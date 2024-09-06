Мирзиёев: Важно принять долгосрочную программу стратегического партнерства с ФАО
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюя.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Руководитель авторитетной отраслевой структуры системы ООН находится Ташкенте в рамках проходящего Международного форума по продовольственной безопасности и целям устойчивого развития для стран, не имеющих выхода к морю.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в ходе встречи с гендиректором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюем отметил важность принятия долгосрочной программы стратегического партнерства с ФАО, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюя.
Шавкат Мирзиёев принял генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюя.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Руководитель авторитетной отраслевой структуры системы ООН находится в Ташкенте в рамках проходящего в эти дни Международного форума по продовольственной безопасности и целям устойчивого развития для стран, не имеющих выхода к морю.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюя.
Шавкат Мирзиёев принял генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюя.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Он выразил признательность главе республики за поддержку мероприятия, в работе которого участвуют представительные делегации из более трех десятков стран.
Стороны обсудили дальнейшее расширение стратегического партнерства Узбекистана и ФАО в вопросах эффективного реагирования на современные вызовы и угрозы.
Они с удовлетворением отметили достигнутые в последние годы плодотворные результаты практического взаимодействия. Так, вдвое улучшились качественные показатели выполнения страновой программы сотрудничества на период до 2025 года.
В активной фазе реализации находятся 34 проекта. За последний год запущено 7 новых проектов, в том числе в области земледелия, школьного питания, ветеринарии, агрохимии и других сферах.
В ходе встречи подчеркивалась важность подготовки и принятия новой пятилетней программы партнерства.
"Особое внимание уделено перспективным совместным проектам и мероприятиям в области цифровизации агропромышленного комплекса, обмена передовыми знаниями и опытом, привлечения инноваций и инвестиций в повышение плодородия земельного фонда, выращивание и переработку органической сельскохозяйственной продукции, модернизацию систем ирригации, создание современных кластеров и логистических центров, проведение научно-исследовательских работ", — говорится в сообщении.
Шавкат Мирзиёев и Цюй Дунъюй обменялись мнениями по вопросам глобальной и региональной ситуации, связанной с обеспечением продовольственной безопасности.