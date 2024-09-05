https://uz.sputniknews.ru/20240905/httpspresidentuzrulistsview7523-45497349.html

Как идет строительство аэропорта "Ташкент-Восточный"

Как идет строительство аэропорта "Ташкент-Восточный"

Sputnik Узбекистан

Глава Узбекистана подчеркнул необходимость создания всех удобств для приема высоких гостей и проведения встреч, а также дал указания по оформлению зданий. 05.09.2024, Sputnik Узбекистан

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общество

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

строительство

аэропорт

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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев ознакомился со строительством аэропорта "Ташкент-Восточный", сообщает пресс-служба президента РУз. На территории комплекса построили взлетно-посадочную полосу протяженностью 4 километра. Она способна принимать крупные лайнеры. В настоящее время строят два терминала, перрон и ангары для бортов высокопоставленных гостей и деловой авиации. Аэропорт оснастят современным радиотехническим и метеорологическим оборудованием категории ICAO III-А, обеспечивающим взлет и посадку даже в неблагоприятных погодных условиях. Аэропорт находится рядом с парком "Янги Узбекистон" и Олимпийским городком. Мирзиёев дал указания по озеленению этих комплексов и придорожной территории, посадке цветов, использованию декоративных элементов, отражающих культуру узбекского народа.

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общество, президент узбекистана, шавкат мирзиёев, строительство, аэропорт