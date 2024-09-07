https://uz.sputniknews.ru/20240907/legkoatlet-uzbekistan-serebro-turnir-zagreb-45526689.html

Легкоатлет из Узбекистана выиграл серебро на международном турнире в Загребе

Легкоатлет из Узбекистана выиграл серебро на международном турнире в Загребе

Sputnik Узбекистан

В состязаниях по прыжкам в длину спортсмен преодолел 7,99 м

2024-09-07T17:14+0500

2024-09-07T17:14+0500

2024-09-07T17:14+0500

спорт

легкая атлетика

хорватия

турнир

серебро

медаль

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ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Узбекистанец Анвар Анваров завоевал серебряную медаль на международном турнире "золотого" уровня по лёгкой атлетике в хорвастком Загребе, сообщает НОК.В состязаниях по прыжкам в длину спортсмен преодолел 7,99 м. Примечательно, что Шон Томпсон из Ямайки, который завоевал золотую медаль, зафиксировал такой же результат. Но так как, он установил этот показатель первым, преимущество было на его стороне. А бронзовую награду выиграл хорват Роко Фаркаш.

https://uz.sputniknews.ru/20240907/uzbekistan-medal-paralimpiada-parij-45525645.html

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