в развитие экономики страны, внедрили инновационные решения в сфере предпринимательства, поспособствовали увеличению экспорта, привлекли местные и иностранные инвестиции и создали новые рабочие места. Согласно документу, звание также получат предприниматели, которые активно сотрудничают с госорганами и участвуют в соцпроектах. Соответствующий закон вступил в силу 30 августа. Ранее Сенат Олий Мажлиса РУз одобрил Предпринимательский кодекс.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/15/45305344_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_ec956661fa9241151be60861da143a39.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
узбекистан почетное звание заслуженный предприниматель
узбекистан почетное звание заслуженный предприниматель
В Узбекистане учредили звание "Заслуженный предприниматель"
Соответствующий закон уже вступил в силу.
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. В Узбекистане учредили почетное звание "Заслуженный предприниматель".
Его будут присваивать бизнесменам, которые внесли значимый вклад в развитие экономики страны, внедрили инновационные решения в сфере предпринимательства, поспособствовали увеличению экспорта, привлекли местные и иностранные инвестиции и создали новые рабочие места.
Согласно документу, звание также получат предприниматели, которые активно сотрудничают с госорганами и участвуют в соцпроектах.
Соответствующий закон вступил в силу 30 августа.
Ранее Сенат Олий Мажлиса РУз одобрил
Предпринимательский кодекс.