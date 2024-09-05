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https://uz.sputniknews.ru/20240905/httpspresidentuzrulistsview7523-45497349.html
Как идет строительство аэропорта "Ташкент-Восточный"
Как идет строительство аэропорта "Ташкент-Восточный"
Sputnik Узбекистан
Глава Узбекистана подчеркнул необходимость создания всех удобств для приема высоких гостей и проведения встреч, а также дал указания по оформлению зданий. 05.09.2024, Sputnik Узбекистан
2024-09-05T09:52+0500
2024-09-05T10:09+0500
общество
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
строительство
аэропорт
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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством аэропорта "Ташкент-Восточный", сообщает пресс-служба президента РУз. На территории комплекса построили взлетно-посадочную полосу протяженностью 4 километра. Она способна принимать крупные лайнеры. В настоящее время строят два терминала, перрон и ангары для бортов высокопоставленных гостей и деловой авиации. Аэропорт оснастят современным радиотехническим и метеорологическим оборудованием категории ICAO III-А, обеспечивающим взлет и посадку даже в неблагоприятных погодных условиях. Аэропорт находится рядом с парком "Янги Узбекистон" и Олимпийским городком. Мирзиёев дал указания по озеленению этих комплексов и придорожной территории, посадке цветов, использованию декоративных элементов, отражающих культуру узбекского народа.
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общество, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, строительство, аэропорт
общество, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, строительство, аэропорт

Как идет строительство аэропорта "Ташкент-Восточный"

09:52 05.09.2024 (обновлено: 10:09 05.09.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством аэропорта "Ташкент-Восточный".
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством аэропорта Ташкент-Восточный. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.09.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава Узбекистана подчеркнул необходимость создания всех удобств для приема высоких гостей и проведения встреч, а также дал указания по оформлению зданий.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством аэропорта "Ташкент-Восточный", сообщает пресс-служба президента РУз.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством аэропорта "Ташкент-Восточный".
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством аэропорта Ташкент-Восточный. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.09.2024
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством аэропорта "Ташкент-Восточный".
© Пресс-служба президента Узбекистана
На территории комплекса построили взлетно-посадочную полосу протяженностью 4 километра. Она способна принимать крупные лайнеры. В настоящее время строят два терминала, перрон и ангары для бортов высокопоставленных гостей и деловой авиации.
Аэропорт оснастят современным радиотехническим и метеорологическим оборудованием категории ICAO III-А, обеспечивающим взлет и посадку даже в неблагоприятных погодных условиях.
"Здесь же состоялась презентация внешнего и внутреннего вида терминалов. Глава государства обратил внимание на то, что фасадная часть зданий должна быть выполнена в национальном стиле, а при оформлении и оснащении больше внимания следует уделить теплым цветам. Он подчеркнул необходимость учета всех удобств для приема высоких гостей и проведения встреч", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством аэропорта "Ташкент-Восточный".
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством аэропорта Ташкент-Восточный. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.09.2024
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством аэропорта "Ташкент-Восточный".
© Пресс-служба президента Узбекистана
Аэропорт находится рядом с парком "Янги Узбекистон" и Олимпийским городком. Мирзиёев дал указания по озеленению этих комплексов и придорожной территории, посадке цветов, использованию декоративных элементов, отражающих культуру узбекского народа.
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