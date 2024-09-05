https://uz.sputniknews.ru/20240905/mirziyoyev-elektrotexnicheskaya-otrasl-videoselektor-45508906.html

Узбекистан планирует стать электротехническим хабом в Центральной Азии

Узбекистан планирует стать электротехническим хабом в Центральной Азии

Sputnik Узбекистан

Глава республики дал поручения по увеличению объемов производства, экспорта и инвестиций в электротехнической отрасли

2024-09-05T18:30+0500

2024-09-05T18:30+0500

2024-09-05T18:30+0500

узбекистан

ца

видеоселекторное совещание

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

экономика

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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Узбекистан планирует стать электротехническим хабом в Центральной Азии. Потенциал республики в данном направлении отметил Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба президента. В ходе видеоселекторного совещания под его председательством речь шла об увеличении объемов производства, экспорта и инвестиций в электротехнической отрасли. Как отмечалось, за последние семь лет в отрасль инвестировали $1 млрд. В результате введено в эксплуатацию 762 предприятия, налажено производство 45 видов новой продукции. За счет этого поступления в бюджет от предприятий отрасли увеличились в 8 раз. Объем производства вырос в 1,8 раза. Вместе с тем речь шла о проблемах, связанных с перебоями в цепочках производства и логистики, оборотными средствами и себестоимостью. Все страны усилили защиту своего внутреннего рынка. Становится все труднее выходить на новые рынки и сохранять существующие. Глава республики отметил низкий уровень переработки и межотраслевой кооперации на предприятиях. Например, только 4 предприятия производят кабели, востребованные в автомобильной промышленности. Если наладить композитную изоляцию медных труб, их стоимость увеличится. Для конкретных проектов в этом направлении построят готовые здания, которые будут предоставлять предпринимателям на условиях промышленной ипотеки. Данным предприятиям предоставят такие же, как у электротехнических предприятий, льготы по налогу на имущество и налогу на прибыль: до 50%. В последние годы хорошо развивается производство бытовой техники. Однако отмечалось, что не стоит ограничиваться только этим направлением, поскольку спрос на электротехническую продукцию в энергетике, строительстве, водном хозяйстве, автомобилестроении растет с каждым днем. В республике ежегодно возводят многоквартирные дома на 100 тыс. квартир и нежилые здания площадью 13 млн квадратных метров. Им также нужны кабели, трансформаторы, системы отопления и охлаждения, насосы, лифты, средства наблюдения. Исходя из этого, президент поручил увеличить долю отечественной продукции в государственных инвестпрограммах и крупных проектах. Для этого соответствующие министерства и отрасли должны донести до местных предприятий свои требования, помочь улучшить качество продукции и привести ее в соответствие со стандартами. Отмечалось, что в этом году в электротехнической отрасли есть возможность довести объем производства до 40 трлн сумов. Говорили и о налоге на добавленную стоимость. От него освобождены товары, ввозимые из-за рубежа для проектов, реализуемых за счет внешних заимствований. Однако отечественные предприятия, участвующие в таких проектах, платят этот налог. В результате их продукция не может конкурировать по цене с импортными товарами. Обращаясь к представителям отрасли, Мирзиёев подчеркнул необходимость работать над качеством и конкурентоспособностью, а также получением международных сертификатов. При обсуждении вопросов экспорта отмечалась возможность организовать крупноузловую сборку в других странах и поставлять им комплектующие и полуфабрикаты без дополнительных сборов. По словам президента, важно, чтобы ассоциация "Узэлтехсаноат" не ограничивалась только крупными предприятиями, а тесно сотрудничала со всеми предпринимателями отрасли. В связи с этим принято решение кардинально изменить ее деятельность. Кроме того, ассоциация будет определять потребности в других отраслях и передавать их заказы электротехническим предприятиям, размещать заказы в вузах и техникумах на подготовку инженеров-технологов и кадров среднего звена, а также совместно разрабатывать учебные программы. Перспективных специалистов местных предприятий ассоциация направит на стажировку в передовые зарубежные компании. С новых членов ассоциации взносы не будут взимать в течение 2-х лет, а предприятия с оборотом менее 10 млрд сумов освободят от уплаты взносов. Испытание их продукции в лаборатории "Eltex Lab" будет бесплатным. В свою очередь руководители отраслей и хокимы представили информацию о планах запустить в этом году 85 проектов на сумму $500 млн. Также глава республики провел открытый диалог с предпринимателями отрасли. С учетом их проблем и предложений он дал указания проработать вопросы увеличения объема оборотных средств для экспорта, расширения системы лизинга промышленной электротехники, финансовой поддержки научно-исследовательских и конструкторских работ, предоставления приоритета отечественной продукции в государственных закупках, ограничения торговли некачественной и контрафактной продукцией и другие.

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мирзиёев задачи электротехническая отрасль