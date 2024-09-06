Мирзиёев принял делегацию Китая — что обсудили
09:45 06.09.2024 (обновлено: 09:54 06.09.2024)
© Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял делегацию Китайской Народной Республики
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Стороны подчеркнули важность расширения программ инновационного, образовательного и культурного обмена.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию КНР во главе с членом Политического бюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, секретарем партийного комитета города Тяньцзиня Чэнь Миньэром, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял делегацию Китайской Народной Республики
Шавкат Мирзиёев принял делегацию Китайской Народной Республики
© Пресс-служба президента Узбекистана
Чэнь Миньэр передал главе Узбекистана приветствия и наилучшие пожелания от Председателя КНР Си Цзиньпина.
В фокусе внимания находились вопросы дальнейшего углубления узбекско-китайского многопланового сотрудничества и практического взаимодействия в соответствии с договоренностями на высшем уровне, прежде всего в рамках активного межрегионального диалога.
"Отдельное внимание уделено продвижению проектов кооперации с ведущими компаниями города Тяньцзиня в области торговли, промышленности, "зеленой" энергетики, строительства и модернизации инфраструктуры, сельского хозяйства, текстильной, фармацевтической и других отраслях", — говорится в сообщении.
Речь шла и о важности расширения программ инновационного, образовательного и культурного обмена.
По итогам встречи стороны договорились принять дорожную карту взаимовыгодного сотрудничества между регионами Узбекистана и китайским Тяньцзинем.