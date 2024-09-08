https://uz.sputniknews.ru/20240908/rossiyskie-voennye-osvobodili-novogrodovku-v-dnr-45532784.html

Российские военные освободили Новогродовку в ДНР

Российские военные освободили Новогродовку в ДНР

Sputnik Узбекистан

Потери противника составили до 560-ти военнослужащих, танк, боевые бронированные машины западного производства, оружие. 08.09.2024, Sputnik Узбекистан

2024-09-08T15:18+0500

2024-09-08T15:18+0500

2024-09-08T15:21+0500

сво

днр

россия

украина

военные

оружие

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/08/45533810_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_258e3ecdd597d3db1c1ea2438af0ffc3.jpg

ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Подразделения группировки войск "Центр" освободили Новогродовку в ДНР, сообщили в Министерстве обороны России.По информации МО РФ, российские военные нанесли поражение живой силе и технике 47-й механизированной, 144-й пехотной бригад, 49-го штурмового батальона ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Клебан-Бык, Михайловка, Красноармейск, Гродовка, Галицыновка и Димитров Донецкой Народной Республики. Отражены восемь контратак штурмовых групп 32-й, 100-й механизированных, 59-й мотопехотной, 142-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 12-й и 14-й бригад нацгвардии. Потери противника составили до 560-ти военнослужащих, танк, боевые бронированные машины "MaxxPro" производства США и две "Козак", два автомобиля, 152 мм гаубица "Мста-Б", 152 мм орудие Д-20 и три 122 мм гаубицы Д-30.Новогродовка (Красноармейское направление) — город, расположенный на рубеже Селидово — Новогродовка — Гродовка, за которым для российских войск открывается путь на Красноармейск (украинское название — Покровск) — один из самых крупных и стратегически важных для противника населенных пунктов на западе ДНР. Помимо этого, армия получит возможность вести наступление в тыл Кураховской группировке ВСУ.Накануне группировка "Центр" освободила село Калиново в ДНР, расположенное к востоку от Селидово. Это часть большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово и Курахово.В последние месяцы российские военные увеличили скорость освобождения территории ДНР. Как заявлял 2 сентября президент Владимир Путин, Вооруженные силы сейчас продвигаются темпами, которых "у нас давно не было".

https://uz.sputniknews.ru/20240907/rossiyskiye-voyska-osvobojdeniye-kalinovo-dnr-45524990.html

днр

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

российские военные населенный пункт днр сво украина