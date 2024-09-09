https://uz.sputniknews.ru/20240909/glava-minekonomrazvitiya-rossii-vstretitsya-v-tashkente-s-rektorom-tgeu--tsel-vizita-45550761.html

Глава Минэкономразвития России встретится в Ташкенте с ректором ТГЭУ – цель визита

Глава Минэкономразвития России встретится в Ташкенте с ректором ТГЭУ – цель визита

Sputnik Узбекистан

В программе визита министра – встреча с ректором Ташкентского государственного экономического университета Тулкиным Тешабаевым. Также Решетников планирует посетить Экспертный центр стратегических инициатив Узбекистана, открывшийся при поддержке Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России.

2024-09-09T13:38+0500

2024-09-09T13:38+0500

2024-09-09T13:38+0500

россия

узбекистан

наука

образование

сотрудничество

ташкент

максим решетников

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ТАШКЕНТ, 9 сен — Sputnik. Министр экономического развития России Максим Решетников в составе делегации правительства РФ посетит Ташкент, где проведет встречу с ректором Ташкентского государственного экономического университета (ТГЭУ) Тулкином Тешабаевым, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.Как отмечается, меморандум предусматривает международную академическую мобильность студентов, преподавателей и экспертов России и Узбекистана, взаимное признание дипломов, реализацию совместных образовательных и научных проектов, а также обмен опытом, практиками и учебными материалами. По мнению сторон, все это будет способствовать углублению торговых связей между двумя странами.Сообщается также, что Решетников планирует посетить Экспертный центр стратегических инициатив Узбекистана, недавно открывшийся при поддержке Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России.Ожидается, что в ходе встречи Решетникова с руководителем Экспертного центра стратегических инициатив Узбекистана стороны обсудят реализацию текущих и будущих проектов, а также вопросы подготовки квалифицированных кадров и перспективы открытия в Ташкенте филиала ВАВТ Минэкономразвития России.

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