https://uz.sputniknews.ru/20240904/uzbekistan-zvanie-zaslujenniy-predprinimatel-45486804.html

В Узбекистане учредили звание "Заслуженный предприниматель"

В Узбекистане учредили звание "Заслуженный предприниматель"

Sputnik Узбекистан

Его будут присуждать бизнесменам, которые внесли значительный вклад в развитие экономики страны.

2024-09-04T12:04+0500

2024-09-04T12:04+0500

2024-09-04T12:04+0500

узбекистан

предпринимательство

звание

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/15/45305344_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_84a1635d825706618989878543ba2fea.jpg

ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. В Узбекистане учредили почетное звание "Заслуженный предприниматель". Его будут присваивать бизнесменам, которые внесли значимый вклад в развитие экономики страны, внедрили инновационные решения в сфере предпринимательства, поспособствовали увеличению экспорта, привлекли местные и иностранные инвестиции и создали новые рабочие места. Согласно документу, звание также получат предприниматели, которые активно сотрудничают с госорганами и участвуют в соцпроектах. Соответствующий закон вступил в силу 30 августа. Ранее Сенат Олий Мажлиса РУз одобрил Предпринимательский кодекс.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан почетное звание заслуженный предприниматель