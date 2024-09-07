Легкоатлет из Узбекистана выиграл серебро на международном турнире в Загребе
© Национальный олимпийский комитетАнвар Анваров. Архивное фото
© Национальный олимпийский комитет
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В состязаниях по прыжкам в длину спортсмен преодолел 7,99 м.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Узбекистанец Анвар Анваров завоевал серебряную медаль на международном турнире "золотого" уровня по лёгкой атлетике в хорвастком Загребе, сообщает НОК.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаАнвар Анваров завоевал серебряную медаль на международном турнире "золотого" уровня по лёгкой атлетике в хорвастком Загребе
Анвар Анваров завоевал серебряную медаль на международном турнире "золотого" уровня по лёгкой атлетике в хорвастком Загребе
В состязаниях по прыжкам в длину спортсмен преодолел 7,99 м.
Примечательно, что Шон Томпсон из Ямайки, который завоевал золотую медаль, зафиксировал такой же результат. Но так как, он установил этот показатель первым, преимущество было на его стороне.
А бронзовую награду выиграл хорват Роко Фаркаш.
Примечательно, что Шон Томпсон из Ямайки, который завоевал золотую медаль, зафиксировал такой же результат. Но так как, он установил этот показатель первым, преимущество было на его стороне.
А бронзовую награду выиграл хорват Роко Фаркаш.