https://uz.sputniknews.ru/20240908/parij-2024-esche-dve-medali-v-kopilke-sbornoy-uzbekistana-45528272.html
Париж-2024: Еще две медали в копилке сборной Узбекистана
Париж-2024: Еще две медали в копилке сборной Узбекистана
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В настоящее время в копилке делегации Узбекистана 10 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых наград.
2024-09-08T10:03+0500
2024-09-08T10:03+0500
2024-09-08T10:03+0500
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параатлеты
париж
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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. На летних паралимпийских играх в Париже узбекистанская спортсменка по пара-пауэрлифтингу завоевала очередную серебряную медаль, сообщает НОК.Серебряной награды удостоилась Роза Кузиева, выступавшая в весовой категории до 73 кг.Еще одним обладателем медали Паралимпийских игр Париж-2024 стал пара-дзюдоист Давурхон Кароматов. Спортсмен, выступавший в классе J2 в весовой категории до 90 кг, завоевал бронзовую медаль. В борьбе за третье место узбекистанец одолел грузина Лаша Кизилашвили. Стоит отметить, что количество медалей на счету делегации Узбекистана на данный момент достигло 10 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых.
https://uz.sputniknews.ru/20240907/uzbekistan-medal-paralimpiada-parij-45525645.html
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кузиева кароматов париж-2024 серебряная медаль бронзовая медаль
кузиева кароматов париж-2024 серебряная медаль бронзовая медаль
Париж-2024: Еще две медали в копилке сборной Узбекистана
В настоящее время в копилке делегации Узбекистана 10 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых наград.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. На летних паралимпийских играх в Париже узбекистанская спортсменка по пара-пауэрлифтингу завоевала очередную серебряную медаль, сообщает НОК.
Серебряной награды удостоилась Роза Кузиева, выступавшая в весовой категории до 73 кг.
“Представители отечественной сборной по пара-пауэрлифтингу также вносят достойный вклад в копилку делегации Узбекистана в рамках летних Паралимпийских игр Париж-2024. Узбекской пара-спортсменке покорились 147 кг“, – говорится в сообщении.
Еще одним обладателем медали Паралимпийских игр Париж-2024 стал пара-дзюдоист Давурхон Кароматов.
Спортсмен, выступавший в классе J2 в весовой категории до 90 кг, завоевал бронзовую медаль. В борьбе за третье место узбекистанец одолел грузина Лаша Кизилашвили.
Стоит отметить, что количество медалей на счету делегации Узбекистана на данный момент достигло 10 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых.