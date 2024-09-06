https://uz.sputniknews.ru/20240906/rossiya-unichtojeniye-drony-vsu-45516781.html
Военнослужащий РФ рассказал, как он "мешает" ВСУ
Военнослужащий РФ рассказал, как он "мешает" ВСУ
Sputnik Узбекистан
Командир взвода считает аккумулятор слабым местом дрона "Баба-Яга".
2024-09-06T15:31+0500
2024-09-06T15:31+0500
2024-09-06T15:50+0500
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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Командир взвода Юрий Деев, нейтрализовавший шесть украинских дронов "Баба-Яга", рассказал, как происходит уничтожение вражеских беспилотников, сообщает РИА Новости."Слышим — летит, все уже на месте стоим. Мы заранее выходим, конечно. Стоим, ждем", — сказал он, добавив, что как только по рации объявляют, в каком направлении летит БПЛА, он вместе с сослуживцами сразу занимает боевые позиции.По словам Деева, от момента обнаружения дрона до его уничтожения проходят минуты.Российский боец добавил, что ВСУ используют как разработанные их собственными инженерами беспилотники, так и западные БПЛА. Он также назвал слабое место "Бабы-Яги" — это аккумулятор, поскольку целиться в винты, которых у беспилотника целых шесть, бесполезно.
https://uz.sputniknews.ru/20240905/voennoslujaschie-rf-osvobodili-zavetnoe-v-dnr-45508529.html
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военнослужащие рф дроны всу уничтожение
военнослужащие рф дроны всу уничтожение
Военнослужащий РФ рассказал, как он "мешает" ВСУ
15:31 06.09.2024 (обновлено: 15:50 06.09.2024)
Командир взвода считает аккумулятор слабым местом дрона "Баба-Яга".
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik.
Командир взвода Юрий Деев, нейтрализовавший шесть украинских дронов "Баба-Яга", рассказал, как происходит уничтожение вражеских беспилотников, сообщает
РИА Новости.
"Слышим — летит, все уже на месте стоим. Мы заранее выходим, конечно. Стоим, ждем", — сказал он, добавив, что как только по рации объявляют, в каком направлении летит БПЛА, он вместе с сослуживцами сразу занимает боевые позиции.
По словам Деева, от момента обнаружения дрона до его уничтожения проходят минуты.
Российский боец добавил, что ВСУ используют как разработанные их собственными инженерами беспилотники, так и западные БПЛА. Он также назвал слабое место "Бабы-Яги" — это аккумулятор, поскольку целиться в винты, которых у беспилотника целых шесть, бесполезно.