СМИ: США обвинили Россию в создании тайного сообщества в соцсетях
© Sputnik / Эдуард Песов/
Подписаться
Соединенные Штаты ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Минюст США обвинил сотрудников телеканала RT в распространении в соцсетях вирусных видео, набравших миллионы просмотров, сообщает National Public Radio (NPR).
"В среду Минюст обвинил двух сотрудников российской государственной вещательной компании RT в создании схемы по тайному финансированию и управлению созданием видео в социальных сетях, которые набирали миллионы просмотров", — говорится в материале.
Речь идет о Константине Калашникове и Елене Афанасьевой. Обвинение в США утверждает, что они якобы направили почти $10 млн некоей компании, которая договаривалась с блогерами с большим количеством подписчиков. Те, в свою очередь, опубликовали почти две тысячи видео, которые набрали более 16 млн просмотров на YouTube.
"Что отличает операцию RT от многих других попыток вмешаться, так это то, что ей, по-видимому, удалось привлечь реальную аудиторию", — указано в публикации.
Как сообщает NPR, фирма, которой якобы перевели деньги, — зарегистрированная в Нашвилле Tenet Media, а сотрудничавшие с ней инфлюенсеры "знали, что работают на русских".
Комментируя обвинения американских властей, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что западные СМИ зашлись в приступе паранойи.
"Минюст США утверждает, что RT нанимал одних из самых крупных консервативных блогеров с многомиллионной аудиторией, чтобы вмешиваться в выборы и распространять российские нарративы. Поэтому мне и пятерым моим коллегам еще и влепили санкции. Блогеры, конечно, все отрицают, а что им еще делать. Просто представьте себе на секунду, что это так. Вот поэтому, май френдс, вот поэтому", — написала она в Telegram-канале.
Четвертого сентября Соединенные Штаты ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik. Как указали в американском Минфине, эти СМИ внесли в перечень иностранных миссий и объявили о вознаграждении до десяти миллионов долларов за информацию, доказывающую их вмешательство в предстоящие выборы главы Белого дома.
Помимо этого, новые ограничительные меры затронули Симоньян и несколько топ-менеджеров RT, среди которых Калашников и Афанасьева. Их, как заявил американский генпрокурор Меррик Гарланд, обвиняют в "сговоре с целью отмывания денег и нарушении закона о регистрации иностранных агентов".
Санкции, введенные США в отношении российских СМИ, раскрыли "уродливое" лицо Вашингтона, такое мнение высказал РИА Новости депутат парламента Ирака Хусейн Мунис.
"Такими действиями США раскрывают свое уродливое лицо. В настоящее время США ведут всеобщую войну, используя привычки американского ковбоя, который действует без правил. То он оказывает экономическое давление на страны, которые его не слушаются, используя доллар и казначейство США, то в других случаях вы видите, как он осуществляет военное вмешательство, в-третьих — пытается контролировать средства массовой информации, ограничивать иностранные СМИ, устанавливать ограничения на публикации и наказывать отдельные международные каналы и агентства для установления контроля", — убежден депутат.
Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Москва готовит ответ на санкции против медиагруппы "Россия сегодня". Она назвала их введение гибридной схемой, половина из которой пока еще неизвестна даже самим пользователям, организациям и структурам в США. По мнению дипломата, это информационная кампания перед грядущими выборами президента, которую готовили с участием в том числе американского глубинного государства и спецслужб.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на выборах президента США победит тот кандидат, которого выберет американский народ, дело России — не вмешиваться и наблюдать за этим процессом. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия не вмешивается в избирательные процессы в Америке.
Владимир Путин в своем выступлении на пленарной сессии ВЭФ 2024, говоря о выборах в Соединенных Штатах, отметил, что новый президент США станет выбором американского народа, Россия будет к нему относиться с уважением. Также он подчеркнул, что не России определять фаворита президентской гонки в США.