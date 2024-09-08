https://uz.sputniknews.ru/20240908/parij-2024-esche-dve-medali-v-kopilke-sbornoy-uzbekistana-45528272.html

Париж-2024: Еще две медали в копилке сборной Узбекистана

Париж-2024: Еще две медали в копилке сборной Узбекистана

Sputnik Узбекистан

В настоящее время в копилке делегации Узбекистана 10 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых наград.

2024-09-08T10:03+0500

2024-09-08T10:03+0500

2024-09-08T10:03+0500

узбекистан

параатлеты

париж

серебро

бронза

спорт

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. На летних паралимпийских играх в Париже узбекистанская спортсменка по пара-пауэрлифтингу завоевала очередную серебряную медаль, сообщает НОК.Серебряной награды удостоилась Роза Кузиева, выступавшая в весовой категории до 73 кг.Еще одним обладателем медали Паралимпийских игр Париж-2024 стал пара-дзюдоист Давурхон Кароматов. Спортсмен, выступавший в классе J2 в весовой категории до 90 кг, завоевал бронзовую медаль. В борьбе за третье место узбекистанец одолел грузина Лаша Кизилашвили. Стоит отметить, что количество медалей на счету делегации Узбекистана на данный момент достигло 10 золотых, 9 серебряных и 7 бронзовых.

https://uz.sputniknews.ru/20240907/uzbekistan-medal-paralimpiada-parij-45525645.html

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