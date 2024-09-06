https://uz.sputniknews.ru/20240906/ssha-sanktsii-rossiya-smi-45512822.html

СМИ: США обвинили Россию в создании тайного сообщества в соцсетях

СМИ: США обвинили Россию в создании тайного сообщества в соцсетях

Sputnik Узбекистан

Соединенные Штаты ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik

2024-09-06T12:26+0500

2024-09-06T12:26+0500

2024-09-06T12:26+0500

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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Минюст США обвинил сотрудников телеканала RT в распространении в соцсетях вирусных видео, набравших миллионы просмотров, сообщает National Public Radio (NPR). Речь идет о Константине Калашникове и Елене Афанасьевой. Обвинение в США утверждает, что они якобы направили почти $10 млн некоей компании, которая договаривалась с блогерами с большим количеством подписчиков. Те, в свою очередь, опубликовали почти две тысячи видео, которые набрали более 16 млн просмотров на YouTube.Как сообщает NPR, фирма, которой якобы перевели деньги, — зарегистрированная в Нашвилле Tenet Media, а сотрудничавшие с ней инфлюенсеры "знали, что работают на русских".Комментируя обвинения американских властей, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что западные СМИ зашлись в приступе паранойи.Четвертого сентября Соединенные Штаты ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik. Как указали в американском Минфине, эти СМИ внесли в перечень иностранных миссий и объявили о вознаграждении до десяти миллионов долларов за информацию, доказывающую их вмешательство в предстоящие выборы главы Белого дома.Помимо этого, новые ограничительные меры затронули Симоньян и несколько топ-менеджеров RT, среди которых Калашников и Афанасьева. Их, как заявил американский генпрокурор Меррик Гарланд, обвиняют в "сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов".Санкции, введенные США в отношении российских СМИ, раскрыли "уродливое" лицо Вашингтона, такое мнение высказал РИА Новости депутат парламента Ирака Хусейн Мунис.Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Москва готовит ответ на санкции против медиагруппы "Россия сегодня". Она назвала их введение гибридной схемой, половина из которой пока еще неизвестна даже самим пользователям, организациям и структурам в США. По мнению дипломата, это информационная кампания перед грядущими выборами президента, которую готовили с участием в том числе американского глубинного государства и спецслужб.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на выборах президента США победит тот кандидат, которого выберет американский народ, дело России — не вмешиваться и наблюдать за этим процессом. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не вмешивается в избирательные процессы в Америке. Владимир Путин в своем выступлении на пленарной сессии ВЭФ 2024, говоря о выборах в Соединенных Штатах, отметил, что новый президент США станет выбором американского народа, Россия будет к нему относиться с уважением. Также он подчеркнул, что не России определять фаворита президентской гонки в США.

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