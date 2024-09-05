Как правильно хранить продукты в холодильнике

"Специалисты чаще всего дают совет не мыть овощи и фрукты перед тем, как помещать их в холодильник, потому что на фруктах, например, есть такая вещь, как защитная пленка, которая состоит из естественного или искусственным образом нанесенного воска. На сливах мы можем видеть прямо этот легкий восковой налет, на яблоках он есть и от природы, и дополнительно нанесенный для транспортировки и хранения. Этот воск предохраняет плоды от развития различной флоры, от потери влаги и продлевает тем самым срок хранения", — пояснил эксперт.