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https://uz.sputniknews.ru/20240904/uzbekistan-zvanie-zaslujenniy-predprinimatel-45486804.html
В Узбекистане учредили звание "Заслуженный предприниматель"
В Узбекистане учредили звание "Заслуженный предприниматель"
Sputnik Узбекистан
Его будут присуждать бизнесменам, которые внесли значительный вклад в развитие экономики страны.
2024-09-04T12:04+0500
2024-09-04T12:04+0500
узбекистан
предпринимательство
звание
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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. В Узбекистане учредили почетное звание "Заслуженный предприниматель". Его будут присваивать бизнесменам, которые внесли значимый вклад в развитие экономики страны, внедрили инновационные решения в сфере предпринимательства, поспособствовали увеличению экспорта, привлекли местные и иностранные инвестиции и создали новые рабочие места. Согласно документу, звание также получат предприниматели, которые активно сотрудничают с госорганами и участвуют в соцпроектах. Соответствующий закон вступил в силу 30 августа. Ранее Сенат Олий Мажлиса РУз одобрил Предпринимательский кодекс.
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узбекистан почетное звание заслуженный предприниматель
узбекистан почетное звание заслуженный предприниматель

В Узбекистане учредили звание "Заслуженный предприниматель"

12:04 04.09.2024
© Depositphotos / Pavel DanilyukРукопожатие. Архивное фото
Рукопожатие. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.09.2024
© Depositphotos / Pavel Danilyuk
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Соответствующий закон уже вступил в силу.
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. В Узбекистане учредили почетное звание "Заслуженный предприниматель".
© FotoВ Узбекистане учредили почетное звание "Заслуженный предприниматель"
В Узбекистане учредили почетное звание Заслуженный предприниматель - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.09.2024
В Узбекистане учредили почетное звание "Заслуженный предприниматель"
© Foto
Его будут присваивать бизнесменам, которые внесли значимый вклад в развитие экономики страны, внедрили инновационные решения в сфере предпринимательства, поспособствовали увеличению экспорта, привлекли местные и иностранные инвестиции и создали новые рабочие места.
Согласно документу, звание также получат предприниматели, которые активно сотрудничают с госорганами и участвуют в соцпроектах.

Соответствующий закон вступил в силу 30 августа.
Ранее Сенат Олий Мажлиса РУз одобрил Предпринимательский кодекс.
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