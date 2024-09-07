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https://uz.sputniknews.ru/20240907/legkoatlet-uzbekistan-serebro-turnir-zagreb-45526689.html
Легкоатлет из Узбекистана выиграл серебро на международном турнире в Загребе
Легкоатлет из Узбекистана выиграл серебро на международном турнире в Загребе
Sputnik Узбекистан
В состязаниях по прыжкам в длину спортсмен преодолел 7,99 м
2024-09-07T17:14+0500
2024-09-07T17:14+0500
спорт
легкая атлетика
хорватия
турнир
серебро
медаль
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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Узбекистанец Анвар Анваров завоевал серебряную медаль на международном турнире "золотого" уровня по лёгкой атлетике в хорвастком Загребе, сообщает НОК.В состязаниях по прыжкам в длину спортсмен преодолел 7,99 м. Примечательно, что Шон Томпсон из Ямайки, который завоевал золотую медаль, зафиксировал такой же результат. Но так как, он установил этот показатель первым, преимущество было на его стороне. А бронзовую награду выиграл хорват Роко Фаркаш.
https://uz.sputniknews.ru/20240907/uzbekistan-medal-paralimpiada-parij-45525645.html
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легкоатлет узбекистан серебро турнир загреб состязания прыжок спортсмен
легкоатлет узбекистан серебро турнир загреб состязания прыжок спортсмен

Легкоатлет из Узбекистана выиграл серебро на международном турнире в Загребе

17:14 07.09.2024
© Национальный олимпийский комитетАнвар Анваров. Архивное фото
Анвар Анваров. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2024
© Национальный олимпийский комитет
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В состязаниях по прыжкам в длину спортсмен преодолел 7,99 м.
ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Узбекистанец Анвар Анваров завоевал серебряную медаль на международном турнире "золотого" уровня по лёгкой атлетике в хорвастком Загребе, сообщает НОК.
© Пресс-служба НОК УзбекистанаАнвар Анваров завоевал серебряную медаль на международном турнире "золотого" уровня по лёгкой атлетике в хорвастком Загребе
Анвар Анваров завоевал серебряную медаль на международном турнире золотого уровня по лёгкой атлетике в хорвастком Загребе - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2024
Анвар Анваров завоевал серебряную медаль на международном турнире "золотого" уровня по лёгкой атлетике в хорвастком Загребе
© Пресс-служба НОК Узбекистана
В состязаниях по прыжкам в длину спортсмен преодолел 7,99 м.

Примечательно, что Шон Томпсон из Ямайки, который завоевал золотую медаль, зафиксировал такой же результат. Но так как, он установил этот показатель первым, преимущество было на его стороне.

А бронзовую награду выиграл хорват Роко Фаркаш.
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