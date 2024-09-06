https://uz.sputniknews.ru/20240906/ssha-sanktsii-rossiya-smi-45519297.html

Американская медиакомпания уволила блогера за предполагаемые связи с RT — СМИ

Американская медиакомпания уволила блогера за предполагаемые связи с RT — СМИ

Sputnik Узбекистан

Четвертого сентября Соединенные Штаты ввели санкции против медиагруппы "Россия сегодня", РИА Новости, RT, ТВ-Новости, Ruptly и Sputnik

2024-09-06T19:15+0500

2024-09-06T19:15+0500

2024-09-06T19:15+0500

сша

россия

санкции

телеканал

rt

госдепартамент сша

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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Американская медиакомпания Blaze Media уволила блогера Лорен Чен, которая, по утверждениям СМИ писала статьи для RT, сообщает РИА Новости со ссылкой на британские и американские издания.Контракт расторгли на следующий после введения Соединенными Штатами санкций против руководства данного телеканала.Лорен Чен и ее муж Лиам Донован, сооснователи медиакомпании Tenet Media, якобы сотрудничали с российским телеканалом RT. В частности, Чен участвовала в создании нескольких статей для RT в 2021 и 2022 годах.После того как эти сведения стали публичными, компания Blaze Media, с которой Чен сотрудничала в качестве независимого подрядчика, решила расторгнуть с ней контракт. Гендиректор Blaze Media Тайлер Кардон подтвердил эту информацию.В свою очередь, американская газета Daily Beast, пишет, что основатели Tenet Media упоминаются в обвинительном заключении в США по делу о финансировании блогеров государственными российскими СМИ. Несмотря на то, что их имена не называются, Чен и Донован — единственные, кто соответствует этому описанию, отмечает издание.Напомним, что 4 сентября Минфин США ввел санкции против главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян и ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской.Кроме них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников. Калашникову и еще одной сотруднице RT Елене Афанасьевой предъявили обвинения в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).Как заявлял Госдеп, условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий ужесточили, определив их статус как "зарубежные миссии". Американский закон требует уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.Также власти США объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз людям, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом Госдеп не уточняет, кого конкретно затронули эти ограничения. По словам официального представителя ведомства, они касаются не отдельных российских журналистов, а сотрудников попавших под рестрикции организаций.В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что в ответ на санкции против "России сегодня" последует ограничение в распространении информации американских СМИ в России. Однако, добавил он, зеркальные меры невозможны из-за отсутствия в США государственного информагентства.

https://uz.sputniknews.ru/20240906/ssha-sanktsii-rossiya-smi-45512822.html

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