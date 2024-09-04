В школах Узбекистана начался новый учебный год
15:03 04.09.2024 (обновлено: 15:11 04.09.2024)
© Foto : Министерство дошкольного и школьного образованияПервый звонок в школах Узбекистана
© Foto : Министерство дошкольного и школьного образования
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В этом году в первый класс пошли около 700 тысяч детей.
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Сегодня в школах Узбекистана прозвенел первый звонок и прошли уроки нового 2024-2025 учебного года.
Порядка 700 тысяч первоклашек сели за парты в более чем 10 тысячах школ страны, сообщает министерство дошкольного и школьного образования РУз. Дети получили президентский подарок, в который вошли учебные принадлежности: портфель, тетради, альбом для рисования, акварельные краски, цветную бумагу, пенал, ручки, цветные и простые карандаши, пластилин, клей, ластик.
Дети также получили доступ к электронной системе (adm.maktab.uz).
В Ташкенте порог 325 общеобразовательных учреждений переступили более 500 тысяч школьников, пишет пресс-служба городской администрации.
В этом году в стране планируют вывести качество образования на новый уровень. Для этого систему преподавания и оценивания президентских школ, которую уже ввели в 500 школах Узбекистана, с нового учебного года внедрят еще в 1 000.