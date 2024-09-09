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Глава Минэкономразвития России встретится в Ташкенте с ректором ТГЭУ – цель визита
Глава Минэкономразвития России встретится в Ташкенте с ректором ТГЭУ – цель визита
Sputnik Узбекистан
В программе визита министра – встреча с ректором Ташкентского государственного экономического университета Тулкиным Тешабаевым. Также Решетников планирует посетить Экспертный центр стратегических инициатив Узбекистана, открывшийся при поддержке Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России.
2024-09-09T13:38+0500
2024-09-09T13:38+0500
2024-09-09T13:38+0500
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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Министр экономического развития России Максим Решетников в составе делегации правительства РФ посетит Ташкент, где проведет встречу с ректором Ташкентского государственного экономического университета (ТГЭУ) Тулкином Тешабаевым, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.Как отмечается, меморандум предусматривает международную академическую мобильность студентов, преподавателей и экспертов России и Узбекистана, взаимное признание дипломов, реализацию совместных образовательных и научных проектов, а также обмен опытом, практиками и учебными материалами. По мнению сторон, все это будет способствовать углублению торговых связей между двумя странами.Сообщается также, что Решетников планирует посетить Экспертный центр стратегических инициатив Узбекистана, недавно открывшийся при поддержке Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России.Ожидается, что в ходе встречи Решетникова с руководителем Экспертного центра стратегических инициатив Узбекистана стороны обсудят реализацию текущих и будущих проектов, а также вопросы подготовки квалифицированных кадров и перспективы открытия в Ташкенте филиала ВАВТ Минэкономразвития России.
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решетников тешабаев минэкономразвития рф
решетников тешабаев минэкономразвития рф
Глава Минэкономразвития России встретится в Ташкенте с ректором ТГЭУ – цель визита
В ходе визита в страну Решетников планирует посетить Экспертный центр стратегических инициатив Узбекистана, недавно открывшийся при поддержке Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России.
ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Министр экономического развития России Максим Решетников в составе делегации правительства РФ посетит Ташкент, где проведет встречу с ректором Ташкентского государственного экономического университета (ТГЭУ) Тулкином Тешабаевым, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.
"В программе визита министра, совместно с ректором Всероссийской академии внешней торговли [ВАВТ] Минэкономразвития России Витторией Идрисовой, запланирована встреча с ректором Ташкентского государственного экономического университета Тулкиным Тешабаевым, в ходе которой стороны обсудят дальнейшие планы и вопросы реализации договоренностей в рамках меморандума об институциональном, академическом и научном сотрудничестве, который в мае 2024 года подписали ВАВТ и ТГЭУ", — говорится в сообщении.
Как отмечается, меморандум предусматривает международную академическую мобильность студентов, преподавателей и экспертов России и Узбекистана, взаимное признание дипломов, реализацию совместных образовательных и научных проектов, а также обмен опытом, практиками и учебными материалами. По мнению сторон, все это будет способствовать углублению торговых связей между двумя странами.
Сообщается также, что Решетников планирует посетить Экспертный центр стратегических инициатив Узбекистана, недавно открывшийся при поддержке Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России.
"Эксперты центра будут анализировать рынок Узбекистана и отбирать перспективные бизнес-проекты и инициативы, заниматься вопросами развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Россией, а также оценкой внутренней и внешней экономической политики Узбекистана для решения стратегических задач социально-экономического развития республики", — добавили в пресс-службе.
Ожидается, что в ходе встречи Решетникова с руководителем Экспертного центра стратегических инициатив Узбекистана стороны обсудят реализацию текущих и будущих проектов, а также вопросы подготовки квалифицированных кадров и перспективы открытия в Ташкенте филиала ВАВТ Минэкономразвития России.