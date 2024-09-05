https://uz.sputniknews.ru/20240905/uzbekistan-stroitelstvo-detsady-gchp-45499109.html

В Узбекистане могут разрешить строительство детсадов на свободной территории школ

В Узбекистане могут разрешить строительство детсадов на свободной территории школ

Sputnik Узбекистан

Главе республики представили предложения по развитию дошкольного образования и совершенствованию системы работы с одаренной молодежью

2024-09-05T11:50+0500

2024-09-05T11:50+0500

2024-09-05T11:50+0500

общество

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

презентация

дошкольное образование

строительство

детский сад

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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. В Узбекистане планируют разрешить строительство детских садов на свободной территории школ. Шавкату Мирзиёеву представили предложения, направленные на повышение качества и эффективности дошкольного образования, сообщает пресс-служба президента. Также отмечалось, что не всем детским садам доступны учебно-методические материалы, разработанные на основе госпрограммы. Негосударственные учреждения используют интернет-ресурсы. В связи с этим все программы намечено разместить на веб-сайте министерства дошкольного и школьного образования и сделать их доступными для бесплатного использования. В передовой зарубежной практике постоянно мониторят интеллектуальный и когнитивный потенциал, физическое, психическое, социальное состояние детей, и на основе этого корректируют учебно-воспитательный процесс. В связи с этим поставлена задача ведения "Карты развития ребенка" в Информационной системе управления дошкольным образованием. Кроме того, речь шла о том, что большая часть педагогов в детских садах имеет среднее специальное образование. В настоящее время они повышают квалификацию один раз в пять лет. Для ускорения этого процесса между курсами повышения квалификации планируют проводить "Час методического мастерства" и "День методического мастерства". Также предлагают внедрить дуальную форму обучения в высших учебных заведениях, увеличить целевые квоты на заочное и вечернее обучение. Сегодня посещаемость и расходы на питание в государственных детских садах документируют в бумажной форме. Поэтому необходимо цифровизировать ведение отчетности с применением технологии биометрической идентификации. Также в фокусе внимания находились меры по совершенствованию работы с одаренной молодежью. Для сравнения: если в 2022 году школьники Узбекистана завоевали 45 медалей на международных предметных олимпиадах, то в нынешнем — 113 наград. С учетом потенциала молодежи, для ее тщательной подготовки и повышения результативности, в республике наладят отбор участников международных предметных олимпиад начиная с 5 – 8 классов. Учебные программы, литературу, методические рекомендации и пособия по каждому предмету усовершенствуют. В сборные команды привлекут зарубежных специалистов, проведут совместные сборы с иностранными командами. Шавкат Мирзиёев поручил еще раз тщательно проработать и всесторонне доработать озвученные предложения.

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