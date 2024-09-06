https://uz.sputniknews.ru/20240906/uzbekistan-fao-sotrudnichestvo-45513193.html

Мирзиёев: Важно принять долгосрочную программу стратегического партнерства с ФАО

Мирзиёев: Важно принять долгосрочную программу стратегического партнерства с ФАО

Sputnik Узбекистан

Руководитель авторитетной отраслевой структуры системы ООН находится Ташкенте в рамках проходящего Международного форума по продовольственной безопасности и целям устойчивого развития для стран, не имеющих выхода к морю

2024-09-06T11:56+0500

2024-09-06T11:56+0500

2024-09-06T11:56+0500

узбекистан

оон

сотрудничество

фао

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

встреча

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ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в ходе встречи с гендиректором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюем отметил важность принятия долгосрочной программы стратегического партнерства с ФАО, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Руководитель авторитетной отраслевой структуры системы ООН находится в Ташкенте в рамках проходящего в эти дни Международного форума по продовольственной безопасности и целям устойчивого развития для стран, не имеющих выхода к морю. Он выразил признательность главе республики за поддержку мероприятия, в работе которого участвуют представительные делегации из более трех десятков стран. Стороны обсудили дальнейшее расширение стратегического партнерства Узбекистана и ФАО в вопросах эффективного реагирования на современные вызовы и угрозы. Они с удовлетворением отметили достигнутые в последние годы плодотворные результаты практического взаимодействия. Так, вдвое улучшились качественные показатели выполнения страновой программы сотрудничества на период до 2025 года. В активной фазе реализации находятся 34 проекта. За последний год запущено 7 новых проектов, в том числе в области земледелия, школьного питания, ветеринарии, агрохимии и других сферах. В ходе встречи подчеркивалась важность подготовки и принятия новой пятилетней программы партнерства. Шавкат Мирзиёев и Цюй Дунъюй обменялись мнениями по вопросам глобальной и региональной ситуации, связанной с обеспечением продовольственной безопасности.

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