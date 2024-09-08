https://uz.sputniknews.ru/20240908/trampa-oskorbilo-reshenie-putina-podderjat-xarris-45534536.html

Трампа оскорбило решение Путина поддержать Харрис

Трампа оскорбило решение Путина поддержать Харрис

Sputnik Узбекистан

Бывший глава Белого Дома и вновь баллотирующийся кандидат на пост президента США рассказал своим избирателям, что оскорблен решением главы РФ поддержать на предстоящих выборах Камалу Харрис.

2024-09-08T16:58+0500

2024-09-08T16:58+0500

2024-09-08T17:03+0500

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ТАШКЕНТ, 8 сен — Sputnik. Экс-президент США Дональд Трамп признался, что решение президента России Владимира Путина выразить поддержку Камале Харрис на выборах его оскорбило, пишет РИА Новости.Ранее российский лидер во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил, что Москва поддержит Харрис, как и рекомендовал нынешний американский президент Джо Байден. Путин отметил, что заразительный смех кандидата от демократов свидетельствует о том, что у нее все хорошо.Трамп также задался вопросом, почему Глава россии сделал такое заявление, и назвал его шахматистом.Экс-президент допустил, что российский лидер произнес свои слова с улыбкой.Кроме того, политик в очередной раз выразил уверенность в том, что при нем не случилось бы украинского конфликта.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них представит Харрис, Республиканскую — Трамп.

https://uz.sputniknews.ru/20240905/vef-2024-putin-plenarnoye-zasedaniye-45497066.html

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