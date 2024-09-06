https://uz.sputniknews.ru/20240906/mirziyoev-prinyal-delegatsiyu-kitaya-45510282.html

Мирзиёев принял делегацию Китая — что обсудили

Мирзиёев принял делегацию Китая — что обсудили

Sputnik Узбекистан

Стороны подчеркнули важность расширения программ инновационного, образовательного и культурного обмена.

2024-09-06T09:45+0500

2024-09-06T09:45+0500

2024-09-06T09:54+0500

политика

экономика

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

делегация

кнр

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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию КНР во главе с членом Политического бюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретарем партийного комитета города Тяньцзиня Чэнь Миньэром, сообщает пресс-служба президента. Чэнь Миньэр передал главе Узбекистана приветствия и наилучшие пожелания от Председателя КНР Си Цзиньпина. В фокусе внимания находились вопросы дальнейшего углубления узбекско-китайского многопланового сотрудничества и практического взаимодействия в соответствии с договоренностями на высшем уровне, прежде всего в рамках активного межрегионального диалога. Речь шла и о важности расширения программ инновационного, образовательного и культурного обмена. По итогам встречи стороны договорились принять дорожную карту взаимовыгодного сотрудничества между регионами Узбекистана и китайским Тяньцзинем.

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мирзиёев делегация китай