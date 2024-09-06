https://uz.sputniknews.ru/20240906/kakie-zabolevaniya-podsteregayut-osenyu-45511760.html
Врач: Какие заболевания подстерегают осенью
Врач: Какие заболевания подстерегают осенью
Sputnik Узбекистан
Специалист предупредила об обострении хронических заболеваний в осенний период
2024-09-06T22:04+0500
2024-09-06T22:04+0500
2024-09-06T22:04+0500
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мнение эксперта
осень
здоровье
заболевания
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Боли в суставах, аллергия, сердечно-сосудистые заболевания и головные боли могут осенью обостриться, поэтому для их профилактики следует придерживаться четкого распорядка дня, сбалансированного рациона и чаще бывать на свежем воздухе, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта Сабину Дельманову.Следующий недуг, по ее словам, который может проявиться осенью, — боль в суставах. Возможно также обострение сердечно-сосудистых заболеваний из-за повышения вязкости крови. Кроме этого, резкие изменения погоды могут провоцировать головные боли: в осеннее время организм острее реагирует на скачки барометрических показаний.Однако самым распространенным осенним недугом является депрессия, считает эксперт. С уменьшением светового дня, а также при дефиците солнечного света у человека возникают чувство постоянной усталости, сонливость, беспокойство, проблемы со сном.В заключение она посоветовала не забывать о "типовом" осеннем заболевании, таком как грипп. Достаточно пройти вакцинацию, чтобы с уверенностью встретить грядущий эпидсезон, резюмировала Дельманова.
https://uz.sputniknews.ru/20240905/kak-pravilno-xranit-produkty-v-xolodilnike-45498477.html
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врач осень заболевания
Врач: Какие заболевания подстерегают осенью
Специалист предупредила об обострении хронических заболеваний в осенний период.
Боли в суставах, аллергия, сердечно-сосудистые заболевания и головные боли могут осенью обостриться, поэтому для их профилактики следует придерживаться четкого распорядка дня, сбалансированного рациона и чаще бывать на свежем воздухе, сообщает РИА Новости
со ссылкой на врача-терапевта Сабину Дельманову.
"Осенью в принципе обостряются хронические заболевания. В числе недугов, которые могут напомнить о себе в период увядания природы, — аллергия. Многие думают, что ее апофеоз приходится на время цветения растений, однако это не так. Осенью мы реже выходим на свежий воздух, не так часто проветриваем помещения, в результате активизируются "домашние" аллергены — плесень и пылевые клещи", — пояснила специалист.
Следующий недуг, по ее словам, который может проявиться осенью, — боль в суставах. Возможно также обострение сердечно-сосудистых заболеваний из-за повышения вязкости крови. Кроме этого, резкие изменения погоды могут провоцировать головные боли: в осеннее время организм острее реагирует на скачки барометрических показаний.
Однако самым распространенным осенним недугом является депрессия, считает эксперт. С уменьшением светового дня, а также при дефиците солнечного света у человека возникают чувство постоянной усталости, сонливость, беспокойство, проблемы со сном.
"Чтобы максимально оградить себя от осенних недугов, придерживайтесь четкого распорядка дня, сбалансированного рациона, чаще бывайте на свежем воздухе, будьте физически активны и обзаведитесь полезным хобби", — рекомендовала врач.
В заключение она посоветовала не забывать о "типовом" осеннем заболевании, таком как грипп. Достаточно пройти вакцинацию, чтобы с уверенностью встретить грядущий эпидсезон, резюмировала Дельманова.