В Узбекистане могут разрешить строительство детсадов на свободной территории школ
© SputnikДошкольные учреждения Самарканда
© Sputnik
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Главе республики представили предложения по развитию дошкольного образования и совершенствованию системы работы с одаренной молодежью.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. В Узбекистане планируют разрешить строительство детских садов на свободной территории школ. Шавкату Мирзиёеву представили предложения, направленные на повышение качества и эффективности дошкольного образования, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по развитию дошкольного образования и совершенствованию системы работы с одаренной молодежью.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по развитию дошкольного образования и совершенствованию системы работы с одаренной молодежью.
© Пресс-служба президента Узбекистана
"В целях расширения охвата предусматривается разрешить строительство детских садов на свободной территории школ на основе государственно-частного партнерства", — говорится в сообщении.
Также отмечалось, что не всем детским садам доступны учебно-методические материалы, разработанные на основе госпрограммы. Негосударственные учреждения используют интернет-ресурсы. В связи с этим все программы намечено разместить на веб-сайте министерства дошкольного и школьного образования и сделать их доступными для бесплатного использования.
В передовой зарубежной практике постоянно мониторят интеллектуальный и когнитивный потенциал, физическое, психическое, социальное состояние детей, и на основе этого корректируют учебно-воспитательный процесс. В связи с этим поставлена задача ведения "Карты развития ребенка" в Информационной системе управления дошкольным образованием.
Кроме того, речь шла о том, что большая часть педагогов в детских садах имеет среднее специальное образование. В настоящее время они повышают квалификацию один раз в пять лет. Для ускорения этого процесса между курсами повышения квалификации планируют проводить "Час методического мастерства" и "День методического мастерства". Также предлагают внедрить дуальную форму обучения в высших учебных заведениях, увеличить целевые квоты на заочное и вечернее обучение.
Сегодня посещаемость и расходы на питание в государственных детских садах документируют в бумажной форме. Поэтому необходимо цифровизировать ведение отчетности с применением технологии биометрической идентификации.
Также в фокусе внимания находились меры по совершенствованию работы с одаренной молодежью.
Для сравнения: если в 2022 году школьники Узбекистана завоевали 45 медалей на международных предметных олимпиадах, то в нынешнем — 113 наград.
С учетом потенциала молодежи, для ее тщательной подготовки и повышения результативности, в республике наладят отбор участников международных предметных олимпиад начиная с 5 – 8 классов.
Учебные программы, литературу, методические рекомендации и пособия по каждому предмету усовершенствуют. В сборные команды привлекут зарубежных специалистов, проведут совместные сборы с иностранными командами.
"Сегодня денежными призами награждаются победители 22 международных и региональных предметных олимпиад. Принято решение о расширении этого списка до 28. Денежные вознаграждения и подарки учащимся, победившим на республиканских и международных олимпиадах, их учителям и руководителям сборных команд, будут освобождены от подоходного налога", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по развитию дошкольного образования и совершенствованию системы работы с одаренной молодежью.
Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по развитию дошкольного образования и совершенствованию системы работы с одаренной молодежью.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев поручил еще раз тщательно проработать и всесторонне доработать озвученные предложения.