https://uz.sputniknews.ru/20240904/v-uzbekistane-nachalsya-uchebnyy-god-45491012.html

В школах Узбекистана начался новый учебный год

В школах Узбекистана начался новый учебный год

Sputnik Узбекистан

В этом году за школьные парты впервые сели около 700 тысяч детей.

2024-09-04T15:03+0500

2024-09-04T15:03+0500

2024-09-04T15:11+0500

узбекистан

школа

школьники

министерство дошкольного и школьного образования республики узбекистан

школьная линейка

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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Сегодня в школах Узбекистана прозвенел первый звонок и прошли уроки нового 2024-2025 учебного года. Порядка 700 тысяч первоклашек сели за парты в более чем 10 тысячах школ страны, сообщает министерство дошкольного и школьного образования РУз. Дети получили президентский подарок, в который вошли учебные принадлежности: портфель, тетради, альбом для рисования, акварельные краски, цветную бумагу, пенал, ручки, цветные и простые карандаши, пластилин, клей, ластик.Дети также получили доступ к электронной системе (adm.maktab.uz).В Ташкенте порог 325 общеобразовательных учреждений переступили более 500 тысяч школьников, пишет пресс-служба городской администрации. В этом году в стране планируют вывести качество образования на новый уровень. Для этого систему преподавания и оценивания президентских школ, которую уже ввели в 500 школах Узбекистана, с нового учебного года внедрят еще в 1 000.

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