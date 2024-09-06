Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240906/uzbekistan-fao-sotrudnichestvo-45513193.html
Мирзиёев: Важно принять долгосрочную программу стратегического партнерства с ФАО
Мирзиёев: Важно принять долгосрочную программу стратегического партнерства с ФАО
Sputnik Узбекистан
Руководитель авторитетной отраслевой структуры системы ООН находится Ташкенте в рамках проходящего Международного форума по продовольственной безопасности и целям устойчивого развития для стран, не имеющих выхода к морю
2024-09-06T11:56+0500
2024-09-06T11:56+0500
узбекистан
оон
сотрудничество
фао
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
встреча
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/06/45510698_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_89cdd35a1b992e1087e4b761dc5f5a5a.jpg
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в ходе встречи с гендиректором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюем отметил важность принятия долгосрочной программы стратегического партнерства с ФАО, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Руководитель авторитетной отраслевой структуры системы ООН находится в Ташкенте в рамках проходящего в эти дни Международного форума по продовольственной безопасности и целям устойчивого развития для стран, не имеющих выхода к морю. Он выразил признательность главе республики за поддержку мероприятия, в работе которого участвуют представительные делегации из более трех десятков стран. Стороны обсудили дальнейшее расширение стратегического партнерства Узбекистана и ФАО в вопросах эффективного реагирования на современные вызовы и угрозы. Они с удовлетворением отметили достигнутые в последние годы плодотворные результаты практического взаимодействия. Так, вдвое улучшились качественные показатели выполнения страновой программы сотрудничества на период до 2025 года. В активной фазе реализации находятся 34 проекта. За последний год запущено 7 новых проектов, в том числе в области земледелия, школьного питания, ветеринарии, агрохимии и других сферах. В ходе встречи подчеркивалась важность подготовки и принятия новой пятилетней программы партнерства. Шавкат Мирзиёев и Цюй Дунъюй обменялись мнениями по вопросам глобальной и региональной ситуации, связанной с обеспечением продовольственной безопасности.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/06/45510698_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9c95ffc2fd6b259700006bf9b68c6413.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
узбекистан фао сотрудничество
узбекистан фао сотрудничество

Мирзиёев: Важно принять долгосрочную программу стратегического партнерства с ФАО

11:56 06.09.2024
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюя.
Шавкат Мирзиёев принял генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюя. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.09.2024
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Руководитель авторитетной отраслевой структуры системы ООН находится Ташкенте в рамках проходящего Международного форума по продовольственной безопасности и целям устойчивого развития для стран, не имеющих выхода к морю.
ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев в ходе встречи с гендиректором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюем отметил важность принятия долгосрочной программы стратегического партнерства с ФАО, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюя.
Шавкат Мирзиёев принял генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюя. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.09.2024
Шавкат Мирзиёев принял генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюя.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Руководитель авторитетной отраслевой структуры системы ООН находится в Ташкенте в рамках проходящего в эти дни Международного форума по продовольственной безопасности и целям устойчивого развития для стран, не имеющих выхода к морю.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюя.
Шавкат Мирзиёев принял генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюя. - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.09.2024
Шавкат Мирзиёев принял генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюя.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Он выразил признательность главе республики за поддержку мероприятия, в работе которого участвуют представительные делегации из более трех десятков стран.
Стороны обсудили дальнейшее расширение стратегического партнерства Узбекистана и ФАО в вопросах эффективного реагирования на современные вызовы и угрозы.
Они с удовлетворением отметили достигнутые в последние годы плодотворные результаты практического взаимодействия. Так, вдвое улучшились качественные показатели выполнения страновой программы сотрудничества на период до 2025 года.
В активной фазе реализации находятся 34 проекта. За последний год запущено 7 новых проектов, в том числе в области земледелия, школьного питания, ветеринарии, агрохимии и других сферах.
В ходе встречи подчеркивалась важность подготовки и принятия новой пятилетней программы партнерства.
"Особое внимание уделено перспективным совместным проектам и мероприятиям в области цифровизации агропромышленного комплекса, обмена передовыми знаниями и опытом, привлечения инноваций и инвестиций в повышение плодородия земельного фонда, выращивание и переработку органической сельскохозяйственной продукции, модернизацию систем ирригации, создание современных кластеров и логистических центров, проведение научно-исследовательских работ", — говорится в сообщении.
Шавкат Мирзиёев и Цюй Дунъюй обменялись мнениями по вопросам глобальной и региональной ситуации, связанной с обеспечением продовольственной безопасности.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0