Как идет строительство аэропорта "Ташкент-Восточный"
09:52 05.09.2024 (обновлено: 10:09 05.09.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством аэропорта "Ташкент-Восточный".
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава Узбекистана подчеркнул необходимость создания всех удобств для приема высоких гостей и проведения встреч, а также дал указания по оформлению зданий.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством аэропорта "Ташкент-Восточный", сообщает пресс-служба президента РУз.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством аэропорта "Ташкент-Восточный".
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством аэропорта "Ташкент-Восточный".
© Пресс-служба президента Узбекистана
На территории комплекса построили взлетно-посадочную полосу протяженностью 4 километра. Она способна принимать крупные лайнеры. В настоящее время строят два терминала, перрон и ангары для бортов высокопоставленных гостей и деловой авиации.
Аэропорт оснастят современным радиотехническим и метеорологическим оборудованием категории ICAO III-А, обеспечивающим взлет и посадку даже в неблагоприятных погодных условиях.
"Здесь же состоялась презентация внешнего и внутреннего вида терминалов. Глава государства обратил внимание на то, что фасадная часть зданий должна быть выполнена в национальном стиле, а при оформлении и оснащении больше внимания следует уделить теплым цветам. Он подчеркнул необходимость учета всех удобств для приема высоких гостей и проведения встреч", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством аэропорта "Ташкент-Восточный".
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством аэропорта "Ташкент-Восточный".
© Пресс-служба президента Узбекистана
Аэропорт находится рядом с парком "Янги Узбекистон" и Олимпийским городком. Мирзиёев дал указания по озеленению этих комплексов и придорожной территории, посадке цветов, использованию декоративных элементов, отражающих культуру узбекского народа.