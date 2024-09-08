https://uz.sputniknews.ru/20240908/rossiya-odobrila-proekt-soglasheniya-jeleznodorojnye-perevozki-uzbekistan-45531335.html

Россия одобрила проект соглашения о железнодорожных перевозках с Узбекистаном

Россия одобрила проект соглашения о железнодорожных перевозках с Узбекистаном

Sputnik Узбекистан

В Правительстве России одобрили проект соглашения с Узбекистаном об ускоренных ж/д перевозках.

2024-09-08T13:26+0500

2024-09-08T13:26+0500

2024-09-08T13:26+0500

россия

узбекистан

экономика

правительство рф

михаил мишустин

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об одобрении проекта соглашения между Россией и Узбекистаном о взаимодействии по вопросам реализации ускоренных железнодорожных перевозок "Агроэкспресс".Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Кроме того, Мишустин поручил Минэкономразвития провести с участием МИД России переговоры с узбекистанской стороной, а после достижения договоренности между сторонами – подписать данное соглашение. Отмечается, что будет предусмотрена возможность при необходимости вносить в проект изменения, которые не имеют принципиального характера.

https://uz.sputniknews.ru/20240906/mishustin-posetit-uzbekistan-s-ofitsialnym-vizitom-45516065.html

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