https://uz.sputniknews.ru/20240908/rossiya-odobrila-proekt-soglasheniya-jeleznodorojnye-perevozki-uzbekistan-45531335.html
Россия одобрила проект соглашения о железнодорожных перевозках с Узбекистаном
Россия одобрила проект соглашения о железнодорожных перевозках с Узбекистаном
Sputnik Узбекистан
В Правительстве России одобрили проект соглашения с Узбекистаном об ускоренных ж/д перевозках.
2024-09-08T13:26+0500
2024-09-08T13:26+0500
2024-09-08T13:26+0500
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экономика
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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об одобрении проекта соглашения между Россией и Узбекистаном о взаимодействии по вопросам реализации ускоренных железнодорожных перевозок "Агроэкспресс".Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.Кроме того, Мишустин поручил Минэкономразвития провести с участием МИД России переговоры с узбекистанской стороной, а после достижения договоренности между сторонами – подписать данное соглашение. Отмечается, что будет предусмотрена возможность при необходимости вносить в проект изменения, которые не имеют принципиального характера.
https://uz.sputniknews.ru/20240906/mishustin-posetit-uzbekistan-s-ofitsialnym-vizitom-45516065.html
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перевозки железная дорога узбекистан россия
перевозки железная дорога узбекистан россия
Россия одобрила проект соглашения о железнодорожных перевозках с Узбекистаном
В Правительстве России одобрили проект соглашения с Узбекистаном об ускоренных ж/д перевозках.
ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об одобрении проекта соглашения между Россией и Узбекистаном о взаимодействии по вопросам реализации ускоренных железнодорожных перевозок "Агроэкспресс".
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Одобрить представленный Минэкономразвития России согласованный с МИД РФ и иными заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с узбекистанской стороной проект соглашения между правительством России и правительством Республики Узбекистан о взаимодействии по вопросам реализации проекта организации ускоренных железнодорожных перевозок "Агроэкспресс", – говорится в распоряжении.
Кроме того, Мишустин поручил Минэкономразвития провести с участием МИД России переговоры с узбекистанской стороной, а после достижения договоренности между сторонами – подписать данное соглашение.
Отмечается, что будет предусмотрена возможность при необходимости вносить в проект изменения, которые не имеют принципиального характера.