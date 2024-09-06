https://uz.sputniknews.ru/20240906/kakie-zabolevaniya-podsteregayut-osenyu-45511760.html

Врач: Какие заболевания подстерегают осенью

Врач: Какие заболевания подстерегают осенью

Sputnik Узбекистан

Специалист предупредила об обострении хронических заболеваний в осенний период

2024-09-06T22:04+0500

2024-09-06T22:04+0500

2024-09-06T22:04+0500

это интересно

мнение эксперта

осень

здоровье

заболевания

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0a/0d/39928544_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_267055eda380dd54f622d22ffb429b93.jpg

Боли в суставах, аллергия, сердечно-сосудистые заболевания и головные боли могут осенью обостриться, поэтому для их профилактики следует придерживаться четкого распорядка дня, сбалансированного рациона и чаще бывать на свежем воздухе, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта Сабину Дельманову.Следующий недуг, по ее словам, который может проявиться осенью, — боль в суставах. Возможно также обострение сердечно-сосудистых заболеваний из-за повышения вязкости крови. Кроме этого, резкие изменения погоды могут провоцировать головные боли: в осеннее время организм острее реагирует на скачки барометрических показаний.Однако самым распространенным осенним недугом является депрессия, считает эксперт. С уменьшением светового дня, а также при дефиците солнечного света у человека возникают чувство постоянной усталости, сонливость, беспокойство, проблемы со сном.В заключение она посоветовала не забывать о "типовом" осеннем заболевании, таком как грипп. Достаточно пройти вакцинацию, чтобы с уверенностью встретить грядущий эпидсезон, резюмировала Дельманова.

https://uz.sputniknews.ru/20240905/kak-pravilno-xranit-produkty-v-xolodilnike-45498477.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

врач осень заболевания