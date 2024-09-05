Узбекистан планирует стать электротехническим хабом в Центральной Азии
© Пресс-служба президента УзбекистанаПод председательством Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание по вопросам увеличения объемов производства, экспорта и инвестиций в электротехнической отрасли.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Глава республики дал поручения по увеличению объемов производства, экспорта и инвестиций в электротехнической отрасли.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Узбекистан планирует стать электротехническим хабом в Центральной Азии. Потенциал республики в данном направлении отметил Шавкат Мирзиёев, сообщает пресс-служба президента.
В ходе видеоселекторного совещания под его председательством речь шла об увеличении объемов производства, экспорта и инвестиций в электротехнической отрасли.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПод председательством Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание по вопросам увеличения объемов производства, экспорта и инвестиций в электротехнической отрасли.
Под председательством Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание по вопросам увеличения объемов производства, экспорта и инвестиций в электротехнической отрасли.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Как отмечалось, за последние семь лет в отрасль инвестировали $1 млрд. В результате введено в эксплуатацию 762 предприятия, налажено производство 45 видов новой продукции. За счет этого поступления в бюджет от предприятий отрасли увеличились в 8 раз. Объем производства вырос в 1,8 раза.
"География экспорта за последние три года расширилась вдвое и охватила 62 страны. Из 200 видов производимой продукции экспортируются 195. В целом экспорт электротехники достиг 1 миллиарда долларов и по этому показателю отрасль стала второй после текстильной", — говорится в сообщении.
Вместе с тем речь шла о проблемах, связанных с перебоями в цепочках производства и логистики, оборотными средствами и себестоимостью. Все страны усилили защиту своего внутреннего рынка. Становится все труднее выходить на новые рынки и сохранять существующие.
"В таких условиях наш единственный путь — повышение конкурентоспособности нашей продукции путем обеспечения качества и снижения себестоимости, — сказал Шавкат Мирзиёев. — Этого можно добиться, объединив предприятия отрасли и расширив цепочку добавленной стоимости".
Глава республики отметил низкий уровень переработки и межотраслевой кооперации на предприятиях. Например, только 4 предприятия производят кабели, востребованные в автомобильной промышленности. Если наладить композитную изоляцию медных труб, их стоимость увеличится.
"В связи с этим определено, что отныне технопарки в электротехнической отрасли будут развиваться на основе промышленной кооперации с предприятиями смежных направлений. Для этого в технопарках Ахангарана, Ферганы, Карши и Ургенча будет выделено до 10 гектаров площадей для предприятий смежных отраслей, таких как переработка композитных материалов, обработка металлов и пластмасс, производство форм, упаковка", — говорится в сообщении.
Для конкретных проектов в этом направлении построят готовые здания, которые будут предоставлять предпринимателям на условиях промышленной ипотеки. Данным предприятиям предоставят такие же, как у электротехнических предприятий, льготы по налогу на имущество и налогу на прибыль: до 50%.
В последние годы хорошо развивается производство бытовой техники. Однако отмечалось, что не стоит ограничиваться только этим направлением, поскольку спрос на электротехническую продукцию в энергетике, строительстве, водном хозяйстве, автомобилестроении растет с каждым днем.
"К примеру, в энергетике реализуются проекты на 36 миллиардов долларов по производству 27 гигаватт электроэнергии. Имеются большие планы по замене насосов на современные, установке счетчиков в сетях питьевого водоснабжения", — говорится в сообщении.
В республике ежегодно возводят многоквартирные дома на 100 тыс. квартир и нежилые здания площадью 13 млн квадратных метров. Им также нужны кабели, трансформаторы, системы отопления и охлаждения, насосы, лифты, средства наблюдения.
Исходя из этого, президент поручил увеличить долю отечественной продукции в государственных инвестпрограммах и крупных проектах. Для этого соответствующие министерства и отрасли должны донести до местных предприятий свои требования, помочь улучшить качество продукции и привести ее в соответствие со стандартами.
Отмечалось, что в этом году в электротехнической отрасли есть возможность довести объем производства до 40 трлн сумов.
Говорили и о налоге на добавленную стоимость. От него освобождены товары, ввозимые из-за рубежа для проектов, реализуемых за счет внешних заимствований. Однако отечественные предприятия, участвующие в таких проектах, платят этот налог. В результате их продукция не может конкурировать по цене с импортными товарами.
"Отныне отечественным производителям будет возвращаться налог на добавленную стоимость за товары, поставляемые в проекты с участием международных финансовых организаций. Благодаря этому для наших предприятий по производству электротехники появится дополнительный рынок на 250 миллионов долларов", — говорится в сообщении.
Обращаясь к представителям отрасли, Мирзиёев подчеркнул необходимость работать над качеством и конкурентоспособностью, а также получением международных сертификатов.
При обсуждении вопросов экспорта отмечалась возможность организовать крупноузловую сборку в других странах и поставлять им комплектующие и полуфабрикаты без дополнительных сборов.
"Существует потенциал для превращения Узбекистана в региональный электротехнический хаб, поставляя на соседние рынки технологии, квалифицированных специалистов и комплектующие. С этой целью были даны указания по производству и продвижению новой продукции под национальными брендами", — говорится в сообщении.
По словам президента, важно, чтобы ассоциация "Узэлтехсаноат" не ограничивалась только крупными предприятиями, а тесно сотрудничала со всеми предпринимателями отрасли. В связи с этим принято решение кардинально изменить ее деятельность.
"Теперь ассоциация будет выявлять товары, востребованные на внутреннем и внешнем рынках, разрабатывать по ним проекты и передавать их предпринимателям. Будет содействовать внедрению на предприятиях стандартов в соответствии с международными требованиями и получению сертификатов", — говорится в сообщении.
Кроме того, ассоциация будет определять потребности в других отраслях и передавать их заказы электротехническим предприятиям, размещать заказы в вузах и техникумах на подготовку инженеров-технологов и кадров среднего звена, а также совместно разрабатывать учебные программы. Перспективных специалистов местных предприятий ассоциация направит на стажировку в передовые зарубежные компании.
С новых членов ассоциации взносы не будут взимать в течение 2-х лет, а предприятия с оборотом менее 10 млрд сумов освободят от уплаты взносов. Испытание их продукции в лаборатории "Eltex Lab" будет бесплатным.
В свою очередь руководители отраслей и хокимы представили информацию о планах запустить в этом году 85 проектов на сумму $500 млн.
Также глава республики провел открытый диалог с предпринимателями отрасли. С учетом их проблем и предложений он дал указания проработать вопросы увеличения объема оборотных средств для экспорта, расширения системы лизинга промышленной электротехники, финансовой поддержки научно-исследовательских и конструкторских работ, предоставления приоритета отечественной продукции в государственных закупках, ограничения торговли некачественной и контрафактной продукцией и другие.