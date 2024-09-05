Как правильно хранить продукты в холодильнике
© Depositphotos.com / AndreyPopovДевушка у холодильника
© Depositphotos.com / AndreyPopov
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Эксперт поделился лайфхаками, которые помогают продлить свежесть продуктов в холодильной камере.
Чтобы сохранить свежесть овощей и фруктов в холодильнике, их лучше не мыть, рассказал радио Sputnik автор и ведущий программ "Чудо техники" и "Живая еда" Сергей Малоземов.
"Специалисты чаще всего дают совет не мыть овощи и фрукты перед тем, как помещать их в холодильник, потому что на фруктах, например, есть такая вещь, как защитная пленка, которая состоит из естественного или искусственным образом нанесенного воска. На сливах мы можем видеть прямо этот легкий восковой налет, на яблоках он есть и от природы, и дополнительно нанесенный для транспортировки и хранения. Этот воск предохраняет плоды от развития различной флоры, от потери влаги и продлевает тем самым срок хранения", — пояснил эксперт.
А вот корнеплоды, по его мнению, наоборот, лучше помыть.
"Если мы говорим про картошку, морковку, свеклу, то здесь актуальнее противоположная тактика, потому что когда мы кладем все это с землей в холодильник на хранение, то земля становится источником притягивания влажности, и там образуется такая неприятная грязь, которая становится благотворной средой для развития плесени и других гнилостных микроорганизмов", — сказал Малоземов.
По его словам, в особом отношении нуждается зелень.
"Зелень это – другая история. Лучший лайфхак из тех, которые мы проверяли в программе, заключается в том, чтобы заворачивать пучки зелени в мокрую ткань или мокрые бумажные полотенца. Также хорошо работает способ, когда ставишь пучок зелени в банку или в стакан, чтобы чуть-чуть на донышке было воды, и эта петрушка или укроп подпитывалась, так их свежесть держится дольше. Влага через капиллярную систему растения проникает во все листочки", — уточнил эксперт.
Он также рекомендовал, когда речь заходит об овощах, не забывать о полиэтиленовых пакетах и пластиковых контейнерах.
"Значительная часть современных холодильников работают по системе no frost, она работает через уменьшение влажности в холодильной камере. Там есть специальный вентилятор, который уменьшает уровень влажности и препятствует отложению льда на стенках. Но это уменьшение влажности конкретно для овощей не всегда хорошо. Они слишком быстро засыхают, поэтому имеет смысл положить их в полиэтиленовый пакет или в герметичный контейнер, где на донышке будет бумажное полотенце, которое излишки влаги в себя впитает", — заключил Малоземов.
16 августа, 22:06